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21 января 2022

«Праздники домашнего уюта»: 12 поводов для отличного настроения на весь год

«Праздники домашнего уюта»: 12 поводов для отличного настроения на весь год
АвторThe Village Нижний Новгород Specials

Постновогодний синдром может застать любого врасплох: все фейерверки отгремели, сладкие подарки съедены, а организм продолжает требовать сна, как минимум, до обеда. Если гендерные праздники вы не признаете, а День Святого Валентина, по вашему мнению, был выдуман в международном сговоре флористов, без праздничного настроя становится совсем тяжко.

The Village Нижний Новгород совместно с ИКЕА придумал календарь «Праздников домашнего уюта», где на каждый месяц найдется свой трогательный или забавный (но реально существующий!) повод, чтобы провести больше времени со своими родными, а нахождение дома сделать комфортнее.

Постновогодний синдром может застать любого врасплох: все фейерверки отгремели, сладкие подарки съедены, а организм продолжает требовать сна, как минимум, до обеда. Если гендерные праздники вы не признаете, а День Святого Валентина, по вашему мнению, был выдуман в международном сговоре флористов, без праздничного настроя становится совсем тяжко.

The Village Нижний Новгород совместно с ИКЕА придумал календарь «Праздников домашнего уюта», где на каждый месяц найдется свой трогательный или забавный (но реально существующий!) повод, чтобы провести больше времени со своими родными, а нахождение дома сделать комфортнее.

22 января — День узора в горошек

Одновременно за универсальность и игривый характер узор в горошек полюбили все: от голливудских див середины XX века и диснеевской Минни Макс до известных художников, вроде Яёи Кусамы, а еще он отлично смотрится на любом текстиле или посуде.

26 февраля — Международный день неторопливости

Мир меняется динамичнее, чем наши ленты в соцсетях, и чтобы идти по жизни с девизом «carpe diem» — и «наслаждаться моментом», нужно позволить хотя бы на время отказаться от хронической спешки. За то время, пока вы гонялись за дедлайнами, успели выйти несколько сезонов ваших любимых сериалов — а в компании комфортного кресла и с чашкой успокаивающего мате наверстать упущенное будет только в удовольствие.

18 марта — Всемирный день сна

Теплое одеяло защитит нас не только от монстра под кроватью, но и более пугающих вещей: будильников, пробок на дорогах и ранних завтраков с овсянкой для детей. Хотя, повзрослев, теперь-то мы с грустью вспоминаем каждый раз, когда отказывались от тихого часа в детском саду.

2 апреля — Международный день битвы подушками

Прощай, оружие! На раз-два встаем по разные стороны баррикад из одеял, в ход идут лучшие артиллерийские снаряды в виде подушек, главный стратег получает титул «покорителя домашнего форта», а проигравшему придется собирать пух!

21 мая — Всемирный день медитации

Шум машин за окном, лай собаки и внезапный ремонт у соседей не должны мешать соединению разума, тела и души. Если отправиться на ретрит никак не выходит, даже пять минут расслабления в позе шавасаны на мягком ковре принесут ясности вашим мыслям.

19 июня — Международный день коробки

Одна из главных загадок во вселенной — почему кошки так сильно любят коробки? Им нужно укрыться от чужих глаз? Они понимают, как мило в них выглядят, или этому есть практическое объяснение: ведь аренду платить совсем не нужно?

24 июля — Международный день заботы о себе

Поддерживать баланс физического, ментального и эмоционального здоровья — наука непростая, но ключом к ее постижению может стать акт заботы о себе. А символичная дата 24/7, то есть 24 часа/семь дней в неделю, по сути, несет простой посыл о празднике, который никогда не должен заканчиваться.

1 августа — День домашнего пирога

Если вы до сих пор не можете определиться на какой вы стороне: любителей сладких или сытных пирогов, главное, чтобы в них использовался секретный ингредиент — «Приготовлено с любовью». А еще пирог, в отличие от других сказочных изделий из теста, никуда от вас не сбежит.

9 сентября — День плюшевого мишки

Порой все, что нужно для душевного спокойствия — это компания плюшевого друга, с которыми можно поделиться всеми тайнами, ну а если Паддингтон до сих пор застрял где-то на границе с Лондоном (а Винни-Пух, по всей видимости, в дупле), то встречи с Мишкой Тедди придется проводить в тайне от ребенка.

17 октября — День посиделок при свечах

Воспитываем магическое мышление: бытовая неурядица в виде выбитых пробок — это не повод для расстройства, а возможность погадать на суженого. При нужной атмосфере: с парой изящных подсвечников под саундтрек из серии Romantic Collection семейный ужин превратится в званый прием, где, возможно, три звезды Michelin за старания вам не вручат, но звезду с неба пообещать смогут.

11 ноября — Международный день энергосбережения

Если «апсайклинг», «гринвошинг» и «zero waste» еще не вошли в ваш эко-словарик, светодиодные лампочки станут путеводной звездой в путешествии до страны ответственного потребления (да и найти ближайшие пункты по сдаче батареек труда не составит!).

6 декабря — День ванной вечеринки

В программе только лучшее: главные хиты караоке, исполненные в душе, танец маленьких резиновых уточек и репетиция вашей оскаровской речи. Только проследите за уровнем воды, чтобы праздник не превратился в «День грозных соседей снизу».

Еще больше товаров для создания уюта и комфорта вы можете найти на сайте и в магазине ИКЕА Нижний Новгород. А вдохновиться оригинальными идеями по обустройству вашего дома вы можете в разделе #homepositive.

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