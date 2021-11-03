Гастрольный проект «Поехали!»: какие театры приедут и что смотреть в Центре театрального мастерства

MOÑ в столице Татарстана развивает местное сообщество художников, активно привлекает горожан к участию в театральных практиках и выступает за сохранение национальной идентичности, придумывая спектакли на двух языках. В Нижний Новгород приедут две постановки, которые обычно идут на русском и татарском: танцевальный перформанс hаvа (в переводе с татарского «воздух» — Прим. ред.) о женщине в татарской культуре (проект MOÑ и «Алиф», он будет на двух языках, если его участниками станут зрители-носители обоих языков) и лирический ситком Моң (непереводимое слово, организаторы площадки описывают как «щемящее чувство грусти и утраты» — Прим. ред.; проект MOÑ и «Угол») о музыкальной группе, которая пытается доработать программу концерта и не распасться. Откроет гастроли спектакль экспериментальной формы «5 mm/h» (MOÑ и «Театр.Акт»), необычно работающий со зрительским восприятием. Он длится всего 35 минут, и в нем нет действия: это спектакль-медитация. Два актера, мужчина и женщина, стоят у стены, слушают записанный заранее диалог их персонажей, и проживают некий опыт, реагируя на него здесь и сейчас (реакции не прописаны в пьесе и не заучены артистами, перед ними стоит цель — переживать все в настоящем, присутствуя на сцене). Зрители тоже слышат эту аудиозапись, и таким образом в воображении каждого из них складывается свое кино. Жаль, что все эти работы можно увидеть только в прямом эфире. Но ЦТМ обещает сделать съемку максимально качественной.