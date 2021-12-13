Пять работ, которые нужно увидеть на выставке «Названо Вазари. Готика» в Арсенале

Екатерина Кочеткова и Дарья Колпашникова

Джорджо Вазари, итальянский биограф, живописец, архитектор, историк искусства, жил в эпоху Возрождения, и, в отличие от многих художников своего времени, свободно знал латынь, язык ученых. Однако он предпочел писать свой знаменитый труд «Жизнеописания наиболее прославленных живописцев, скульпторов и архитекторов» на итальянском — народном тосканском наречии, на котором говорили и герои «Жизнеописаний», и заказчики этого трактата. Тосканский диалект позволял использовать древние слова и придумывать самостоятельно новые понятия, которых народная речь не предполагала: среди этих новых слов были названия стилей и эпох.

В частности, Вазари ввел в обиход определения готики, ренессанса и маньеризма — даже несмотря на то, что сегодня мы наделяем несколько иным смыслом эти понятия, они до сих пор относятся к тем же периодам развития культуры и искусства, которые имел в виду Вазари. Так, он назвал готикой (от итальянского gotico — «готский», происходящий от названия германского племени готов) тот период, который считал варварским, когда искусство было «грубым и неправильным», а знания древних были утрачены. После Средних веков современникам Вазари и их предшественникам предстояло, как они сами считали, возрождать искусство и науку. Именно готике, а если точнее, Средневековью и готическому искусству, и посвящена выставка «Названо Вазари. Готика».