Как и на чем добраться до Красной Поляны Машиной, автобусом, поездом и даже вертолетом
Зимний сезон в Сочи — отдельный вид отдыха. Вся Россия приезжает покорять горы Красной Поляны. Но самостоятельно до них добираться, находясь в Сочи, Адлере или аэропорту, — задача не из простых. Редакция The Village Юг доказывает обратное. Мы собрали всевозможные способы, как доехать до горнолыжных курортов так, чтобы удобно было всем. В материале подробно рассказываем о каждом из них.
Автобус
№ 105 отправляется из Сочи от ТЦ «Море Молл», заезжает на ж/д вокзала Сочи и идет до «Роза Хутор». Проезжает ж/д вокзал Адлера, заходит в аэропорт. Конечная — «Роза Хутор».
Стоимость: 250 рублей
Время в пути: 2,49 часа
№ 105с (скорый) идет из Сочи аналогично маршруту 105, только у него меньше остановок и поэтому он доезжает быстрее. А именно, он не заезжает в Хосту и Кудепсту, что экономит до получаса времени.
Стоимость: 276 рублей
Время в пути: 2,28 часа
№ 105э (экспресс) идет от ж/д вокзала Сочи (сразу выезжает на объездную), через ж/д вокзал Адлера, потом едет по новой дороге на Красную Поляну. По пути проезжает «Горки Город», «Газпром». Конечная — «Роза Хутор». Расстояние 80 км. Льготные и проездные билеты на этом маршруте недействительны.
Стоимость: 260 рублей
Время в пути: 1,5 часа
№ 135 отправляется из Олимпийского парка, далее через ТЦ «Новый Век» в Адлере. Едет через в аэропорт и по старой дороге. По пути проезжает «Горки Город», «Газпром». Конечная — «Роза Хутор».
Стоимость: 178 рублей
Время в пути: 2 часа
№ 135э (экспресс) отправляется от Олимпийского парка, в город и аэропорт не заезжает, в Красную Поляну едет по новой дороге. По пути проезжает «Горки Город», «Газпром». Конечная — «Роза Хутор». Расстояние 60 км. Льготные и проездные билеты на этом маршруте недействительны.
Стоимость: 188 рублей
Время в пути: 1,36 часов
Актуальное расписание всех автобусов смотрите на сайте.
Электрички
Скоростной электропоезд «Ласточка» регулярно ходит из Сочи и Адлера в Красную Поляну. Также есть чартерная «Ласточка» из Ростова-на-Дону через Краснодар на курорт «Роза Хутор». В горах Красной Поляны есть две станции. Конечная — «Роза Хутор» фактически находится на курорте «Альпика-Сервис». И промежуточная станция «Эсто-Садок» в конце поселка Красная Поляна, около трамплина.
От конечной станции «Роза Хутор» удобней всего добираться до курортов «Альпика-Сервис», «Роза Хутор» и «Газпром». А если вам нужно попасть на курорт «Красная Поляна», то есть два варианта: доехать до конечной станции и оттуда пройти обратно пешком 15-20 минут или выйти на промежуточной станции «Эсто-Садок» и оттуда на бесплатном автобусе доехать до «Горной Карусели». Актуальное расписание «Ласточек» можно посмотреть на сайте.
Стоимость: ж/д Сочи — «Роза Хутор» — от 390 рублей, ж/д Адлер — «Роза Хутор» — 280 рублей.
Время в пути: из Сочи — чуть больше 1 часа, из Адлера — 40 минут.
Такси
В Сочи и Адлере работает множество сервисов заказа такси: «Яндекс», Uber, «Везет», «Максим», «Ред такси», «Поехали» и другие. Тарифы постоянно меняются в зависимости от политики компании, поэтому есть смысл смотреть цены в нескольких приложениях.
Средняя стоимость: из Сочи — 2000-2500 рублей, из Адлера — 1300-2000 рублей.
Время в пути: из Сочи — 1,5 часа, из Адлера — 1 час.
Авиатакси
Из аэропорта Сочи на горнолыжный курорт «Роза Хутор» действует вертолетный трансфер. Маршрут выполняется на вертолетах AS350 В3 Eurocopter вместимостью до пяти пассажиров. Багаж путешественников доставляют отдельно наземным транспортом, если пассажиров больше трех человек и имеется горнолыжное оборудование, или на вертолете, если группа менее трех пассажиров. По прибытию на курорт от вертолетной площадки «Роза Хутор» в горной олимпийской деревне гостям предоставляют трансфер до гостиницы в автомобиле бизнес-класса. Аналогичным образом выглядит услуга по вертолетному трансферу из «Роза Хутор» до аэропорта Сочи.
Стоимость уточняйте на сайте «Роза Хутор».
Время в пути: 15 минут
Bla-bla Car и бомбилы
Добраться до Красной Поляны можно с помощью сервиса Bla-bla Car. Также из Сочи и Адлера часто едут попутчики, которые обычно собираются на автобусных остановках, в частности у «Нового века», аэропорта, а в Олимпийском парке — у входной группы. Помимо этого, на автобусных остановках от «Розы Хутор» до поселка Красная Поляна кучкуются местные бомбилы, которые наполняют микроавтобусы пассажирами и везут их до Адлера, аэропорта или Сочи. Такая же схема действует в обратном направлении.
Средняя стоимость: 250 рублей
Время в пути: 1-1,5 часа
Каршеринг
Каршеринг считается самым быстрым и комфортным способом добраться до Красной Поляны. На сегодняшний день в Сочи работает несколько сервисов: «Сити Драйв», Belka Car и «Яндекс Драйв».
Авто можно брать как поминутно, так и на весь день. Если вы ни разу не пользовались каршерингом, действуйте по простым правилам: скачайте приложение и зарегистрируйтесь. На подтверждение аккаунта может потребоваться до суток. Вам надо будет сфотографировать личные документы и привязать вашу банковскую карту. У разных сервисов разные ограничения на водительский стаж и возраст водителя. Также стоит внимательно осматривать каршеринговое авто до и после поездки, все фотографировать и загружать в приложение. Иначе могут приписать штраф за чужие повреждения.
Средняя стоимость: 8 рублей/минута, 2000 рублей/сутки
Время в пути: 1-1,5 часа
Фото: обложка — Яндекс.Дзен; 1 — sochi.com; 2 — lagonaki.ru; 3 — funsochi.ru; 4 — nvdaily.ru; 5 — news.myseldon.com; 6 — riderhelp.ru.