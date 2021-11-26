Открытие выставки Data CTRL Centre в «Штаб-квартире»

Марина Беляева

координатор междисциплинарных проектов Гёте-Института в Москве

Выставка была показана в Москве, Калининграде, сейчас идёт в Перми и вот открылась в Нижнем Новгороде — в ходе этого путешествия она немного видоизменяется, благодаря разным пространствам и людям. У нас есть основной состав выставки — те экспонаты, которые представлены здесь, — но, например, в Калининграде и Перми экспозицию дополнили работами региональных художников. Так, в Калининграде это был живой перформанс Евгении Лаптевой, в Перми — интерактивная работа с проекцией местного художника Эдварда Бенкендорфа и запись перформанса Веры Плеховой, а в Москве мы объединили две выставки — нашу и выставку «EMA Expo (Экспериментальная музыка и искусство)», где было большое количество художественных экспонатов, осмысляющих эту же тему на другом художественном уровне. Большую роль в выставке играют медиаторы, это люди, представители города, которые так или иначе трактуют тему, обсуждают ее и рассказывают про нее в своей региональной перспективе.

У нас есть интерактивный экспонат, где все желающие могут отметить, сколько времени они проводят в разных приложениях, — например, в Москве отмечали разное, но также, что много времени проводят в твиттере, а для регионов это не совсем актуально. В Калининграде же, например, на выставку часто приходили школьники и студенты, и там был перекос в сторону видео и инстаграма. В Перми в самом начале стало вырисовываться такое аккуратное «солнышко» из малого количества часов, мы спросили медиаторов, почему так — и нам ответили, что люди стесняются, им неловко показывать свое экранное время. И это стало особенностью — в Москве и Калининграде люди были готовы анализировать, сколько времени они проводят со смартфоном, а в Перми стеснялись (во всяком случае по началу), теперь посмотрим, как будет в Нижнем!