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Гид The Village17 декабря 2021

11 екатеринбургских подкастов, которые появились в 2021 году Шоу о долгах, стрит-арте и любви к городу

11 екатеринбургских подкастов, которые появились в 2021 году
АвторСоня Глухова

The Village Екатеринбург собрал одиннадцать интересных подкастов, которые горожане запустили в 2021 году.

The Village Екатеринбург собрал одиннадцать интересных подкастов, которые горожане запустили в 2021 году.

«Понять и обнять современное искусство»

Об искусстве

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Осенью Уральская индустриальная биеннале запустила подкаст, в котором представители культурного комьюнити каждую субботу отвечают на вопросы «Каким сегодня должен быть художник?», «Почему кажется, что современное искусство не для всех?», «Что хотел сказать автор?».

«Свои в гостях»

О городских инициативах

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В каждом выпуске команда Фонда городских инициатив приглашает в гости своих друзей и лидеров локальных проектов, которые делают город лучше.

«Трип по девяностым»

Об истории Екатеринбурга

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Подкаст рассказывает о последнем десятилетии 20 века в городе: наркотическом буме, тусовках, хип-хоп культуре, уральском сепаратизме и других явлениях.

«Поэт и черн»

О литературе

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Два екатеринбургских филолога обсуждают литературу разных стран и эпох.

«Колезев & Микитась»

О новостях

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Авторы подкаста — главный редактор Republic Дмитрий Колезев и блогер Ольга Микитась. Каждую неделю они обсуждают последние новости, которые их заинтересовали.

«Сложно не сказать»

О женщинах

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В подкасте разные женщины рассказывают свои личные истории о том, как они пережили большие и маленькие трагедии. Новый сезон выйдет в январе.

«Сколько денег на карточке?»

О финансах

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Подкаст-реалити трех друзей о том, как они изучают финансовую грамотность, учатся зарабатывать деньги и попадают в проблемы из-за них.

«Инициатива показуема»

О культурных проектах

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В первом сезоне подкаста приняли участие представители культурных проектов в Екатеринбурге. Они поделились тем, как делаются стрит-арт фестивали, работают частные театры, живут местные музыканты, пишутся подкасты и многое другое.

«Аудит»

О музыке

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Подкаст Ural Music Night о молодых музыкантах, талантливых группах, историях успеха и актуальных трендах.

«Суровый холст»

Об уральском искусстве

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Подкаст об уральском искусстве — это совместный проект галереи «Синара Арт» и портала «Культура Урала». Ведущими стали искусствовед Дарья Костина и культурный обозреватель Анна Филосян.

«Местные»

О екатеринбуржцах

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Подкаст о городской жизни в районах Екатеринбурга от известных горожан. Ведущий подкаста — Олег Лутохин, директор Музея Ельцин Центра. В подкасте он разговаривает с жителями города, чтобы узнать истории районов изнутри. Герои рассказывают, как прошло их детство в районах Екатеринбурга, каким был город и как он менялся, а также поделятся секретными маршрутами и локациями.

Обложка: cottonbro / Pexels

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