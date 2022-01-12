Из чего состоит выставка иммерсивных инсталляций Kuflex#1 в пространстве ЦЕХ *, на которую вы еще можете успеть
В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * до 31 января работает выставка иммерсивных инсталляций Kuflex#1. Ее авторы — российская студия интерактивного цифрового искусства Kuflex, известная созданием масштабных фантасмагорических арт-проектов. Оказавшись в пространстве выставки, вы становитесь не просто зрителем, а настоящим соавтором, способным управлять происходящим вокруг, потому что полностью погружаетесь в то, что наблюдаете на экране, и уже не можете отделить настоящий мир от выдуманного. Здесь воображение человека сливается с миром художников, создавая вселенную фантазии. Наверняка красочные экраны вы уже видели в инстаграме друзей! Рассказываем, из чего состоит выставка.
В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * до 31 января работает выставка иммерсивных инсталляций Kuflex#1. Ее авторы — российская студия интерактивного цифрового искусства Kuflex, известная созданием масштабных фантасмагорических арт-проектов. Оказавшись в пространстве выставки, вы становитесь не просто зрителем, а настоящим соавтором, способным управлять происходящим вокруг, потому что полностью погружаетесь в то, что наблюдаете на экране, и уже не можете отделить настоящий мир от выдуманного. Здесь воображение человека сливается с миром художников, создавая вселенную фантазии. Наверняка красочные экраны вы уже видели в инстаграме друзей! Рассказываем, из чего состоит выставка.
Тамара Абдураимова
PR-менеджер пространства ЦЕХ *
«Выставка Kuflex#1 — это особенный проект для нашего пространства. Впервые ЦЕХ * представляет не одну масштабную инсталляцию, а целую выставку из нескольких работ. Всего будет семь локаций — каждая из которых полностью интерактивна. Это настоящий портал в современное искусство будущего, где каждый может стать частью цифрового мира, повлиять и прикоснуться к нему.
СКОРОСТЬ ЦВЕТА
Здесь можно представить форму жизни в виде цвета или звуковой волны, порассуждать о далеких мирах, ведь никто на самом деле не знает как выглядит внеземная жизнь. Что если она далека от нашего привычного представления и существует в форме цветовой или звуковой волны? Авторы инсталляции предлагают пообщаться с ней: услышать цвет, увидеть звук. Это идеальная локация для медитации и расслабления.
СОЗВЕЗДИЯ
Мы советуем тут полностью отдаться вдохновению, вспомнить как с самого детства мы долго всматривались в ночное небо, пытаясь угадать на что похожи скопления звезд, искали Большую Медведицу и пытались дотянуться до неба рукой. Сейчас стало возможным летать и лишь взмахом руки соединить россыпь светящихся точек в магические рисунки.
QUANTUM SPACE
В квантовой комнате можно представить самого себя в новой форме жизни. Что если бы мы состояли из рассыпающихся частиц света, поведение которых подобно электромагнитным бурям на поверхности необитаемых звезд?
МОТЫЛЬКИ
Оказавшись в пространстве локации «Мотыльки», вы попадаете в сказку про ночной лес и его светящихся жителей — мотыльков. Волшебство начинается, когда появляется человек, который внезапно теряет свой привычный облик. Чем больше людей, тем ярче жизнь в таинственном лесу.
СИМБИОЗ
В этой локации каждый зритель получит возможность трансформироваться в биоморфное существо. Подобный результат достигается путем дополнения зрителя виртуальными образами с помощью проекции. Это настоящий акт творчества человека и программы, посредством которого создаются уникальные живые портреты, а зритель становится соавтором задумки художника.
ДРУГОЙ МИР
Студия Kuflex отправляет нас в совершенно другой мир. На этой инсталляции зрители попадают на другую планету: новый мир, не похожий ни на что, что вы видели ранее, населен фантастическими растениями и инопланетными существами, желающими познакомиться с каждым землянином.
КУСМОС
Вспомнили Киберпанк с Киану Ривзом? Осмелимся заявить, что это круче. На станции «Кусмос» вы получите возможность оказаться в альтернативной реальности и примерить виртуальные образы из будущего. Создавайте цифрового двойника и отправляйтесь в путешествие в киберпанковский город пикселей и вокселей.
Стоимость билетов: от 250 рублей.
Адрес: Варварская, 32.
Режим работы: будни — с 14:00 до 21:00; выходные — с 12:00 до 22:00.
Ограничений, связанных с коронавирусом, нет.