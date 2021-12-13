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Гид The Village13 декабря 2021

Пять работ, которые нужно увидеть на выставке «Названо Вазари. Готика» в Арсенале

Пять работ, которые нужно увидеть на выставке «Названо Вазари. Готика» в Арсенале
АвторМарк Григорьев
ФотографИлья Большаков

В минувшую субботу, 11 ноября, в Арсенале открылась новая выставка, посвященная готике — «Названо Вазари. Готика». В основе экспозиции — работы из коллекции Пушкинского музея, переосмысленные и соединенные с произведениями современного искусства таким образом, чтобы идеально вписаться в контекст Нижнего Новгорода. Среди художников, чьи работы можно увидеть в Арсенале — Recycle Group, Евгений Антуфьев, Александр Бродский и Илья Уткин, Маяна Насыбуллова, Владимир Чернышев и многие другие.

The Village Нижний Новгород пообщался с кураторами «Названо Вазари. Готика» Екатериной Кочетковой и Дарьей Колпашниковой и попросил их рассказать о выставке и выбрать пять работ, на которые стоит обратить особое внимание.

Екатерина Кочеткова и Дарья Колпашникова

 Джорджо Вазари, итальянский биограф, живописец, архитектор, историк искусства, жил в эпоху Возрождения, и, в отличие от многих художников своего времени, свободно знал латынь, язык ученых. Однако он предпочел писать свой знаменитый труд «Жизнеописания наиболее прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов» на итальянском — народном тосканском наречии, на котором говорили и герои «Жизнеописаний», и заказчики этого трактата. Тосканский диалект позволял использовать древние слова и придумывать самостоятельно новые понятия, которых народная речь не предполагала: среди этих новых слов были названия стилей и эпох.

В частности, Вазари ввел в обиход определения готики, ренессанса и маньеризма — даже несмотря на то, что сегодня мы наделяем несколько иным смыслом эти понятия, они до сих пор относятся к тем же периодам развития культуры и искусства, которые имел в виду Вазари. Так, он назвал готикой (от итальянского gotico — «готский», происходящий от названия германского племени готов) тот период, который считал варварским, когда искусство было «грубым и неправильным», а знания древних были утрачены. После Средних веков современникам Вазари и их предшественникам предстояло, как они сами считали, возрождать искусство и науку. Именно готике, а если точнее, Средневековью и готическому искусству, и посвящена выставка «Названо Вазари. Готика».

Мадонна, коронуемая ангелами

Неизвестный мастер

Франция или Фландрия, XV–XIX века
Дуб, резьба, лак
ГМИИ имени А.С. Пушкина, Москва

Когда-то этот рельеф был цветным — об этом свидетельствуют следы краски, сохранившейся после реставрации, причем подобные скульптуры могли перекрашивать в зависимости от моды и вкусов того или иного периода. Средневековье вообще было гораздо более красочной эпохой, чем его традиционно интерпретирует массовая культура. Молитвы о спасении люди Средневековья часто обращали к Деве Марии. Сюжет коронования Богоматери впервые стал популярным в христианском искусстве в эпоху ранней готики. В этом варианте Мадонна изображается как Небесная Царица, которую коронуют ангелы или сам Христос. Здесь ее окружают три миловидных ангела, она облачена в королевский наряд, а на руках у нее — младенец Иисус. Подобные образы можно было встретить в церквях по всей Европе — во Франции, Фландрии, Германии и Италии.

Архитектурные детали готических соборов

Слепки. Тонированный гипс, литье

ГМИИ имени А.С. Пушкина, Москва

Для архитектуры Средневековья характерны прихотливые и разнообразные декоративные элементы. В отличие от античной архитектуры с ее строгой ордерной системой, конструктивные функции были не так важны для средневековых капителей — каждая деталь средневекового собора служила своеобразной «страницей» в «Библии для неграмотных», роль которой исполняло церковное убранство. Церковь была богатым заказчиком, а пожертвования в пользу храмов и монастырей считались благим делом, приближающим к райскому блаженству, так что в Европе появлялись все новые религиозные сооружения.

В середине XII века архитекторы начали поиск новых архитектурных конструкций, которые позволили бы соборам вмещать больше верующих и выглядеть особенно впечатляюще – так, как подобает дому Бога на земле. Это привело к появлению нового стиля, который вначале назвали французским, а сейчас мы больше знаем его как «готический». Главным новшеством готической архитектуры стали стрельчатые арки, которые позволили облегчить своды и перекрывать большие пространства без дополнительных колонн, так как стены и система внешних опор стали служить каркасом. Окна стали намного больше, их заполняли витражами, которые наполняли просторные интерьеры готических соборов многоцветными лучами света, подобно калейдоскопам. Декор готических построек отличался подробными деталями: растительными и фантастическими орнаментами, прихотливыми узорами, а также разнообразными занимательными сюжетами.

