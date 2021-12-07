Чем заняться в Скайпарке

Пообедать в панорамном ресторане Kauri

На краю ущелья расположен панорамный ресторан Кáури, из окон которого открывается потрясающий вид на горы и мост, парящий в воздухе. Смешение скандинавского и альпийского стилей в интерьере создают невероятную атмосферу тепла и уюта.

Команда ресторана работала в знаковых российских и международных проектах, поэтому мозаичность и смешение стилей стали главной концепцией заведения.

Эта идея отражается в меню – создавая блюда, команда ресторана придерживается творческого подхода – придумывает, не ограничивая себя рамками.

Это позволяет делать совершенно особенные, эклектичные позиции – классические европейские техники здесь сочетаются с локальными южными и кавказскими специалитетами.

Локальная форель с расположенного рядом форелевого хозяйства приготовлена в классическом французском стиле с соусом из мидий, паштет на ароматном бриоше непременно будет идти в композиции с черноморским вареньем из черешни или фейхоа, а азиатский суп а-ля Фо-Бо готовится с бараниной.

После ярких эмоций на высоте и активного дня, проведенного на аттракционах, панорамный ресторан Кáури станет местом, где можно поставить вкусную точку и по-настоящему расслабиться.