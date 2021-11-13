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13 ноября 2021

Винил, специи из Грузии и инста-посуда: что интересного искать в новом книжном универмага BOLSHOY Вместо тысячи Stories

Винил, специи из Грузии и инста-посуда: что интересного искать в новом книжном универмага BOLSHOY

Универмаг BOLSHOY — первый и единственный универмаг продукции российских дизайнеров в Екатеринбурге. Здесь в одном месте объединили одежду, обувь и аксессуары, интимные товары, фудкорт, лекторий и книжный магазин. Недавно универмаг обновился, и вместо обособленных корнеров теперь представляет собой цельное пространство, объединенное общей концепцией. В партнерском материале подробнее расскажем о части универмага — необычном книжном магазине Bolshoy books store, в котором собрали книги для души, виниловые пластинки для атмосферы и особые товары для дома от российских дизайнеров.

Универмаг BOLSHOY — первый и единственный универмаг продукции российских дизайнеров в Екатеринбурге. Здесь в одном месте объединили одежду, обувь и аксессуары, интимные товары, фудкорт, лекторий и книжный магазин. Недавно универмаг обновился, и вместо обособленных корнеров теперь представляет собой цельное пространство, объединенное общей концепцией. В партнерском материале подробнее расскажем о части универмага — необычном книжном магазине Bolshoy books store, в котором собрали книги для души, виниловые пластинки для атмосферы и особые товары для дома от российских дизайнеров.

Книжный с уклоном в лайфстайл

Bolshoy books store — это нетипичный книжный, который прежде всего развивается как часть универмага. Создатели проекта вдохновились идеей, что магазин должен вливаться в пространство BOLSHOY и объединять самые разные увлечения покупателей от чтения до декора и аромапрактик. Поэтому на стеллажах независимого книжного можно найти как бестселлеры по психологии и экземпляры андеграундных издательств, так и книги-фотоальбомы о моде, искусстве и музыке, которые гармонично дополнят остальные покупки гостей. При этом приличную коллекцию книг разбавляют проигрыватели с ретро дизайном и эксклюзивные пластинки, ароматические свечи с парфюмерными композициями, сладости, полезные снеки и даже специи. А с недавних пор в книжном можно купить и посуду как в любимых барах и ресторанах города.

Корнер «Рестпроекта»: идеальная посуда для дома и инстаграма

За последние пару лет домашние обеды и семейные встречи заменили походы в рестораны. А с наступлением холодов на Урале выходить куда-либо и вовсе не хочется. При этом воссоздать атмосферу красоты, уюта и праздника теперь можно и дома. В отдельном корнере книжного представлены бокалы, тарелки и чашки, собранные командой «Рестпроекта» от производителей по всему мир. В этой же компании закупают посуду ведущие рестораны города. На выбор — и профессиональная посуда с качеством, проверенным гастробизнесом, и масс-маркет, и особенные позиции, которые не найти больше нигде.

BOLSHOY — акцент на отечественные бренды

Главной ценностью площадки книжного остается продвижение российских дизайнеров. Продолжая концепцию универмага, создатели проекта всегда находятся в поиске локальных брендов. Так, товары для дома представлены от питерского бренда Moroshka: в отделе Home найдете декоративные подушки, органайзеры, пледы, стильные аксессуары для кухни и ванной. Ароматы для дома поставляет московский бренд Soul Hygge — все свечи изготавливаются в крафтовой мастерской. В них добавляют ароматические композиции из парфюмерной столицы мира — Грасса. А травы и пряности, собранные в небольших деревнях Грузии, поставляет дизайнерский проект Kitchen Ceremony. Вдохновленные модой нового Тбилиси, основательницы бренда поместили хмели сунели, пряную аджику и сванскую соль в лаконичные черные флаконы, которые не стыдно поставить на самую видную полку.

На связи с местными

В концепцию книжного также входит создание активного сообщества. В зоне для лекций часто проходят встречи с местными писателями, блогерами и творческими деятелями. Так, на паблик-токах здесь можно встретить писателя Алексея Сальникова, телеведущую Ксению Телешову или баскетболистку Елену Беглову. При этом ключевыми ивентами магазина остаются лекции местных авторов, чьи книги можно здесь же купить. Параллельно в Инстаграме книжного публикуются посты, где главные инфлюенсеры Екатеринбурга рассказывают о фаворитах среди книг и пластинок или делятся любимыми рецептами.

Книга — все еще лучший подарок

(особенно если выбираешь сам)

Хотя Bolshoy books store позволяет воплотить в жизнь любую идею подарка, классика остается классикой: книга — лучший подарок. Здесь представлена литература на любой вкус, цвет и Инстаграм. Но на случай, если с выбором тематики вы не уверены, а книгу подарить хочется, авторы проекта вводят абонементы. Карточка на три книги будет стоить 2200 рублей, на шесть книг — 4000 рублей, а на двенадцать — 7500 рублей. Абонементы действуют на экземпляры, которые стоят не больше 1000 рублей. Но если приглянулась книга дороже лимита, недостающую сумму можно просто доплатить. Запуск абонементов планируется ближе к Новому году: так книжный закроет потребность посетителей в подарках, над которыми не нужно долго думать.

Политика книжного: эмпатия и лояльность

Еще одна фишка магазина — эмпатичные консультанты. Общение с гостями в книжном — не вопрос успешной продажи, а именно живая беседа и сопереживание. Но кроме душевного подхода в книжном существует вполне прагматичная программа лояльности: с приложением универмага BOLSHOY или картой парфюмерного маркета «Золотое яблоко» на каждую покупку в Bolshoy books store действует постоянная скидка 20%.

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