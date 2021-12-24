Эти дни: Подарки 18+ для новогодних каникул (и не только)

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Хотите подарить партнеру (или себе) что-то особенное? Решили в новом году добавить чувственности в ваши отношения? Или планируете подбодрить друга, который давно одинок? Сегодня магазины товаров для взрослых напоминают гипермаркеты чудес: от забавных презервативов до высокотехнологичных гаджетов для совершенно новых ощущений. Чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, мы с сетью магазинов «Казанова 69» подобрали хиты среди секс-игрушек и не только. Кстати, там регулярно проходят акции и спецпредложения, а также действует постоянная скидка 15 % в обмен на старую игрушку для ее утилизации.

Хотите подарить партнеру (или себе) что-то особенное? Решили в новом году добавить чувственности в ваши отношения? Или планируете подбодрить друга, который давно одинок? Сегодня магазины товаров для взрослых напоминают гипермаркеты чудес: от забавных презервативов до высокотехнологичных гаджетов для совершенно новых ощущений. Чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, мы с сетью магазинов «Казанова 69» подобрали хиты среди секс-игрушек и не только. Кстати, там регулярно проходят акции и спецпредложения, а также действует постоянная скидка 15 % в обмен на старую игрушку для ее утилизации.