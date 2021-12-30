Ни копейкой больше: наглядная игра, которая учит распоряжаться строго ограниченным бюджетом

Как часто каждый из нас обещал себе начать жить в строгой финансовой осознанности, вести бытовую бухгалтерию и точно знать, в какую сумму обойдется каждая из запланированных трат. Максимально тревожным в этом смысле становится декабрь — всем нужно подготовить подарки, купить продукты для праздничного стола, новогодний наряд, потратиться на развлечения и так далее.

The Village Нижний Новгород совместно с Yota, первым мобильным оператором, позволяющим формировать тариф отталкиваясь от конкретной комфортной суммы, сделали красочную новогоднюю игру, в которой нужно выбрать подарки из вишлистов для каждого из персонажей так, чтобы уложиться в конкретную игровую сумму. Справитесь?

Как часто каждый из нас обещал себе начать жить в строгой финансовой осознанности, вести бытовую бухгалтерию и максимально точно знать, в какую сумму обойдется каждая из запланированных трат. Максимально тревожным в этом смысле становится декабрь — всем нужно подготовить подарки, купить продукты для праздничного стола, новогодний наряд, потратиться на развлечения и так далее.

The Village Нижний Новгород совместно с Yota, первым мобильным оператором, позволяющим формировать тариф отталкиваясь от конкретной комфортной суммы, сделали красочную новогоднюю игру, в которой нужно выбрать подарки из вишлистов для каждого из персонажей так, чтобы уложиться в конкретную игровую сумму. Справитесь?