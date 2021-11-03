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Гид The Village3 ноября 2021

Гастрольный проект «Поехали!»: какие театры приедут и что смотреть в Центре театрального мастерства

Гастрольный проект «Поехали!»: какие театры приедут и что смотреть в Центре театрального мастерства

Центр театрального мастерства — соорганизатор и участник гастрольного проекта «Поехали!», призванного показать жителям разных регионов многообразие современного театра. С 3 ноября по 2 декабря на Варварской, 32 свои работы покажут независимые коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Калуги. Спектакли, которые пришлись на время локдауна, можно будет увидеть только в прямом эфире на YouTube-канале ЦТМ. Остальные — на площадке театра. Обещают события на любой вкус: в программе проекта — постановки в разных жанрах, от ситкома до спектакля-дискотеки.

Театральная площадка MOÑ и ее резиденты

Танцперформанс, спектакль-медитация и ситком на русском и татарском языках

Спектакль Моң

MOÑ в столице Татарстана развивает местное сообщество художников, активно привлекает горожан к участию в театральных практиках и выступает за сохранение национальной идентичности, придумывая спектакли на двух языках. В Нижний Новгород приедут две постановки, которые обычно идут на русском и татарском: танцевальный перформанс hаvа (в переводе с татарского «воздух» — Прим. ред.) о женщине в татарской культуре (проект MOÑ и «Алиф», он будет на двух языках, если его участниками станут зрители-носители обоих языков) и лирический ситком Моң (непереводимое слово, организаторы площадки описывают как «щемящее чувство грусти и утраты» — Прим. ред.; проект MOÑ и «Угол») о музыкальной группе, которая пытается доработать программу концерта и не распасться. Откроет гастроли спектакль экспериментальной формы «5 mm/h» (MOÑ и «Театр.Акт»), необычно работающий со зрительским восприятием. Он длится всего 35 минут, и в нем нет действия: это спектакль-медитация. Два актера, мужчина и женщина, стоят у стены, слушают записанный заранее диалог их персонажей, и проживают некий опыт, реагируя на него здесь и сейчас (реакции не прописаны в пьесе и не заучены артистами, перед ними стоит цель — переживать все в настоящем, присутствуя на сцене). Зрители тоже слышат эту аудиозапись, и таким образом в воображении каждого из них складывается свое кино. Жаль, что все эти работы можно увидеть только в прямом эфире. Но ЦТМ обещает сделать съемку максимально качественной.

«Июльансамбль»

Пластика, юмор и немного карнавала

Спектакль «У нас все хорошо»

Независимая театральная компания, выросшая из мастерской Виктора Рыжакова в Школе-студии МХАТ, талантливые модники и искренние харизматики, представят на сцене ЦТМ спектакли «Урод», «Несколько разговоров о» и «У нас все хорошо». Примечательно, что все они поставлены по пьесам зарубежных авторов: немца Мариуса фон Майенбурга, литовца Текле Кавтарадзе и полячки Дороты Масловской соответственно. «Несколько разговоров о» — пластический спектакль, в котором монологи персонажей звучат вербально и на языке тела. Он визуально лаконичен и сдержан, в отличие от двух других работ, более карнавальных. «Урод» повествует о молодом перспективном инженере, который, чтобы добиться бóльших высот в карьере, делает пластическую операцию. А ситком, или «черная семейная комедия», «У нас все хорошо» — о взаимоотношениях в семье между женщинами трех поколений, бабушкой, мамой и дочкой-зумером, в интерьерах ветшающего варшавского многоквартирного дома. Только последний спектакль можно будет увидеть, присутствуя в зале ЦТМ. Остальные — в прямом эфире.

Pro Art`s

Стендап, лирика и абсурд

Спектакль «Созвездия»

Институция, генерирующая современное искусство в Калуге, располагается на трех этажах отреставрированного купеческого склада XVIII века в историческом центре города и включает галерею, библиотеку, театр и образовательную платформу. В Нижний команда везет три постановки. Первым зрители увидят лирический спектакль «Созвездия» с какой-то фантастической сценографией, если верить впечатлениям от фото, — он о том, как мужчина и женщина проживают несколько вариантов своей судьбы, исследуя чувства друг к другу. В противовес настроению этой постановки — «Калуга. Театральная», спектакль-сторителлинг стендап-артиста Александра Забродина. Вообще он задуман как променад по городу, но в Нижнем пройдет в ЦТМ. Представит Pro Art`s и свою визитную карточку, «Человек из Подольска» по пьесе Дмитрия Данилова. История про абсурдный полицейский допрос в режиссуре Константина Солдатова принесла Pro Art`s попадание в шорт-лист премии «Золотая Маска» в 2019 году, а драматург за нее получил годом ранее премию фестиваля. И на этот спектакль уже не осталось билетов!

«Хронотоп»

Спектакль без актеров и путешествие по сознанию драматурга

Спектакль «Ад это я»

Временное объединение «Хронотоп» создала группа друзей и единомышленников. Они обожают экспериментировать с формами, деконструировать тексты, включать публику в игру и находиться в диалоге с другими художниками и исследователями. Например, создавая спектакль «Дуб Майкла Крейг Мартина», который можно будет увидеть в ЦТМ, они обращались к инсталляции 1973 года «Дуб» Майкла Крэйга-Мартина, философскому трактату 1967 года «Общество спектакля» Ги Дебора и постановке 2005 года «Дуб у дороги» Тима Крауча (он также апеллирует к работе Майкла Крэйга-Мартина). Это спектакль без актеров, обнажающий «манипуляцию театра»: в нем режиссер Илья Мощицкий вызывает добровольца из зала и разыгрывает с ним историю о погибшей девочке и ее отце (собственно, согласившийся принять участие в спектакле человек «играет» отца). В другой постановке, «Ад это я», происходит «путешествие по девяти кругам сознания автора, мечтающего написать невозможный текст», в которое вихрем закручивают и пришедших на спектакль зрителей.

Театр post

Совместное исследование и постановки по «музыкальным» пьесам

Спектакль «Два перстня»

Театральная группа, основанная Дмитрием Волкостреловым с целью поиска нового театрального языка и исследования мира театральными средствами, привезет дилогию по «музыкальным» пьесам Павла Пряжко, представляющим собой смонтированные наборы треков. «Диджей Павел» состоит из популярных песен советской эстрады 1980-х, а «Два перстня» — ВИА 1970-х. Несмотря на схожесть формы драматургических «текстов», команда театра находит к ним разный подход. Если первый спектакль похож на дискотеку, то второй описать так же лаконично гораздо сложнее. Это некий движенчески-звуковой перформанс, исследующий композиции ВИА. Как говорят авторы постановки, их основной задачей было создать «сценическую акустику, которая позволила бы разглядеть музыкальные узоры». Еще один знаковый проект театра post — постановка «Хорошо темперированные грамоты», в которой режиссер Дмитрий Волкострелов обращается к памятнику мировой культуры — древнерусским берестяным грамотам XI-XV веков, а также к «Хорошо темперированному клавиру» Иоганна Себастьяна Баха. Каждый раз зрители исследуют новую порцию письменных свидетельств.

Расписание показов и билеты — на сайте ЦТМ

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Фотографии: Маргарита Денисова, Павел Мачихин, Наталия Буданцева

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