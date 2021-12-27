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Гид The Village27 декабря 2021

Какой ски-пасс выбрать в сезоне 2022 Предложения трех горнолыжных курортов Сочи в одном месте

Какой ски-пасс выбрать в сезоне 2022
АвторСкринская Мария

Ски-пасс — это билет в виде магнитной карты, которая является вашим пропуском на канатные подъемники для прогулок и катания по горнолыжным трассам. Редакция The Village Юг сравнила цены на ски-пассы трех горнолыжных курортов Сочи в сезоне 2022. Выбор за вами.

Единый ски-пасс

Объединив в 2018 году трассы, Сочи вышел на уровень ведущих европейских горнолыжных курортов, предоставляющих гостям различные варианты катания: доступны как единый ски-пасс, так и ски-пасс, позволяющий кататься на одном из выбранных курортов. 

В грядущем году единый ски-пасс вновь заработает на горных курортах Сочи. По нему будет доступна самая большая зона катания в России - 170 километров трасс, которая объединила инфраструктуру горных курортов Сочи. Приобрести и воспользоваться единым ски-пассом туристы смогут после официального открытия сезона – предварительно катание по единому ски-пассу станет доступно уже 22 декабря, на эту дату намечено открытие сезона на курорте "Роза Хутор". 

Единый ски-пасс на горнолыжный сезон 2021/2022 можно будет приобрести в кассах любого из трёх курортов. Стоимость разовых билетов и абонементов варьируется и зависит от сезона. Между нижними станциями канатных дорог трёх курортов будет курсировать ski-bus – бесплатный автобус для обладателей действующего единого ски-пасса.

Цены на единый ски-пасс

Единый ски-пасс действует только на дневное катание с 8:30 до 16:00.

В обычные дни (с открытия сезона до 27 декабря и с 8 января до 5 апреля) стоимость на 1 день — 1 700 рублей для детей и 3 300 рублей для взрослых.

В новогодние праздники (с 28 декабря до 7 января) — 1 900 рублей для детей и 

3 900 для взрослых.

В весенний период (с 6 апреля до закрытия сезона) — детский 1 000 рублей и

2 000 рублей взрослый.

Также предусмотрены опции покупки от 2 до 8 дней подряд, при выборе таких опций стоимость за день будет чуть ниже. Например, если брать опцию 2 дня подряд, то вы заплатите 3 000 рублей за ребенка и 6 000 рублей за взрослого.

Сезонные ски-пассы

На выбор туристам предлагается несколько тарифов, которые различаются по продолжительности действия билета. Сезонный ски-пасс распространяется и на дневное, и на вечернее катание. Дневной ски-пасс действует один день и только на дневное катание с момента открытия курортов до 16:00 часов. Есть также абонементы на несколько дней (от двух до шести), на дневное катание с момента открытия курортов до 16:00 часов. Чем больше дней в тарифе, тем ниже стоимость дня катания по этому абонементу.

Сезонный ски-пасс — есть у каждого курорта, он дает возможность пользоваться подъемниками весь горнолыжный сезон. Обычно в сезонники включено дневное и вечернее катание. Традиционно, на покупку сезонника существует предпродажа, которая начинается летом, с ее помощью вы можете купить сезонный ски-пасс со скидкой до 30%. По мере приближения сезона скидки уменьшаются.

Ски-пассы Красной Поляны

Сезонный ски-пасс

Действует на неограниченное количество подъемов и спусков с момента официального открытия и до момента официального закрытия горнолыжного сезона на Курорте Красная Поляна с 09:00-23:00. Катание на всех открытых канатных дорогах и горнолыжных трассах в период дневного и вечернего катания.

Детский: 20 000 рублей 

Взрослый: 45 000 рублей

«Дневной ски-пасс Старт» и «Дневной ски-пасс электронный»

Взрослый: 2 400 рублей

Детский: 1 400 рублей

Время катания: c 9:00 до 16:30

«Дневной ски-пасс ПИК» и «Дневной ски-пасс ПИК электронный»

Взрослый: 3 300 рублей

Детский: 1 900 рублей

Время катания: с 9:00 до 16:30

«2 дня подряд Старт»

Взрослый: 4 000 рублей

Детский: 2 400 рублей

Время катания: c 9:00 до 16:30

«Фаст-трек Старт» (Проход на канатные дороги вне очереди)

Взрослый: 8 000 рублей

Детский: 5 000 рублей

Время катания: c 9:00 до 16:30

«Дневной ски-пасс 3 дня по цене 2-х Старт»

Взрослый: 5 000 рублей

Детский: 3 000 рублей

Время катания: c 9:00 до 16:30

Все детские ски-пассы рассчитаны на детей с 7 до 14 лет

Ски-пассы Роза Хутор

Сезонный ски-пасс

Абонемент даст доступ на все открытые подъемники и трассы в течение всего горнолыжного сезона 2021/22. Включает дневное и вечернее катание.

Взрослый: 52 000 рублей

Детский: 20 000 рублей

Ски-пассы до 24 декабря 2021

Взрослый: 3 250 рублей и 6 500 рублей за 2 дня

Детский: 1 700 рублей и 3 300 рублей за 2 дня

Время катания: с 9:00 до 16:30

С 25 декабря

Ски-пассы взрослый/детский:

1 день: 4 150 рублей / 2 100 рублей

2 дня: 8 300 рублей / 4 200 рублей

3 дня: 12 450 рублей / 6 200 рублей

4 дня: 16 600 рублей / 8 300 рублей

5 дней: 18 700 рублей / 9 400 рублей

6 дней: 22 400 рублей / 11 200 рублей

Возраст детей от 7 до 14 лет

Ски-пассы Газпром

Сезонные ски-пассы  взрослый/детский:

Сезонный абонемент «Весь сезон» 41 800 рублей / 19 000 рублей

Действует с 08:30 до 16:00 на трассах склонов «Лаура» и «Альпика» в течение всего горнолыжного сезона 2021/2022 и с 18:00 до 23:00 на трассах склона «Лаура».

Сезонный абонемент «Беговые лыжи»13 300 рублей / 8 645 рублей

Действует с 08:30 до 18:00 на проезд по канатным дорогам склона «Лаура» в течение всего горнолыжного сезона 2021/2022. Для катания на трассах для беговых лыж, в соответствии с графиком работы канатных дорог Курорта.

Ски-пассы дневные  взрослый/детский:

Абонемент дневной Праздничный – 3 325 рублей / 2 185 рублей

Абонемент дневной 3 дня в сезоне – 7 505 рублей / 4 892 рублей

Абонемент дневной 5 дней в сезоне – 11 970 рублей / 7 790 рублей

Абонемент дневной 7 дней в сезоне – 14 962 рублей / 9 737 рублей

Время катания: с 8:30 до 16:00

Возраст детей от 7 до 14 лет

Годовые ски-пассы

Годовой ски-пасс — это абонемент для доступа на все открытые горнолыжные трассы, вело и пешие тропы и подъемники курорта в любой день зимнего и летнего сезона.

На сегодня такой абонемент предоставляет только курорт «Роза Хутор». Цена

25 000 рублей для детей и 62 000 рублей для взрослых.

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