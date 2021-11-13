Винил, специи из Грузии и инста-посуда: что интересного искать в новом книжном универмага BOLSHOY

Универмаг BOLSHOY — первый и единственный универмаг продукции российских дизайнеров в Екатеринбурге. Здесь в одном месте объединили одежду, обувь и аксессуары, интимные товары, фудкорт, лекторий и книжный магазин. Недавно универмаг обновился, и вместо обособленных корнеров теперь представляет собой цельное пространство, объединенное общей концепцией. В партнерском материале подробнее расскажем о части универмага — необычном книжном магазине Bolshoy books store, в котором собрали книги для души, виниловые пластинки для атмосферы и особые товары для дома от российских дизайнеров.

Универмаг BOLSHOY — первый и единственный универмаг продукции российских дизайнеров в Екатеринбурге. Здесь в одном месте объединили одежду, обувь и аксессуары, интимные товары, фудкорт, лекторий и книжный магазин. Недавно универмаг обновился, и вместо обособленных корнеров теперь представляет собой цельное пространство, объединенное общей концепцией. В партнерском материале подробнее расскажем о части универмага — необычном книжном магазине Bolshoy books store, в котором собрали книги для души, виниловые пластинки для атмосферы и особые товары для дома от российских дизайнеров.