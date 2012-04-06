Поток «Вторая смена» при поддержке Volkswagen посвящен одному дню из жизни людей, живущих в современном мегаполисе и одновременно совмещающих две непохожие професcии. У всех героев разный темперамент, но один и тот же ритм. Чтобы выдержать его, все они передвигаются по городу на автомобиле Volkswagen Tiguan, который готов разделить самые дерзкие стремления и вдохновить на новые открытия.





Менеджер инвестиционных проектов и совладелица Second Friend Store



Родом из Северодвинска, в старших классах школы переехала в Москву. Окончила Финансовую академию при Правительстве РФ. Работая по специальности, добилась успехов в крупнейшей инвестиционной корпорации «Ренессанс Капитал». Совмещает карьеру со счастливым браком и развитием интернет-проекта Second Friend Storе. Жесткий профессионализм и постоянное стремление к совершенству в работе не мешают Анне иметь множество увлечений и весело проводить свободное время с друзьями. Может часами слушать пластинки в компании своего папы, которого не без оснований считает своим музыкальным гуру.





В моей жизни всегда получается так, что если мне чего-то хочется, то в конце концов это происходит. Еще в школе я представляла, как я буду носить деловые костюмы, работать в бизнес-центре и участвовать в важных переговорах. Для этого, конечно, пришлось пройти долгий путь — от переезда в Москву и обучения в Финансовой академии до мучительных поисков себя и подходящего места работы. Пять лет назад меня пригласили на собеседование в «Ренессанс Капитал». Пройдя первое собеседование (а их было всего шесть, с руководителями разных уровней), я сразу поняла, что вот она — та компания, где я готова задержаться надолго и где есть чему поучиться.

«Ренессанс Капитал» — это инвестиционный банк мирового масштаба. Компания занимается торговлей акциями и облигациями, аналитическими исследованиями рынков, является крупнейшим организатором опционов, свопов и производных инструментов, работает с валютными спот-контрактами и валютными деривативами. Думаю, нет смысла перечислять названия компаний-клиентов, так как ими являются крупнейшие корпорации, органы государственной власти, банки и инвесторы более чем в 60 странах мира. В компаниях такого уровня порой сложно осознать свою роль, так как зачастую ты отвечаешь за достаточно узкий участок работы. Но это, конечно, вопрос времени и желания чего-то добиться. Придя в «Ренессанс Капитал», я занимала низшую позицию операциониста, а затем меня назначили руководителем отдела клиентских валютных операций. Проработав на этой должности пару лет, мне захотелось расширить круг своих знаний, и я перешла на должность менеджера проектов. Сейчас я работаю над самыми разными проектами — от оптимизации существующих процессов до внедрения новых финансовых продуктов и систем.

Года полтора назад мы с моей лучшей подругой Настей сидели у меня на кухне, попивая вино, и обсуждали тему, которая наверняка близка многим: «Давай что-нибудь сделаем вместе, откроем, создадим». Так как мы обе любим красиво одеваться, интересуемся актуальными дизайнерами одежды и наши вкусы схожи, то идею Second Friend Store не пришлось долго ждать. Затраты минимальны, есть друзья, которые могут помочь. Мы сразу приступили к воплощению мечты о совместном проекте.

Концепция Second Friend Store выражается в нашем слогане: «Место, где вещи обретают новых хозяев». С одной стороны, мы даем людям возможность освободить свои шкафы для новых покупок, с другой — приобрести интересные вещи по более приемлемым ценам, чем в магазинах. Мы хотим развеять миф о том, что магазины секонд-хенд предназначены для тех, у кого не хватает денег на новые вещи. Секонд-хенд в нашем случае — это платформа для «обмена» действительно интересными предметами гардероба, которые по тем или иным причинам больше не интересны владельцам. Second Friend Store создан для тех, кто интересуется модой, хочет одеваться красиво и готов делиться своими находками с другими. За год работы мы открыли шоу-рум, продали 975 вещей, обрели огромное количество клиентов и новых друзей.

Еще пару-тройку месяцев назад каждый из участников проекта делал все, на что хватало рук, и мог заменить любого. Сейчас структура вырисовывается более четко: кто-то занимается заказами и клиентами, кто-то пиаром. Я очень люблю управлять и стимулирую всех двигаться дальше. Отвечаю за развитие проекта, концепцию и бренд магазина. Также на мне работа сайта, документация и финансовые вопросы. В ближайшем будущем мы планируем запустить новый проект на базе Second Friend Store, внедрить оплату картами, чтобы было легче работать с регионами, обновить сайт, сделать его более увлекательным. Планов много, и работы невпроворот. О других планах пока не хочется распространяться исключительно из суеверных соображений. Но планы есть, и они грандиозные.

Я очень ответственный человек и люблю отдаваться делу целиком. С таким подходом совмещать два кардинально разных направления деятельности непросто, но у меня получается. Сегодня, когда время бежит так быстро и происходящих вокруг событий бесчисленное количество, свободный график работы — это награда. Мне в этом плане не очень повезло: я вынуждена приезжать на работу в десять утра. Иногда перед этим я заезжаю в шоу-рум, чтобы забрать заказы, за которыми в течение дня приезжает курьер. Основное время я провожу в офисе, но всегда нахожу окно в плотном графике, чтобы уделить внимание Second Friend Store — перезвонить клиентам, коллегам, ответить на письма. Часто в обед я сажусь в машину и мчусь к кому-нибудь забрать вещи.

Мне нравятся контрасты. «Ренессанс Капитал» — это 47-й этаж стеклянного «Сити», люди в офисном дресс-коде, традиции финансового и корпоративного сектора. А Second Friend Store — это множество красивой одежды, новые знакомства и интересное времяпровождение.

Фотографии: Егор Васильев