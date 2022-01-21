«Все кайфуют, а я нет»: Зачем и как впервые встать на лыжи или борд

Зимние виды спорта — отдельная любовь всех уральцев. Снег у нас лежит почти полгода, а пологие горы идеально подходят для спусков. Однако по собственному опыту знаем, что для некоторых красивые сторис на бордах и лыжах все еще остаются только мечтой. Поэтому в совместном материале с мобильным оператором Tele2 показываем, как всего за час абсолютные новички в горном спорте покорили Уктус и Пильную. Не сходя с горы, они поделились опытом с подписчиками. Откинув сомнения и страх перед чем-то новым, ребята падали, прокатывались на попе и снова вставали. Потому что новый опыт — это здорово, а когда он остается не только в памяти, но и на страницах в соцсетях — еще лучше.

А с Tele2 сторис любителей уральских склонов будут публиковаться так же быстро, как скатывается с горы инструктор, ведь на горах отличный мобильный интернет и есть точки для подзарядки телефона. Так ваш первый опыт увидят не только соседи по склону, но и все подписчики в инстаграме.

Зимние виды спорта — отдельная любовь всех уральцев. Снег у нас лежит почти полгода, а пологие горы идеально подходят для спусков. Однако по собственному опыту знаем, что для некоторых красивые сторис на бордах и лыжах все еще остаются только мечтой. Поэтому в совместном материале с мобильным оператором Tele2 показываем, как всего за час абсолютные новички в горном спорте покорили Уктус и Пильную. Не сходя с горы, они поделились опытом с подписчиками. Откинув сомнения и страх перед чем-то новым, ребята падали, прокатывались на попе и снова вставали. Потому что новый опыт — это здорово, а когда он остается не только в памяти, но и на страницах в соцсетях — еще лучше.

А с Tele2 сторис любителей уральских склонов будут публиковаться так же быстро, как скатывается с горы инструктор, ведь на горах отличный мобильный интернет и есть точки для подзарядки телефона. Так ваш первый опыт увидят не только соседи по склону, но и все подписчики в инстаграме.