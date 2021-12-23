Как пережить этот декабрь (и вообще любой) Устройте себе SPA-компенсацию
Помните, как раньше вы планировали новогодние каникулы в тепле за границей? На работе горят дедлайны, подарки еще не куплены, а вас греет единственная мысль: «Скоро я сяду в самолет, и все проблемы останутся в холодном Екатеринбурге». Но трудности и ограничения не повод кусать локти. Согласно известному правилу, если вы так и не улетели в Таиланд, он сам появится в вашей жизни. Кажется абсурдом, но на деле — вполне реалистично. Совместно с центром релаксации «Сиам» рассказываем, как не утонуть в море стресса, снега и декабрьских дедлайнов. Атмосферу приветливого Таиланда гарантируем.
А чтобы вы точно не сомневались, как проведете последнюю неделю этого года, всего на один день — 23 декабря — «Сиам» запускает глобальную распродажу на услуги и товары центра.
Помните, как раньше вы планировали новогодние каникулы в тепле за границей? На работе горят дедлайны, подарки еще не куплены, а вас греет единственная мысль: «Скоро я сяду в самолет, и все проблемы останутся в холодном Екатеринбурге». Но трудности и ограничения не повод кусать локти. Согласно известному правилу, если вы так и не улетели в Таиланд, он сам появится в вашей жизни. Кажется абсурдом, но на деле — вполне реалистично. Совместно с центром релаксации «Сиам» рассказываем, как не утонуть в море стресса, снега и декабрьских дедлайнов. Атмосферу приветливого Таиланда гарантируем.
А чтобы вы точно не сомневались, как проведете последнюю неделю этого года, всего на один день — 23 декабря — «Сиам» запускает глобальную распродажу на услуги и товары центра.
01
Регулярно отключайтесь от работы
Уровень стресса в конце декабря зашкаливает уже не на шутку — патчами и травяным чаем вы вряд ли отделаетесь. Чтобы встречать Новый год без дергающегося глаза, попробуйте подойти к решению проблемы комплексно. Каждый день выделяйте буквально час времени только на себя: расслабляющий уход, проработка напряженных точек и традиционные тайские аромамасла. А чтобы вы не забывали о себе, «Сиам» подготовил абонементы на 5 или 10 встреч (в зависимости от того, насколько вы погрязли в работе). Скидка 25% — дополнительный повод наконец не отказывать себе в качественном отдыхе.
02
Не забывайте согреваться
Конечно, SPA-процедуры не заменят сполна поездку в Азию. Как минимум потому, что Таиланд — это не только практики, но и заветное тепло. Так что пока за окном сугробы, а дома греют лишь плед с батареей, по-настоящему прогреться можно только в тайской бане. Вспомнить бунгало на берегу моря можно в уютном шатре с парами целебных трав — 40 градусов Цельсию, глубокое дыхание и вы уже чувствуете себя спокойнее. А для фанатов тайских аромамасел мастера предлагают согреться в паровой комнате. Влажный теплый пар, насыщенный маслами, в точности воссоздает особый воздух Таиланда. В таких условиях даже полгода уральской зимы — не такая уж страшная перспектива.
03
Остановите гонку за подарками
Безвылазно бегать по торговым центрам и тратить драгоценное время на «совсем не то». Мы понимаем, что выбор новогодних подарков — дело непростое, и стрессуют в данном случае все. Наконец выдохнуть от бесконечного поиска и подарить такое же спокойствие близкому можно всего в три клика. Заказать сертификат на SPA-путешествие в мир тайского отдыха можно на сайте «Сиама». Тем более в день распродажи на любой сертификат действует скидка 22%. Это именно тот случай, когда путевку в Тайланд можно подарить, не списав с карты зарплату за несколько месяцев.
04
Принесите частичку Таиланда домой
Может, вы помните эту забавную закономерность: все самые большие чемоданы в аэропорте Таиланда всегда принадлежали русским туристам. А все потому что мы набирали десятки каких-то лекарств, кремов, сладостей и даже корзины с фруктами. Сейчас найти на Урале заветные диковинки не так-то просто. Если ваши запасы тайских баночек стали заметно редеть, а билет до Бангкока пока не лежит на полке, закупиться полезными мелочами так же можно в «Сиаме». Волшебная азиатская косметика, тайская аптека и даже аромадиффузоры — 23 декабря в любом салоне все это со скидкой 20%.
05
Вспомните о семейных традициях
Новый год — время, когда нужно отложить все дела и просто побыть в кругу семьи. Но не забывайте, что по теплу и морю скучаете не только вы. Чтобы отдохнуть с любимым человеком или порадовать родителей, в «Сиаме» есть специальные программы. Это может быть романтический отдых со SPA-уходом и безалкогольным вином или более семейный вариант с пассивной йогой. Главное, что расслабляться вы будете не в одиночестве. А уютную праздничную атмосферу сделают этническая музыка и тайские угощения.
06
Больше отдыхаете — больше выигрываете
До 9 января в «Сиаме» проходит розыгрыш — SIAM Grand Prix 2022. Любой гость центра с покупкой услуги так же получает шанс выиграть семейный абонемент на сумму 50 тысяч рублей, сертификат на экзотический ужин от тайского шеф-повара в «Soi7: Тайские рисоварни» или бьюти-коробку с азиатской и тайской косметикой. Главным призом станет ноутбук. С детства нас учат, что в Новый год случаются самые настоящие чудеса. Поэтому не отказывайте своему внутреннему ребенку и просто доверьтесь случаю.
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