Новая выставка в Арсенале, «Заводной апельсин» в «Орленке» и день рождения лейбла VOLNA

«Терапия любви»



Когда 12 декабря, 18:00 Где Дом актера Сколько от 400 рублей Подробнее

Комедию в стиле диско от режиссера Павла Ушакова в это воскресенье можно будет увидеть на сцене Дома актера. «Ненастоящая свадьба, ненастоящая семья, ненастоящий брак. Сима и Лиза договорились изображать добропорядочную семью перед родственниками, которые обещали Симе квартиру, если он приведет в дом жену. Фиктивные отношения за месяц проходят все стадии самых настоящих. Всё идет, конечно, не по плану» — говорится в описании спектакля, вроде бы должно быть легко и весело.