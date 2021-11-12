Осенний плейлист для прогулок по Выксе
Совсем скоро, с 25 по 28 ноября, в Выксе пройдет первая международная конференция «Искусство и практики гостеприимства», все события которой будут доступны жителям и гостям города. Если вы давно хотели получить опыт в этой сфере, то можно присоединиться к профессиональной программе, а для тех, кто хочет открыть для себя Выксу глазами гостя, работает культурная — с экскурсиями, перформансами, инсталляциями, кинопоказами и прогулками. Зарегистрироваться и получать все новости конференции можно здесь.
Ноябрь часто считается самым тяжелым временем года, особенно для прогулок, но мы решили развенчать миф о негостеприимстве этого месяца. Художники, которые в разное время приезжали в арт-резиденцию «Выкса», помогли нам составить плейлист с композициями для прогулок по городу, а также рассказали о своем выборе и ассоциациях с Выксой. Приезжайте в Выксу, надевайте наушники и гуляйте!
Варвара Гранкова
художница
River из сериала «Большая маленькая ложь» (Leon Bridges)
Хотя я не слушала эту песню во время резиденции, но сейчас, спустя несколько месяцев, она больше всего ассоциируется с Выксой. Наверное, потому что она про реку, а Выкса — это очень водный город, в котором много озер, и мы часто проводили время, купаясь. Было лето, и дни были такими, как эта песня — расслабленными, нежными и мягкими. Большую часть резиденции получилось провести именно в таком состоянии.
Алексей Старков
художник, культуролог, музейный педагог
PJ Harvey — Catherine
До своего прибытия в резиденцию я уже не раз бывал в Выксе — в рамках своей работы, которая также связана со сферой искусства, и в качестве посетителя фестиваля «Арт-Овраг | Выкса». И всегда мое общение с городом ограничивалось только центром: с его паблик-объектами, муралами и местами, подготовленными для зрителя в рамках того или иного мероприятия.
Прибыв в резиденцию и развивая свой проект о местах личной памяти жителей, местах совершенно неочевидных для сторонних людей и открывающиеся лишь носителям воспоминания аффекта, я открыл для себя и окраину города — заводскую, индустриальную периферию Выксы, с ее промзонами, заброшенными железнодорожными путями, осколками из заводских клейменых кирпичей в качестве детских артефактов и высокой густой травой, служащей местом для иногда опасных, рискованных детских игр.
Эти картины одним жарким днем напомнили мне американский аграрный юг первой половины ХХ века, будто бы сошедший с полотен Эдварда Хоппера или Эндрю Уайета. Американский романтический миф о вечной дороге, необъятном просторе и о таком hobo-страннике. Я смог это все разглядеть, находясь в городке, в самом центре огромной стороны на стыке запада и востока. Не удивительно ли, да? Таким же ассоциативным палимпсестом выступила и моя ассоциация с музыкой Пи Джей Харви. Она звучала в моих наушниках тогда, и сегодня я делюсь ею с вами.
Александра Нестеркина
художница
Angelo Badalamenti — Twin Peaks Theme
Выкса для меня это такое «линчовое» мироощущение — сосны, завод, какое-то центральное место с парком, люди и просто атмосфера летаргического сна.
Владимир Абих
художник
«Облако» — «Бассейн»
Музыка для меня находится в сугубо чувственном поле, в отличие от других видов искусства, поэтому мне сложно объяснить свой выбор. Но, думая о Выксе, я вспоминаю треки нижегородской пост-панк группы «Облако», особенно композицию «Бассейн».
Артем Го
художник, режиссер
- Треки группы «Коррупция» («Облака», «Милиционер»). Треки группы Zao (The Race of Standing Still, The Lesser Lights of Heaven, The Web, Creator/Destroyer, Nothing’s from, March, A Pirate's Player)
Все эти треки я добавил в Выксе, здесь же я с ними и познакомился. «Красный бархат» группы «Коррупция» подойдет, пожалуй, любому российскому городу, хотя это украинская музыка. Во всех песнях нет конкретной привязки к заводу или другим местам Выксы, но эта музыка ассоциируются с российским городом, в том числе и с Выксой. А еще, когда мы не успевали закончить работу, я слушал тяжелый death-метал (группа Zao).
Устина Яковлева
художница
Rival Consoles — Looming
Трек случайно оказался в моем плейлисте, я услышала его во время резиденции в Выксе. Он мне очень понравился: с одной стороны плавный, а с другой — очень динамичный и ритмичный. У меня было такое ощущение, что жизнь в Выксе тоже плавная и размеренная. Я ходила на прогулки в парк и на озеро, но при этом работа двигалась очень продуктивно. Вот этот ритм вышивания, ритм мысли, который ускорялся в процессе работы, очень хорошо иллюстрирует этот трек.
Абрам Ребров
художник
- Moa Pillar & Ушко — Volvo. Треки группы Эдi («Между двух морей», «СОМА»). Amon Tobin — Phaedra. HELIOCHRYSUM — We remain beneath.
Мне кажется, что крупным мероприятиям в Выксе хорошо подойдет современная ритмичная музыка с узнаваемыми традициями народного пения, электронная, чтобы под нее можно было двигаться. Я много об этом думал на дискотеке, которую устраивал фестиваль «Арт-овраг | Выкса». Если включали знакомый трек, то всем хотелось под него танцевать.
Но все знают только раскрученные группы, а классные современные коллективы пока еще не так хорошо известны — их музыка более качественна, к ней только надо прислушаться. Если бы меня спросили, то я бы рекомендовал городу больше включать интересной музыки — есть множество людей, чей музыкальный вкус не учитывается в программе. Треки с народным пением под биты соединили бы в себе два лагеря — тех, кто хочет, чтобы музыка была профессионально исполнена и тех, кому в музыке важен танцевальный драйв.
Я хотел бы, чтобы жители познакомились с самой разной музыкой, например, радио в парке могло бы принимать заявки от горожан. Просто не понимаю, почему в общественных местах музыка тихим фоном просто где-то «стучит»? Музыка должна волновать! Надо поддерживать местные группы, а чтобы узнать об их существовании, надо больше общаться и предоставлять другим возможность делиться музыкой с жителями своего города.
Обложка: Sergey & Aleksandra Naumovy