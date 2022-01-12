Из чего состоит выставка иммерсивных инсталляций Kuflex#1 в пространстве ЦЕХ *, на которую вы еще можете успеть

В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * до 31 января работает выставка иммерсивных инсталляций Kuflex#1. Ее авторы — российская студия интерактивного цифрового искусства Kuflex, известная созданием масштабных фантасмагорических арт-проектов. Оказавшись в пространстве выставки, вы становитесь не просто зрителем, а настоящим соавтором, способным управлять происходящим вокруг, потому что полностью погружаетесь в то, что наблюдаете на экране, и уже не можете отделить настоящий мир от выдуманного. Здесь воображение человека сливается с миром художников, создавая вселенную фантазии. Наверняка красочные экраны вы уже видели в инстаграме друзей! Рассказываем, из чего состоит выставка.

В мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * до 31 января работает выставка иммерсивных инсталляций Kuflex#1. Ее авторы — российская студия интерактивного цифрового искусства Kuflex, известная созданием масштабных фантасмагорических арт-проектов. Оказавшись в пространстве выставки, вы становитесь не просто зрителем, а настоящим соавтором, способным управлять происходящим вокруг, потому что полностью погружаетесь в то, что наблюдаете на экране, и уже не можете отделить настоящий мир от выдуманного. Здесь воображение человека сливается с миром художников, создавая вселенную фантазии. Наверняка красочные экраны вы уже видели в инстаграме друзей! Рассказываем, из чего состоит выставка.