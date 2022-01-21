«Праздники домашнего уюта»: 12 поводов для отличного настроения на весь год

Постновогодний синдром может застать любого врасплох: все фейерверки отгремели, сладкие подарки съедены, а организм продолжает требовать сна, как минимум, до обеда. Если гендерные праздники вы не признаете, а День Святого Валентина, по вашему мнению, был выдуман в международном сговоре флористов, без праздничного настроя становится совсем тяжко.

The Village Нижний Новгород совместно с ИКЕА придумал календарь «Праздников домашнего уюта», где на каждый месяц найдется свой трогательный или забавный (но реально существующий!) повод, чтобы провести больше времени со своими родными, а нахождение дома сделать комфортнее.

Постновогодний синдром может застать любого врасплох: все фейерверки отгремели, сладкие подарки съедены, а организм продолжает требовать сна, как минимум, до обеда. Если гендерные праздники вы не признаете, а День Святого Валентина, по вашему мнению, был выдуман в международном сговоре флористов, без праздничного настроя становится совсем тяжко.

The Village Нижний Новгород совместно с ИКЕА придумал календарь «Праздников домашнего уюта», где на каждый месяц найдется свой трогательный или забавный (но реально существующий!) повод, чтобы провести больше времени со своими родными, а нахождение дома сделать комфортнее.