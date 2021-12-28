Наука быть Дедом Морозом: учимся угадывать желания нижегородцев в новогоднем бинго
Кто-то любит получать подарки, а кто-то их дарить! Правда, иногда тяжело порадовать своих далеко живущих друзей и родственников, но как же хорошо осознавать, что сейчас для отправки посылок в другой город или даже страну есть все возможности!
Отправить подарок — дело несложное, но нужно же еще придумать, что подарить. The Village Нижний Новгород совместно с сервисом доставки посылок Boxberry придумали тренажер для прокачки умения угадывать желания в формате игры бинго. Почувствуй себя настоящим Дедом Морозом и попробуй угадать, что хотят получить самые разные нижегородцы! Чтобы получить подарочный бонус, достаточно собрать правильные ответы, находящиеся на одной линии по горизонтали, вертикали или даже диагонали.
Итак, начнем? Удачи!
Кто-то любит получать подарки, а кто-то их дарить! Правда, иногда тяжело порадовать своих далеко живущих друзей и родственников, но как же хорошо осознавать, что сейчас для отправки посылок в другой город или даже страну есть все возможности!
Отправить подарок — дело несложное, но нужно же еще придумать, что подарить. The Village Нижний Новгород совместно с сервисом доставки посылок Boxberry придумали тренажер для прокачки умения угадывать желания в формате игры бинго. Почувствуй себя настоящим Дедом Морозом и попробуй угадать, что хотят получить самые разные нижегородцы! Чтобы получить подарочный бонус, достаточно собрать правильные ответы, находящиеся на одной линии по горизонтали, вертикали или даже диагонали.
Итак, начнем? Удачи!
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