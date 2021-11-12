Осенний плейлист для прогулок по Выксе

Алексей Старков

художник, культуролог, музейный педагог

PJ Harvey — Catherine

До своего прибытия в резиденцию я уже не раз бывал в Выксе — в рамках своей работы, которая также связана со сферой искусства, и в качестве посетителя фестиваля «Арт-Овраг | Выкса». И всегда мое общение с городом ограничивалось только центром: с его паблик-объектами, муралами и местами, подготовленными для зрителя в рамках того или иного мероприятия.

Прибыв в резиденцию и развивая свой проект о местах личной памяти жителей, местах совершенно неочевидных для сторонних людей и открывающиеся лишь носителям воспоминания аффекта, я открыл для себя и окраину города — заводскую, индустриальную периферию Выксы, с ее промзонами, заброшенными железнодорожными путями, осколками из заводских клейменых кирпичей в качестве детских артефактов и высокой густой травой, служащей местом для иногда опасных, рискованных детских игр.

Эти картины одним жарким днем напомнили мне американский аграрный юг первой половины ХХ века, будто бы сошедший с полотен Эдварда Хоппера или Эндрю Уайета. Американский романтический миф о вечной дороге, необъятном просторе и о таком hobo-страннике. Я смог это все разглядеть, находясь в городке, в самом центре огромной стороны на стыке запада и востока. Не удивительно ли, да? Таким же ассоциативным палимпсестом выступила и моя ассоциация с музыкой Пи Джей Харви. Она звучала в моих наушниках тогда, и сегодня я делюсь ею с вами.