Эти дни: Подарки 18+ для новогодних каникул (и не только)
18+
Материал не предназначен для лиц, не достигших 18 лет.
Хотите подарить партнеру (или себе) что-то особенное? Решили в новом году добавить чувственности в ваши отношения? Или планируете подбодрить друга, который давно одинок? Сегодня магазины товаров для взрослых напоминают гипермаркеты чудес: от забавных презервативов до высокотехнологичных гаджетов для совершенно новых ощущений. Чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, мы с сетью магазинов «Казанова 69» подобрали хиты среди секс-игрушек и не только. Кстати, там регулярно проходят акции и спецпредложения, а также действует постоянная скидка 15 % в обмен на старую игрушку для ее утилизации.
Хотите подарить партнеру (или себе) что-то особенное? Решили в новом году добавить чувственности в ваши отношения? Или планируете подбодрить друга, который давно одинок? Сегодня магазины товаров для взрослых напоминают гипермаркеты чудес: от забавных презервативов до высокотехнологичных гаджетов для совершенно новых ощущений. Чтобы вы не потерялись в этом разнообразии, мы с сетью магазинов «Казанова 69» подобрали хиты среди секс-игрушек и не только. Кстати, там регулярно проходят акции и спецпредложения, а также действует постоянная скидка 15 % в обмен на старую игрушку для ее утилизации.
Тем, кто хочет узнать о себе и партнере что-то новое
Набор аксессуаров и косметики YESforLOV Love Box, 3 490 рублей
В коробке — искусительные предметы для романтичной и чувственной прелюдии: нежирное массажное масло, возбуждающий интимный гель для женщин с ароматом нежной розы и приятной прохладой масла мяты, карандаш для любовных посланий на теле с ароматом и вкусом вишни, а также тиклер — перьевая щекоталка. Подарок вдохновит на чувственные выходные вдвоем, чтобы испытать весь комплект и открыть новые эрогенные зоны на собственном теле или теле партнера. Присмотритесь также к другим наборам этого французского бренда и к съедобным маслам для оральных ласк.
Той, кто живет не одна
Вибратор Iroha Ukidama Take, 12 150 рублей
Такой вибратор можно смело хранить на тумбочке, ведь он светится как настоящий ночник, или на полочке в ванной — он похож на массажер для лица, а еще водонепроницаем, а значит, позволит экспериментировать под водой. У гаджета простое управление (всего две кнопки) и четыре режима вибрации и подсветки. Кстати, у японского бренда Iroha Ukidama есть и другие деликатные стимуляторы в невинном дизайне, даже маскирующиеся под губную помаду. Подойдет тем, кто часто путешествует.
Тому, кто привык быть во всем первым
Мастурбатор для мужчин ION ARCwave, 16 690 рублей
Настоящий спорткар среди мужских игрушек от знатока женских оргазмов — культовой компании Womanizer. Этот гаджет стимулирует воздушными потоками. Покорившую многих женщин технологию переосмыслили для мужского удовольствия: использовали более интенсивное давление воздуха и широкое распространение по поверхности. Сам девайс выглядит сдержанно и технологично — можно возить его с собой и хранить не под семью замками.
Той, кто любит разнообразие
Набор из двух вибраторов Womanizer Premium + We-Vibe Tango, 21 490 рублей
Тот самый Womanizer в его лучшей версии — Premium, да еще и в комплекте с маленьким (размером с помаду), но очень мощным вибратором Tango. Womanizer Premium — водонепроницаемый вакуумный стимулятор клитора с запатентованной технологией Pleasure Air™ и двумя мембранами, который создает ощущение, будто вас ласкают сразу тысячи легких язычков. 12 режимов стимуляции плюс функция автопилота поможет каждой добиться яркого финала. Форма гаджета позволяет использовать его не только соло, но и во время секса с партнером. А вибропуля We-Vibe Tango подойдет, когда хочется более классической (и для кого-то более быстрой) стимуляции клитора.
Тем, кто любит отдаваться во власть партнера
Вибратор для пар WE-VIBE Chorus, 17 490 рублей
Этим вибратором можно управлять как через пульт, так и через приложение — ваш партнер может управлять вашим удовольствием, находясь в одной с вами постели или даже на другом конце света. И вы тоже — в комплект можно включить эрекционное кольцо с дистанционным управлением.
Тем, кого не пугают отношения на расстоянии
Набор для секса на расстоянии KIIROO, 27 200 рублей
Что-то из рода фантастики: сенсоры вибратора передают сокращения мышц влагалища на мастурбатор. Используя свою игрушку, мужчина будет чувствовать не безликую программу, а свою партнершу — необычно, но идеально для техногиков. Также их можно подключать к интерактивному взрослому контенту.
Той, кто уже попробовала все
Вибратор с электростимуляцией MYSTIM Electric Eric, 12 550 рублей
Идеальная игрушка 2в1, позволяющая начать знакомство с новым видом стимуляции — электрическим, или наслаждаться старой верной вибрацией. Советуем начинать с электроимпульсами с самого минимального режима, чтобы постепенно определить подходящий вам уровень. Кстати, у этой игрушки есть специальный режим тренировки мышц тазового дна с помощью тех же импульсов. Бренд Mystim славится своими электростимуляторами, есть огромный выбор игрушек и даже отдельные источники импульсов.
Той, кто хочет держать себя в тонусе
Тренажер Кегеля Magic Kegel Coach, 5 500 рублей
Микс удовольствия и заботы о здоровье. Тренажер Кегеля позволяет тренировать мышцы тазового дна, что важно для получения большего удовольствия во время секса, поддержания антивозрастного тонуса и особенно восстановления после родов. Такой тренажер бренда Kegel Coach отличается тем, что предлагает еще функцию вибратора. Это и обратная связь по эффективности тренировки (гаджет вибрирует в ответ на даже минимальное сжатие) и награда после плодотворного занятия. Еще у бренда есть специальное приложение с программой тренировок и учетом достижений.
Той, кто любит дерзкие акценты в одежде
Портупея Bijoux Indiscrets, 2 200 рублей
вместо 5 500
Аксессуар станет дополнением к повседневному платью или украсит обнаженное тело во время романтического вечера. Портупея этой марки выполнена из экокожи, отделана качественной металлической фурнитурой и упакована в стильную черную коробку — может стать вполне представительским подарком. Удобно, что угадывать размер не придется — он регулируется, а в комплект входят дополнительные ремешки, которые можно использовать как браслеты. Кстати, у испанского бренда Bijoux Indiscrets есть и шикарные кружевные маски, и изящные украшения из тонких цепочек на грудь или бедра, которые также можно носить как поверх одежды, так и просто на голое тело.
Тем, кто обожает массаж
Массажная свеча PETITS JOUJOUX ATHENS мускус и пачули, 3 400 рублей
Что может быть лучше расслабляющего массажа с теплым ароматным маслом? Специальная массажная свеча при горении не нагревается до критических температур, так что расплавленную смесь натуральных масел можно лить на тело любимого человека (или себя) и использовать для массажа. В коллекции есть разные ароматы, виды упаковки и цены.
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