22 февраля, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Плейлист12 ноября 2021

Осенний плейлист для прогулок по Выксе

Осенний плейлист для прогулок по Выксе
АвторСветлана Сутырина, Анна Железова

Совсем скоро, с 25 по 28 ноября, в Выксе пройдет первая международная конференция «Искусство и практики гостеприимства», все события которой будут доступны жителям и гостям города. Если вы давно хотели получить опыт в этой сфере, то можно присоединиться к профессиональной программе, а для тех, кто хочет открыть для себя Выксу глазами гостя, работает культурная — с экскурсиями, перформансами, инсталляциями, кинопоказами и прогулками. Зарегистрироваться и получать все новости конференции можно здесь.

Ноябрь часто считается самым тяжелым временем года, особенно для прогулок, но мы решили развенчать миф о негостеприимстве этого месяца. Художники, которые в разное время приезжали в арт-резиденцию «Выкса», помогли нам составить плейлист с композициями для прогулок по городу, а также рассказали о своем выборе и ассоциациях с Выксой. Приезжайте в Выксу, надевайте наушники и гуляйте!

Варвара Гранкова

художница

 River из сериала «Большая маленькая ложь» (Leon Bridges)

 Хотя я не слушала эту песню во время резиденции, но сейчас, спустя несколько месяцев, она больше всего ассоциируется с Выксой. Наверное, потому что она про реку, а Выкса — это очень водный город, в котором много озер, и мы часто проводили время, купаясь. Было лето, и дни были такими, как эта песня — расслабленными, нежными и мягкими. Большую часть резиденции получилось провести именно в таком состоянии.

Алексей Старков

художник, культуролог, музейный педагог

 PJ Harvey — Catherine

 До своего прибытия в резиденцию я уже не раз бывал в Выксе — в рамках своей работы, которая также связана со сферой искусства, и в качестве посетителя фестиваля «Арт-Овраг | Выкса». И всегда мое общение с городом ограничивалось только центром: с его паблик-объектами, муралами и местами, подготовленными для зрителя в рамках того или иного мероприятия.

Прибыв в резиденцию и развивая свой проект о местах личной памяти жителей, местах совершенно неочевидных для сторонних людей и открывающиеся лишь носителям воспоминания аффекта, я открыл для себя и окраину города — заводскую, индустриальную периферию Выксы, с ее промзонами, заброшенными железнодорожными путями, осколками из заводских клейменых кирпичей в качестве детских артефактов и высокой густой травой, служащей местом для иногда опасных, рискованных детских игр.

Эти картины одним жарким днем напомнили мне американский аграрный юг первой половины ХХ века, будто бы сошедший с полотен Эдварда Хоппера или Эндрю Уайета. Американский романтический миф о вечной дороге, необъятном просторе и о таком hobo-страннике. Я смог это все разглядеть, находясь в городке, в самом центре огромной стороны на стыке запада и востока. Не удивительно ли, да? Таким же ассоциативным палимпсестом выступила и моя ассоциация с музыкой Пи Джей Харви. Она звучала в моих наушниках тогда, и сегодня я делюсь ею с вами.

Александра Нестеркина

художница

 Angelo Badalamenti — Twin Peaks Theme

 Выкса для меня это такое «линчовое» мироощущение — сосны, завод, какое-то центральное место с парком, люди и просто атмосфера летаргического сна.

Владимир Абих

художник

 «Облако» — «Бассейн»

 Музыка для меня находится в сугубо чувственном поле, в отличие от других видов искусства, поэтому мне сложно объяснить свой выбор. Но, думая о Выксе, я вспоминаю треки нижегородской пост-панк группы «Облако», особенно композицию «Бассейн».

Артем Го

художник, режиссер

- Треки группы «Коррупция» («Облака», «Милиционер»). Треки группы Zao (The Race of Standing Still, The Lesser Lights of Heaven, The Web, Creator/Destroyer, Nothing’s from, March, A Pirate's Player)

 Все эти треки я добавил в Выксе, здесь же я с ними и познакомился. «Красный бархат» группы «Коррупция» подойдет, пожалуй, любому российскому городу, хотя это украинская музыка. Во всех песнях нет конкретной привязки к заводу или другим местам Выксы, но эта музыка ассоциируются с российским городом, в том числе и с Выксой. А еще, когда мы не успевали закончить работу, я слушал тяжелый death-метал (группа Zao).