Dome (Купол)

Александр Бродский, Илья Уткин

1989–1990

Бумага, офорт

Собрание авторов, Москва

Александр Бродский и Илья Уткин — архитекторы и художники, работающие на стыке разных видов искусств. С 70-х до начала 90-х годов они составляли творческий тандем и стояли у истоков движения, получившего название «бумажной архитектуры». Это специфическое явление стало реакцией молодого поколения на ту ситуацию, которая сложилась в архитектуре позднего СССР. «Бумажная архитектура» существовала в основном на страницах архитектурных журналов, а позднее на выставках — придуманные авторами проекты всегда были фантазийными, утопическими, масштабными, невозможными технически и никогда не предназначались для реального воплощения.

Средневековью похожее явление тоже было знакомо (хотя в ту эпоху названия «бумажная архитектура» еще не существовало) — примерами могут служить архитектурные фоны на иконах, книжных миниатюрах, скульптурных рельефах. Изображенные на них сооружения часто громоздятся друг на друга без всякой логики и сочетают в себе причудливые декоративные элементы самого разного происхождения, воплощая идеализированные представления художников об устройстве земных и небесных городов.

Силуэт купола с одноименного листа больше всего напоминает пропорции знаменитого памятника, ознаменовавшего начало эпохи Возрождения, — купола, которым Филиппо Брунеллески увенчал готический собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. В собственно готической архитектуре форма купола встречалась редко, но сам принцип конструкции с пересекающимися ребрами жесткости ренессансный зодчий позаимствовал именно из готической архитектурной системы.

Житие. Супергерои

Recycle Group

Андрей Блохин, Георгий Кузнецов

2009

Витраж, пластик, пенопласт, мраморное покрытие, шпажки для канапе

Собрание галереи «Триумф», Москва

Краснодарские художники Андрей Блохин и Георгий Кузнецов в 2006 году объединились в дуэт Recycle Group, который с тех пор успел стать одним из самых ярких явлений на российской сцене современного искусства. В 2017 году они представляли Россию на 57-й Венецианской биеннале современного искусства, их скульптуры и объекты становятся частью ландшафта во многих городах, а выставки проходят по всему миру и каждый раз привлекают огромное внимание публики.

В своем творчестве Recycle Group нередко обращаются к мотивам, приемам и стилям предшествующих эпох. Например, частыми героями их скульптур становятся персонажи атлетического телосложения, своими пропорциями и пластикой напоминающие каноны античности и классицизма. Средневековье тоже интересует художников, особенно готическая архитектура с ее узнаваемыми стрельчатыми арками и декоративными элементами. В этом произведении точно воспроизводятся масштабы и рисунок классического стрельчатого окна, состоящего из трех частей и заполненного цветными витражами. Однако Recycle Group используют здесь современный, несколько неожиданный материал: витраж сделан не из стекла, а из цветных пластиковых шпажек для канапе, которые расплавлены и уложены так, чтобы создавать необходимый рисунок. Сюжет витража тоже кажется неожиданным: здесь представлены образы супергероев — какие-то из них позаимствованы из популярных комиксов, другие придуманы самими художниками. Эти герои и их истории воплощают ту же вечную тему борьбы добра со злом, которая присутствует во всех великих книгах человечества.

Белая радуга

Владимир Чернышев

2018

Дерево, гуашь, мел

Частное собрание, Нижний Новгород

Владимир Чернышев известен, прежде всего, своими произведениями уличного искусства — преображенными фасадами старых, идущих под снос деревянных домов в Нижнем Новгороде и в заброшенных деревнях, по которым художник часто путешествует. В последние годы Чернышев больше занимается станковым искусством, но в нем сохранились интерес к переосмыслению народных традиций и любовь к дереву как основному материалу для работы. По словам автора, «дерево — это старый живой материал, один из самых старых в истории нашей планеты. Из него делают предметы быта и предметы культа, в каком-то смысле он сакрален и несет отпечаток времени. С ним приятно работать, потому что он каждый раз меняется».

Художник собирает старые доски, очищает и шлифует их, обрабатывает различными составами, последовательно наносит тонкие слои краски — а затем снова шлифует, стирая изображение почти до основания. Этот процесс повторяется многократно, в результате чего поверхность сохраняет следы разных этапов работы и метафорически приоткрывает разные слои культурной памяти. Изображения получаются полуабстрактными, лишь с намеком на сюжет — в этом произведении перед нами разворачиваются небесные явления, вызывающие одновременно восторг и ужас, и предупреждающие о могуществе высших сил. Силуэты досок с заостренными концами не только сообщают нам о происхождении материала, но и напоминают шпили готической архитектуры.

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