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7 декабря 2021

Чем заняться в Скайпарке Приключения на высоте для всех и каждого

Чем заняться в Скайпарке
АвторЮг Specials

Скайпарк – одна из визитных карточек Сочи и место, обязательное для посещения. Это первый и единственный в России парк приключений на высоте, здесь каждый найдет себе развлечение по душе и получит массу уникальных впечатлений. Семейные выходные, романтические свидания, дружеские встречи, отдых с коллегами и даже прогулки наедине с собой – все это возможно в Скайпарке. Редакция The Village Юг узнала, какие развлечения доступны для посетителей и составила подробный гид о том, как с пользой и удовольствием провести в Скайпарке целый день.

Прогуляться над пропастью по подвесному мосту Skybridge

Skybridge – самый длинный подвесной пешеходный мост в России, его длина 439 метров и находится он на высоте 207 метров. Внизу– горная река Мзымта, с одной стороны – Кавказские горы и Корабельные скалы, с другой – Черное море и Форелевое хозяйство, а вокруг – самое сердце Ахштырского ущелья, две стороны которого соединяет мост. На мосту есть обзорные смотровые площадки, с которых можно наблюдать за полетами на высотных аттракционах и откуда получаются отличные фото здешних умопомрачительных видов. На другой стороне моста можно продолжить прогулку по колхидскому лесу и заказать пиццу в небольшой пиццерии. Кстати, возвращаться назад пешком необязательно: вы можете с ветерком пролететь над ущельем на Zipline – со скоростью 60 км/ч преодолеть расстояние 700 метров на высоте 330 метров над уровнем моря.

Полетать на высотных аттракционах

Zipline – не единственный аттракцион парка. Если вам нужна компания (для стойкости духа или просто для веселья), выбирайте Megatroll – пожалуй, самый семейный аттракцион, на котором можно кататься втроем. Megatroll разгоняется до 120 км/ч на высоте 200 метров, но это не мешает наслаждаться красотами ущелья, причем с необычного ракурса. Если хотите испытать ощущение свободного падения, но еще не решились на банджи, попробуйте высотные качели SochiSwing – между прочим, самые высокие качели в мире с длиной плеча 170 м. В полет вас отправит оператор аттракциона. А если вы готовы сделать шаг самостоятельно и хотите испытать настоящий адреналин, вам на Bungy 69 или Bungy 207 – прыжок на эластичном канате с высоты 69 и 207 метров соответственно. Здесь и ощущение свободного полета, и драйв, и масса невероятно сильных эмоций. Прежним после прыжка вы уже не будете никогда!

Попробовать себя в альпинизме
и скалолазании

Почувствовать себя альпинистом, преодолевающим отвесные скалы и глубокие расселины, можно на Виа феррата – двух скальных маршрутах по обеим сторонам ущелья. Маршруты проложены с помощью закрепленного стального троса, кольев, скоб, прутьев, ступенек и лестниц, они абсолютно безопасны и подходят даже тем, кто впервые в горах. Маршрут Sky-1 ведет к небольшой красивой пещере на левой стороне Ахштырского ущелья, маршрут Sky-2 проложен по скальной стене со дна ущелья до его верхнего края. Те, кто не готов шутрмовать настоящую скалу, могут попробовать себя на 15-метровом скалодроме (кстати, на нем можно проводить соревнования на скорость и фиксировать мировые рекорды). А если вы хотите и полазать, и от души повеселиться – отправляйтесь в веревочный парк. Здесь будет интересно и взрослым, и даже самым маленьким детям: шесть уровней сложности, стилизованные препятствия, специальное снаряжение – и все это под кронами заповедных деревьев.

Пообедать в панорамном ресторане Kauri

На краю ущелья расположен панорамный ресторан Кáури, из окон которого открывается потрясающий вид на горы и мост, парящий в воздухе. Смешение скандинавского и альпийского стилей в интерьере создают невероятную атмосферу тепла и уюта.

Команда ресторана работала в знаковых российских и международных проектах, поэтому мозаичность и смешение стилей стали главной концепцией заведения.

Эта идея отражается в меню – создавая блюда, команда ресторана придерживается творческого подхода – придумывает, не ограничивая себя рамками.

Это позволяет делать совершенно особенные, эклектичные позиции – классические европейские техники здесь сочетаются с локальными южными и кавказскими специалитетами.

Локальная форель с расположенного рядом форелевого хозяйства приготовлена в классическом французском стиле с соусом из мидий, паштет на ароматном бриоше непременно будет идти в композиции с черноморским вареньем из черешни или фейхоа, а азиатский суп а-ля Фо-Бо готовится с бараниной.

После ярких эмоций на высоте и активного дня, проведенного на аттракционах, панорамный ресторан Кáури станет местом, где можно поставить вкусную точку и по-настоящему расслабиться.

Материал подготовлен при поддержке

Парк приключений на высоте Skypark

Адрес: г. Сочи, с. Казачий брод, ул. Краснофлотская, 54А

8-800 100-4-207

skypark.ru

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