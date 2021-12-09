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Выходные в Нижнем9 декабря 2021

Новая выставка в Арсенале, «Заводной апельсин» в «Орленке» и день рождения лейбла VOLNA

Новая выставка в Арсенале, «Заводной апельсин» в «Орленке» и день рождения лейбла VOLNA
АвторМария Гончарова, Марк Григорьев, Стася Карпова

Пятница

10 декабря

Неделя французского кино

Когда

10-11 декабря, 15:00, 12 декабря, 14:30

Где

«Орленок»

Сколько

от 180 рублей

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В «Орленке» проходит неделя французского кино, а значит на протяжении семи дней можно будет увидеть интересные фильмы на языке оригинала с субтитрами. В пятницу смотрим «Школьную жизнь» про трудных подростков, в субботу — «Счастье» о дружной семье без дома и планов на будущее, а в воскресенье — мультфильм «Дилили в Париже».

Алексей Горшенев

Когда

10 декабря, 19:00

Где

Milo Concert Hall

Сколько

от 1400 рублей

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Свой сольный проект в Milo Concert Hall представит Алексей Горшенев — лидер группы «Кукрыниксы», композитор, вокалист, ну и, конечно же, младший брат легендарного «Горшка». Будут как новые песни, так и хиты «Кукрыниксов».

Суббота

11 декабря

«Названо Вазари. Готика»

Когда

с 11 декабря

Где

Арсенал

Сколько

200 рублей

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Новая выставка, посвященная готике, открывается в Арсенале, в ее основе — экспонаты из коллекции Пушкинского музея, которые будут переосмыслены и соединены с произведениями современного искусства таким образом, чтобы идеально вписаться в контекст Нижнего Новгорода. Среди художников, работы которых можно будет увидеть в Арсенале — Recycle Group, Евгений Антуфьев, Александр Бродский и Илья Уткин, Маяна Насыбуллова, Владимир Чернышёв и многие другие.

Торжественный парад в честь фестиваля «Новогодняя столица России»

Когда

11 декабря, 17:00

Где

старт от площади Минина

Сколько

вход свободный

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У Нижнего Новгорода новый статус, наш город стал «Новогодней столицей России»! Одноименный фестиваль стартует уже в эту субботу и открывается торжественным парадом, который пройдет по всей Покровке от площади Минина до площади Горького. Главный герой – мальчик Ваня Мечтатель покажет снежинку-символ новогодней столицы, вручит зимний символ Деду Морозу и поможет зажечь Горьковскую елку.

БѢСЪ

Когда

11 декабря, 18:00

Где

Alcatraz

Сколько

от 666 рублей

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Презентация нового альбома группы БѢСЪ пройдет в клубе Alcatraz — прозвучит блэк-метал на старославянский манер, обещают богохульство в лаптях, косоворотке и веригах. На разогреве — выксунские Ad Nihil и нижегородцы Gmork.

«Заводной апельсин»

Когда

11-12 декабря, 19:30

Где

«Орленок»

Сколько

220 рублей

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Скандальной криминальной драме Стэнли Кубрика в этом году исполнилось 50 лет! К этой круглой дате ленту подвергли 4К-реставрации и выпустили в прокат на большом экране — это фильм-размышление о свободе воли, насилии, воспитании, контроле государства над человеком и страхе общества перед юностью, ее увлечениями и субкультурами. Не упустите шанс увидеть стильнейшую экранизацию романа-антиутопии Энтони Берджесса с молодым Малкольмом Макдауэллом в главной роли.

VOLNA

Когда

11 декабря, 22:00

Где

Alcatraz

Сколько

300 рублей

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Нижегородскому музыкальному лейблу VOLNA стукнуло целых 4 года, и, традиционно, ребята устраивают масштабную праздничную вечеринку. На этот раз она пройдет в баре Alcatraz, а за пульт встанут все друзья и резиденты команды: Low Tape, Dj No Regular Meat, Saintmisha, AAXXX, Flat, Step Sister, Comedownchik и Natasha Arshinova.

Воскресенье

12 декабря

«Терапия любви»

Когда

12 декабря, 18:00

Где

Дом актера

Сколько

от 400 рублей

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Комедию в стиле диско от режиссера Павла Ушакова в это воскресенье можно будет увидеть на сцене Дома актера. «Ненастоящая свадьба, ненастоящая семья, ненастоящий брак. Сима и Лиза договорились изображать добропорядочную семью перед родственниками, которые обещали Симе квартиру, если он приведет в дом жену. Фиктивные отношения за месяц проходят все стадии самых настоящих. Всё идет, конечно, не по плану» — говорится в описании спектакля, вроде бы должно быть легко и весело.

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