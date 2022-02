Осенний плейлист для прогулок по Выксе

Артем Го

художник, режиссер

- Треки группы «Коррупция» («Облака», «Милиционер»). Треки группы Zao (The Race of Standing Still, The Lesser Lights of Heaven, The Web, Creator/Destroyer, Nothing’s from, March, A Pirate's Player)

Все эти треки я добавил в Выксе, здесь же я с ними и познакомился. «Красный бархат» группы «Коррупция» подойдет, пожалуй, любому российскому городу, хотя это украинская музыка. Во всех песнях нет конкретной привязки к заводу или другим местам Выксы, но эта музыка ассоциируются с российским городом, в том числе и с Выксой. А еще, когда мы не успевали закончить работу, я слушал тяжелый death-метал (группа Zao).