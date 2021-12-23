Как пережить этот декабрь (и вообще любой)

Помните, как раньше вы планировали новогодние каникулы в тепле за границей? На работе горят дедлайны, подарки еще не куплены, а вас греет единственная мысль: «Скоро я сяду в самолет, и все проблемы останутся в холодном Екатеринбурге». Но трудности и ограничения не повод кусать локти. Согласно известному правилу, если вы так и не улетели в Таиланд, он сам появится в вашей жизни. Кажется абсурдом, но на деле — вполне реалистично. Совместно с центром релаксации «Сиам» рассказываем, как не утонуть в море стресса, снега и декабрьских дедлайнов. Атмосферу приветливого Таиланда гарантируем.

А чтобы вы точно не сомневались, как проведете последнюю неделю этого года, всего на один день — 23 декабря — «Сиам» запускает глобальную распродажу на услуги и товары центра.

Помните, как раньше вы планировали новогодние каникулы в тепле за границей? На работе горят дедлайны, подарки еще не куплены, а вас греет единственная мысль: «Скоро я сяду в самолет, и все проблемы останутся в холодном Екатеринбурге». Но трудности и ограничения не повод кусать локти. Согласно известному правилу, если вы так и не улетели в Таиланд, он сам появится в вашей жизни. Кажется абсурдом, но на деле — вполне реалистично. Совместно с центром релаксации «Сиам» рассказываем, как не утонуть в море стресса, снега и декабрьских дедлайнов. Атмосферу приветливого Таиланда гарантируем.

А чтобы вы точно не сомневались, как проведете последнюю неделю этого года, всего на один день — 23 декабря — «Сиам» запускает глобальную распродажу на услуги и товары центра.