Устина Яковлева

художница

 Rival Consoles — Looming

 Трек случайно оказался в моем плейлисте, я услышала его во время резиденции в Выксе. Он мне очень понравился: с одной стороны плавный, а с другой — очень динамичный и ритмичный. У меня было такое ощущение, что жизнь в Выксе тоже плавная и размеренная. Я ходила на прогулки в парк и на озеро, но при этом работа двигалась очень продуктивно. Вот этот ритм вышивания, ритм мысли, который ускорялся в процессе работы, очень хорошо иллюстрирует этот трек.

Абрам Ребров

художник

- Moa Pillar & Ушко — Volvo. Треки группы Эдi («Между двух морей», «СОМА»). Amon Tobin — Phaedra. HELIOCHRYSUM — We remain beneath.

 Мне кажется, что крупным мероприятиям в Выксе хорошо подойдет современная ритмичная музыка с узнаваемыми традициями народного пения, электронная, чтобы под нее можно было двигаться. Я много об этом думал на дискотеке, которую устраивал фестиваль «Арт-овраг | Выкса». Если включали знакомый трек, то всем хотелось под него танцевать.

Но все знают только раскрученные группы, а классные современные коллективы пока еще не так хорошо известны — их музыка более качественна, к ней только надо прислушаться. Если бы меня спросили, то я бы рекомендовал городу больше включать интересной музыки — есть множество людей, чей музыкальный вкус не учитывается в программе. Треки с народным пением под биты соединили бы в себе два лагеря — тех, кто хочет, чтобы музыка была профессионально исполнена и тех, кому в музыке важен танцевальный драйв.

Я хотел бы, чтобы жители познакомились с самой разной музыкой, например, радио в парке могло бы принимать заявки от горожан. Просто не понимаю, почему в общественных местах музыка тихим фоном просто где-то «стучит»? Музыка должна волновать! Надо поддерживать местные группы, а чтобы узнать об их существовании, надо больше общаться и предоставлять другим возможность делиться музыкой с жителями своего города.

Обложка: Sergey & Aleksandra Naumovy

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Событие

Места

Новое и лучшее

Чем заняться в Петербурге на этой неделе

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда

Что ФСБ делает с подозреваемыми

Кроме пены для бритья:

Первая полоса

Чем заняться в Петербурге на этой неделе
Чем заняться в Петербурге на этой неделе «Аквариум», «Наадя», ретроспектива Алексея Балабанова и выставка «Эхо моря» в «Порту Севкабель»
Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Чем заняться в Петербурге на этой неделе
«Аквариум», «Наадя», ретроспектива Алексея Балабанова и выставка «Эхо моря» в «Порту Севкабель»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда И любимых глазированных сырков
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
И любимых глазированных сырков

Что ФСБ делает с подозреваемыми
Что ФСБ делает с подозреваемыми Глава из книги человека, осужденного за терроризм
Что ФСБ делает с подозреваемыми

Что ФСБ делает с подозреваемыми
Глава из книги человека, осужденного за терроризм

Кроме пены для бритья:
Спецпроект
Кроме пены для бритья: Что подарить мужчине на 23 Февраля
Кроме пены для бритья:
Спецпроект

Кроме пены для бритья:
Что подарить мужчине на 23 Февраля

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле И почему это очень красиво
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
И почему это очень красиво

Первое путешествие весны: Куда поехать на 8 Марта
Первое путешествие весны: Куда поехать на 8 Марта И сколько это будет стоить
Первое путешествие весны: Куда поехать на 8 Марта

Первое путешествие весны: Куда поехать на 8 Марта
И сколько это будет стоить

Пекарня Zoe от команды Civil, греческая таверна Pame и ресторан Gino шеф-повара Максима Дмитриева
Пекарня Zoe от команды Civil, греческая таверна Pame и ресторан Gino шеф-повара Максима Дмитриева
Пекарня Zoe от команды Civil, греческая таверна Pame и ресторан Gino шеф-повара Максима Дмитриева

