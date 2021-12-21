Плейлист для Нового года и Рождества

24 декабря, в канун католического Рождества, на фестивале актуальной музыки Sound Up российский вокальный ансамбль Intrada представит в «Зарядье» пять мировых премьер самых современных академических композиторов России. Концерты пройдут на подземной парковке — место не самое очевидное для академической музыки, но очень точно передает ее принадлежность к урбанистическому пейзажу. Зрители услышат новые пьесы мэтра отечественной композиторской школы Владимира Мартынова, минималиста Павла Карманова, метамодернистки Настасьи Хрущевой, постклассика Игоря Яковенко и молодой академистки Алины Подзоровой.

The Village попросил их собрать рождественский плейлист с неочевидной вокальной музыкой: он подойдет и для одинокой прогулки под снегом, и для того, чтобы блеснуть интеллектом перед гостями. Но самое главное — это все же музыка для сочельника, каким бы он ни был.

Все треки можно послушать отдельно, прочитав комментарии к ним, а можно сразу в плейлисте на Spotify.