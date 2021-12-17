11 екатеринбургских подкастов, которые появились в 2021 году

«Местные»

О екатеринбуржцах

Подкаст о городской жизни в районах Екатеринбурга от известных горожан. Ведущий подкаста — Олег Лутохин, директор Музея Ельцин Центра. В подкасте он разговаривает с жителями города, чтобы узнать истории районов изнутри. Герои рассказывают, как прошло их детство в районах Екатеринбурга, каким был город и как он менялся, а также поделятся секретными маршрутами и локациями.