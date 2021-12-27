Как и на чем добраться до Красной Поляны

№ 105 отправляется из Сочи от ТЦ «Море Молл», заезжает на ж/д вокзала Сочи и идет до «Роза Хутор». Проезжает ж/д вокзал Адлера, заходит в аэропорт. Конечная — «Роза Хутор».

Стоимость: 250 рублей

Время в пути: 2,49 часа



№ 105с (скорый) идет из Сочи аналогично маршруту 105, только у него меньше остановок и поэтому он доезжает быстрее. А именно, он не заезжает в Хосту и Кудепсту, что экономит до получаса времени.

Стоимость: 276 рублей

Время в пути: 2,28 часа

№ 105э (экспресс) идет от ж/д вокзала Сочи (сразу выезжает на объездную), через ж/д вокзал Адлера, потом едет по новой дороге на Красную Поляну. По пути проезжает «Горки Город», «Газпром». Конечная — «Роза Хутор». Расстояние 80 км. Льготные и проездные билеты на этом маршруте недействительны.

Стоимость: 260 рублей

Время в пути: 1,5 часа

№ 135 отправляется из Олимпийского парка, далее через ТЦ «Новый Век» в Адлере. Едет через в аэропорт и по старой дороге. По пути проезжает «Горки Город», «Газпром». Конечная — «Роза Хутор».

Стоимость: 178 рублей

Время в пути: 2 часа

№ 135э (экспресс) отправляется от Олимпийского парка, в город и аэропорт не заезжает, в Красную Поляну едет по новой дороге. По пути проезжает «Горки Город», «Газпром». Конечная — «Роза Хутор». Расстояние 60 км. Льготные и проездные билеты на этом маршруте недействительны.

Стоимость: 188 рублей

Время в пути: 1,36 часов

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