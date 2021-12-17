11 екатеринбургских подкастов, которые появились в 2021 году Шоу о долгах, стрит-арте и любви к городу
The Village Екатеринбург собрал одиннадцать интересных подкастов, которые горожане запустили в 2021 году.
The Village Екатеринбург собрал одиннадцать интересных подкастов, которые горожане запустили в 2021 году.
«Понять и обнять современное искусство»
Об искусствеПерейти
Осенью Уральская индустриальная биеннале запустила подкаст, в котором представители культурного комьюнити каждую субботу отвечают на вопросы «Каким сегодня должен быть художник?», «Почему кажется, что современное искусство не для всех?», «Что хотел сказать автор?».
«Свои в гостях»
О городских инициативахПерейти
В каждом выпуске команда Фонда городских инициатив приглашает в гости своих друзей и лидеров локальных проектов, которые делают город лучше.
«Трип по девяностым»
Об истории ЕкатеринбургаПерейти
Подкаст рассказывает о последнем десятилетии 20 века в городе: наркотическом буме, тусовках, хип-хоп культуре, уральском сепаратизме и других явлениях.
«Сложно не сказать»
О женщинахПерейти
В подкасте разные женщины рассказывают свои личные истории о том, как они пережили большие и маленькие трагедии. Новый сезон выйдет в январе.
«Сколько денег на карточке?»
О финансахПерейти
Подкаст-реалити трех друзей о том, как они изучают финансовую грамотность, учатся зарабатывать деньги и попадают в проблемы из-за них.
«Инициатива показуема»
О культурных проектахПерейти
В первом сезоне подкаста приняли участие представители культурных проектов в Екатеринбурге. Они поделились тем, как делаются стрит-арт фестивали, работают частные театры, живут местные музыканты, пишутся подкасты и многое другое.
«Аудит»
О музыкеПерейти
Подкаст Ural Music Night о молодых музыкантах, талантливых группах, историях успеха и актуальных трендах.
«Суровый холст»
Об уральском искусствеПерейти
Подкаст об уральском искусстве — это совместный проект галереи «Синара Арт» и портала «Культура Урала». Ведущими стали искусствовед Дарья Костина и культурный обозреватель Анна Филосян.
«Местные»
О екатеринбуржцахПерейти
Подкаст о городской жизни в районах Екатеринбурга от известных горожан. Ведущий подкаста — Олег Лутохин, директор Музея Ельцин Центра. В подкасте он разговаривает с жителями города, чтобы узнать истории районов изнутри. Герои рассказывают, как прошло их детство в районах Екатеринбурга, каким был город и как он менялся, а также поделятся секретными маршрутами и локациями.