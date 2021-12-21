Плейлист для Нового года и Рождества Выбирают современные композиторы
24 декабря, в канун католического Рождества, на фестивале актуальной музыки Sound Up российский вокальный ансамбль Intrada представит в «Зарядье» пять мировых премьер самых современных академических композиторов России. Концерты пройдут на подземной парковке — место не самое очевидное для академической музыки, но очень точно передает ее принадлежность к урбанистическому пейзажу. Зрители услышат новые пьесы мэтра отечественной композиторской школы Владимира Мартынова, минималиста Павла Карманова, метамодернистки Настасьи Хрущевой, постклассика Игоря Яковенко и молодой академистки Алины Подзоровой.
The Village попросил их собрать рождественский плейлист с неочевидной вокальной музыкой: он подойдет и для одинокой прогулки под снегом, и для того, чтобы блеснуть интеллектом перед гостями. Но самое главное — это все же музыка для сочельника, каким бы он ни был.
Все треки можно послушать отдельно, прочитав комментарии к ним, а можно сразу в плейлисте на Spotify.
Владимир Мартынов
Эти три трека по своему содержанию не связаны напрямую с Рождеством. Но по настроению очень даже с ним связаны. Я бы мог включить колядки или Баха, но решил действовать иначе.
Рихард Штраус — «Der Rosenkavalier»
Для меня это самая красивая музыка XX века. Это прекрасный китч. И эта пьеса — прекрасная китчевая елочная игрушка, лучше которой ничего не может быть.
Клаудио Монтеверди — «Vespo Della Beata Vergine»
В этой пьесе затронут другой аспект Рождества. Это связано со святками, масками, детскими хороводами в масках вокруг елки. Кто-то одет петухом, кто-то бараном, кто-то медведем, кто-то волком, а может, даже бесом или ангелом. Эта пьеса вызывает ассоциации со святочным Рождеством. Пьеса наполнена святочной, масочной радостью.
Владимир Мартынов — «The Beatitudes»
Мой трек связан с моими детскими впечатлениями и воспоминаниями, когда я засыпал в своей постели, а елка продолжала гореть в темноте. Этот трек напоминает мне об этом сказочном состоянии, когда начинаются всякие чудеса.
Настасья Хрущева
Дэвид Лэнг — «The Little Match Girl Passion: Ah! Perhaps»
Рождество бывает светлое и темное, и темное из них радостнее.
Сальваторе Шаррино — «Le voci sottovetro: Gagliarda del Principe di Venosa»
Послушайте, как звенят колокольчики Последнего времени.
Оливье Мессиан — «20 Regards sur l’enfant-Jesus: I. Regard du Pere»
Из глубины Вселенной, с другого ее конца звезда смотрела на сына — и это был взгляд Отца.
Алина Подзорова
Густав Малер — «Adagietto из Симфонии № 5»
Я предлагаю послушать прекрасное «Adagietto из Симфонии № 5» великого австрийского композитора Густава Малера. Обволакивающее звучание струнного оркестра с волшебными звуками арфы создает возвышенную рождественскую атмосферу камерного вечера.
Дайана Кролл — «I’II Be Home for Christmas»
«I’II Be Home for Christmas» в исполнении известной джазовой певицы Дайаны Кролл — элегантное сопровождение классического джазового оркестра и изысканное звучание голоса. Приятный музыкальный сувенир к Рождеству.
Алина Подзорова — «Анаморфоз»
Я выбрала пьесу «Анаморфоз» для оркестра русских народных инструментов потому, что она своим звучанием создает снежный колорит русской зимы. Пьеса написана под впечатлением от картины художника-космиста Виктора Черноволенко.
Павел Карманов
В рождественский плейлист я вставил просто мои любимые треки. Они когда-то очень помогли мне в жизни. Пусть помогут и вам.
Арво Пярт — «Cantus in memory of Benjamin Britten»
Стивен Райх — «Music for 18 musicians»
Павел Карманов — «Cambridge Music»
Игорь Яковенко
Джон Раттер — «Dormi, Jesu»
Первая композиция — это такой чинный Новый год с родителями, где все пытаются быть лучшими версиями себя, верят в чудо и с надеждой входят в 2022-й. Примечательно, что автор тоже хочет быть лучшей версией себя и как будто пишет в стиле старых мастеров, хотя он наш современник.
«Стекловата» — «Новый год»
Вторая композиция — это Новый год с друзьями-подростками. Такой нарочитый бунт и аутсайдерство. С российско-советским новогодним наследием есть некоторые сложности. Если в западной традиции рождественские песни — это что-то само собой разумеющееся, то у нас есть «В лесу родилась елочка» и бесконечные «Голубые огоньки», где медийные артисты из года в год поют одни и те же песни. В этой ситуации я ощущаю себя подростком, которые чувствует фальшь, и песни «Стекловаты» — это такой мирный бунт против системы.
Игорь Яковенко — «D11dOfh»
Третья песня — это мой личный Новый год. Я выпустил альбом, отдав долг самому себе. Теперь можно выдохнуть, набраться сил и работать дальше.
Sound Up Vocal пройдет в подземном паркинге «Зарядья»: само пространство подчеркнет современность музыки и ее принадлежность к новым урбанистическим средам.
Sound Up Vocal
Когда
24 декабря, сеансы в 19:00 и 21:00
Где
ул. Варварка, 6, стр. 1,
подземная парковка парка «Зарядье», секция D
Бонус: плейлист международной части программы на Spotify
Обложка: Наталья Покровская