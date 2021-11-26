Открытие выставки Data CTRL Centre в «Штаб-квартире»
Вчера вечером, 25 ноября, в «Штаб-квартире» на Почаине открылась выставка Data CTRL Centre от Гёте-Института в Москве — она будет работать до 16 декабря. Главная цель проекта — вдохновить посетителей выставки на изменение отношения к персональным данным, конфиденциальным сведениям и любой другой информации в сети. При помощи интерактивных экспонатов можно наглядно увидеть, почему в цифровом мире так важно развивать внимательное и критическое отношение к современным медиа, а также самостоятельно нести ответственность за свои персональные данные в интернете. Кроме того, на выставке работают медиаторы, с которыми можно обсудить экспозицию.
The Village Нижний Новгород побывал на открытии Data CTRL Centre и пообщался с организаторами выставки.
Анна Шюллер
руководитель отдела культурных программ Гёте-Института в регионе Восточная Европа и Центральная Азия
Гёте-Институт занимается не только танцами, музыкой и театром, мы всегда спрашиваем себя — что влияет на нашу жизнь, наше общество, культуру и на то, что нас окружает, как мы живем. А цифровизация очень влияет на всех нас — на коммуникацию, работу, и на то, как мы видим мир и воспринимаем информацию. Цифровизация открывает многие возможности и, в то же время, опасности, которые мы не всегда осознаем. Поэтому задача Гёте-Института, как культурной организации, понять, как мы рефлексируем, реагируем на происходящее.
Цель выставки, чтобы человек, который приходит, осознанно и ответственно относился к цифровым инструментам — приложениям, гаджетам и т.д. Критическое мышление нужно везде — во всех сферах нашей жизни, культуры и медиа. Если наша выставка сможет побудить посетителей к рефлексии - это было бы прекрасно.
Марина Беляева
координатор междисциплинарных проектов Гёте-Института в Москве
Выставка была показана в Москве, Калининграде, сейчас идёт в Перми и вот открылась в Нижнем Новгороде — в ходе этого путешествия она немного видоизменяется, благодаря разным пространствам и людям. У нас есть основной состав выставки — те экспонаты, которые представлены здесь, — но, например, в Калининграде и Перми экспозицию дополнили работами региональных художников. Так, в Калининграде это был живой перформанс Евгении Лаптевой, в Перми — интерактивная работа с проекцией местного художника Эдварда Бенкендорфа и запись перформанса Веры Плеховой, а в Москве мы объединили две выставки — нашу и выставку «EMA Expo (Экспериментальная музыка и искусство)», где было большое количество художественных экспонатов, осмысляющих эту же тему на другом художественном уровне. Большую роль в выставке играют медиаторы, это люди, представители города, которые так или иначе трактуют тему, обсуждают ее и рассказывают про нее в своей региональной перспективе.
У нас есть интерактивный экспонат, где все желающие могут отметить, сколько времени они проводят в разных приложениях, — например, в Москве отмечали разное, но также, что много времени проводят в твиттере, а для регионов это не совсем актуально. В Калининграде же, например, на выставку часто приходили школьники и студенты, и там был перекос в сторону видео и инстаграма. В Перми в самом начале стало вырисовываться такое аккуратное «солнышко» из малого количества часов, мы спросили медиаторов, почему так — и нам ответили, что люди стесняются, им неловко показывать свое экранное время. И это стало особенностью — в Москве и Калининграде люди были готовы анализировать, сколько времени они проводят со смартфоном, а в Перми стеснялись (во всяком случае по началу), теперь посмотрим, как будет в Нижнем!