«Все кайфуют, а я нет»: Зачем и как впервые встать на лыжи или борд И показать это всем подписчикам!
Зимние виды спорта — отдельная любовь всех уральцев. Снег у нас лежит почти полгода, а пологие горы идеально подходят для спусков. Однако по собственному опыту знаем, что для некоторых красивые сторис на бордах и лыжах все еще остаются только мечтой. Поэтому в совместном материале с мобильным оператором Tele2 показываем, как всего за час абсолютные новички в горном спорте покорили Уктус и Пильную. Не сходя с горы, они поделились опытом с подписчиками. Откинув сомнения и страх перед чем-то новым, ребята падали, прокатывались на попе и снова вставали. Потому что новый опыт — это здорово, а когда он остается не только в памяти, но и на страницах в соцсетях — еще лучше.
А с Tele2 сторис любителей уральских склонов будут публиковаться так же быстро, как скатывается с горы инструктор, ведь на горах отличный мобильный интернет и есть точки для подзарядки телефона. Так ваш первый опыт увидят не только соседи по склону, но и все подписчики в инстаграме.
Зимние виды спорта — отдельная любовь всех уральцев. Снег у нас лежит почти полгода, а пологие горы идеально подходят для спусков. Однако по собственному опыту знаем, что для некоторых красивые сторис на бордах и лыжах все еще остаются только мечтой. Поэтому в совместном материале с мобильным оператором Tele2 показываем, как всего за час абсолютные новички в горном спорте покорили Уктус и Пильную. Не сходя с горы, они поделились опытом с подписчиками. Откинув сомнения и страх перед чем-то новым, ребята падали, прокатывались на попе и снова вставали. Потому что новый опыт — это здорово, а когда он остается не только в памяти, но и на страницах в соцсетях — еще лучше.
А с Tele2 сторис любителей уральских склонов будут публиковаться так же быстро, как скатывается с горы инструктор, ведь на горах отличный мобильный интернет и есть точки для подзарядки телефона. Так ваш первый опыт увидят не только соседи по склону, но и все подписчики в инстаграме.
Геннадий
29 лет, молодой папа, отвечает за чудеса и не только в Парке Галилео. Впервые встал (и даже сам скатился!) на борде на Уктусе
Раньше я никогда не катался на сноуборде, поэтому меня поставили на доску как ребенка. Вообще мне нравится пробовать что-то новое. Раньше я катался на скейте и беговых лыжах, буквально месяц назад впервые встал на сап-борд, но в горном спорте я новичок. Максимум, что в моей жизни было связано с горами, так это катание на толстой такой ватрушке (тюбинг — Прим. ред.) на Красной Поляне. Поэтому сейчас эмоции были непередаваемые: борд — это что-то такое, с чем нельзя сравнить предыдущий опыт. Тем более я правда боялся падений! Это раньше я мог на скейте через фонтан, упасть, а через пару дней уже живенький-бодренький снова в строю. Сейчас годы-то уже не те.
К обучению я отнесся прямо-таки с азартом. На первом подъеме мне объяснили, как правильно встать на доску. Нормально скатываться получилось только к третьему разу. Все потому, что у меня в голове была сильная деформация: мой внутренний физик сопротивлялся новым правилам. Например, на скейте я знал, что определенное движение приведет к конкретному результату. Но повторяя то же самое на борде, я произвожу в итоге кардинально другие действия. В конце концов я понял, что нужно просто расслабиться и воспринимать все как что-то новое.
В результате я встал на доску примерно за час. Свой последний спуск даже снял на видео, чтобы сразу выложить в инстаграм. И вообще все время для меня было важно оставаться на связи: и на горе, и где угодно еще я остаюсь папой в семье и сотрудником на работе. Поэтому даже во время тренировки я периодически с кем-то созванивался. В этом плане на Уктусе все очень здорово.
Константин
27 лет, любитель дозированного экстрима, управляет клубом в Камышлове. Впервые прокатился на горных лыжах на Пильной и уже задумал вернуться
Во всю эту историю я попал совершенно случайно: увидел конкурс в инстаграме, заполнил анкету и понеслась. Больше всего привлекал факт, что все вокруг кайфуют зимой на лыжах, а я как будто в стороне остался. Поэтому хотелось постоянно оставаться на связи — чтобы все знали, что я теперь тоже в строю.
При этом на лыжах я стоял только в школе на физкультуре. И то не катался, а просто круги наматывал. Максимум, что в жизни осталось экстремального, так это снегоход, а летом квадроцикл. Поэтому встать на горные лыжи было особенно клево. Естественно, я был уверен, что сразу отлично покачусь (в школе же здорово выходило и по телевизору я это не раз видел). Но что-то начало получаться только после пяти-шести падений. Кстати, они меня совсем не расстраивали. А вот диссонанс между движениями тела и лыж — очень. У меня лично были сложности с переносом веса: тяжело держать центр тяжести, когда есть какие-то машинальные рефлексы тела. Помню, как ехал с ощущением, что вот я сейчас поверну и будет классно. А сам упал и проехал несколько метров на попе — ощущения, конечно, крутые, но не те, что я ожидал.
К горным лыжам я обязательно еще вернусь. Вряд ли что-то другое заменит чувство, когда ты сам едешь, поворачиваешь и не падаешь. Это и кайф, и гордость одновременно. После того, как мы закончили обучение, у меня даже было желание остаться там подольше.
Советы спортсменам-новичкам: куда ехать, как начинать и не пропадать без связи
Для первого опыта в горном спорте герои выбрали две локации. Горнолыжный комплекс «Уктус» расположен в черте города: 15 минут на метро до станции Ботаническая, там еще 20 минут на любом маршруте в сторону Химмаша и вуаля — вы готовы покорять склоны Екатеринбурга. Для любителей маленьких путешествий подойдет горнолыжный комплекс «Пильная» — это час езды на машине до Первоуральска. На обеих горах отличный мобильный интернет от Tele2, чтобы вы всегда оставались онлайн и в любой момент могли поделиться своими успехами с семьей, друзьями и подписчиками.
Зима кончится не скоро, поэтому если вы давно хотели попробовать себя в горном спорте, но не знали с чего начать, не стесняйтесь обращаться к инструктору, а полный комплект оборудования возьмите в прокате. Вы будете падать, вставать и снова падать, но спустя несколько часов гарантированно покатитесь (проверено нашими героями). А после тренировки в качестве награды за упорный труд загляните в кафе на горячий чай с блинами. Кстати, там же Tele2 оборудовал зоны отдыха с Wi-Fi, фирменными стойками для лыж и бордов и точками для подзарядки телефонов. Пока вы согреваетесь в кафе или отдыхаете на шезлонгах с видом на горы, телефон подготовится снимать ваши триумфальные успехи (слэш падения) и точно не подведет в экстремальных уральских условиях.
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