Пекарня Zoe от команды Civil, греческая таверна Pame и ресторан Gino шеф-повара Максима Дмитриева

Все и сразу: Почему вам нужен Huawei MateBook 16
Промо
Все и сразу: Почему вам нужен Huawei MateBook 16 Большой экран, мощный процессор и батарея
Все и сразу: Почему вам нужен Huawei MateBook 16
Промо

Все и сразу: Почему вам нужен Huawei MateBook 16
Большой экран, мощный процессор и батарея

Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман
Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман Пионерка феминистского автофикшна в мире кино
Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман

Бесконечная тревога и потерянность: Из чего состоит творчество Шанталь Акерман
Пионерка феминистского автофикшна в мире кино

Антидепрессанты для собак и зоопсихология: Как этично относиться к своему питомцу
Антидепрессанты для собак и зоопсихология: Как этично относиться к своему питомцу Отвечаем в подкасте
Антидепрессанты для собак и зоопсихология: Как этично относиться к своему питомцу

Антидепрессанты для собак и зоопсихология: Как этично относиться к своему питомцу
Отвечаем в подкасте

Редакция The Village квасит. Или ферментирует. 7 простых рецептов, которые мы опробовали на себе
Редакция The Village квасит. Или ферментирует. 7 простых рецептов, которые мы опробовали на себе
Редакция The Village квасит. Или ферментирует. 7 простых рецептов, которые мы опробовали на себе

Редакция The Village квасит. Или ферментирует. 7 простых рецептов, которые мы опробовали на себе

Полярная ночь и «Левиафан»: Летим в Мурманскую область
Полярная ночь и «Левиафан»: Летим в Мурманскую область Недооцененная экзотика Русского Севера
Полярная ночь и «Левиафан»: Летим в Мурманскую область

Полярная ночь и «Левиафан»: Летим в Мурманскую область
Недооцененная экзотика Русского Севера

«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых 
«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых  Роуд-муви в стиле «Бумажной луны» и «Алисы в городах»
«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых 

«Камон камон»: Еще один фильм, где дети оказываются мудрее взрослых 
Роуд-муви в стиле «Бумажной луны» и «Алисы в городах»

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
Промо
Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии 10 признаков устойчивого бренда
Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
Промо

Sustainable beauty: Как индустрия красоты помогает экологии
10 признаков устойчивого бренда

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок? Эксперимент The Village
«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Спецпроект

«Мне важно, в чем я занимаюсь»: Может ли спортивная форма влиять на качество тренировок?
Эксперимент The Village

Чем салонное окрашивание отличается от домашнего? И можно ли хорошо покрасить волосы самостоятельно?
Чем салонное окрашивание отличается от домашнего? И можно ли хорошо покрасить волосы самостоятельно?
Чем салонное окрашивание отличается от домашнего? И можно ли хорошо покрасить волосы самостоятельно?

Чем салонное окрашивание отличается от домашнего? И можно ли хорошо покрасить волосы самостоятельно?

Иноагенты, о которых не говорят
Иноагенты, о которых не говорят «Нас признали иноагентами в День памяти ЛГБТ-людей, ставших жертвами политических репрессий»
Иноагенты, о которых не говорят

Иноагенты, о которых не говорят
«Нас признали иноагентами в День памяти ЛГБТ-людей, ставших жертвами политических репрессий»

Как вернуть деньги за ненужный или просроченный подарочный сертификат
Как вернуть деньги за ненужный или просроченный подарочный сертификат Да, так можно!
Как вернуть деньги за ненужный или просроченный подарочный сертификат

Как вернуть деньги за ненужный или просроченный подарочный сертификат
Да, так можно!

«У тебя нет паспорта, нет денег, и ты в Гольянове»
«У тебя нет паспорта, нет денег, и ты в Гольянове» Михаил Бородин — о фильме «Продукты 24» и рабстве в России
«У тебя нет паспорта, нет денег, и ты в Гольянове»

«У тебя нет паспорта, нет денег, и ты в Гольянове»
Михаил Бородин — о фильме «Продукты 24» и рабстве в России

Подпишитесь на рассылку