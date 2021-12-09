Новая выставка в Арсенале, «Заводной апельсин» в «Орленке» и день рождения лейбла VOLNA
Пятница
10 декабря
Неделя французского кино
Когда
10-11 декабря, 15:00, 12 декабря, 14:30
Где
«Орленок»
Сколько
от 180 рублей
В «Орленке» проходит неделя французского кино, а значит на протяжении семи дней можно будет увидеть интересные фильмы на языке оригинала с субтитрами. В пятницу смотрим «Школьную жизнь» про трудных подростков, в субботу — «Счастье» о дружной семье без дома и планов на будущее, а в воскресенье — мультфильм «Дилили в Париже».
Алексей Горшенев
Когда
10 декабря, 19:00
Где
Milo Concert Hall
Сколько
от 1400 рублей
Свой сольный проект в Milo Concert Hall представит Алексей Горшенев — лидер группы «Кукрыниксы», композитор, вокалист, ну и, конечно же, младший брат легендарного «Горшка». Будут как новые песни, так и хиты «Кукрыниксов».
Суббота
11 декабря
«Названо Вазари. Готика»
Когда
с 11 декабря
Где
Арсенал
Сколько
200 рублей
Новая выставка, посвященная готике, открывается в Арсенале, в ее основе — экспонаты из коллекции Пушкинского музея, которые будут переосмыслены и соединены с произведениями современного искусства таким образом, чтобы идеально вписаться в контекст Нижнего Новгорода. Среди художников, работы которых можно будет увидеть в Арсенале — Recycle Group, Евгений Антуфьев, Александр Бродский и Илья Уткин, Маяна Насыбуллова, Владимир Чернышёв и многие другие.
Торжественный парад в честь фестиваля «Новогодняя столица России»
Когда
11 декабря, 17:00
Где
старт от площади Минина
Сколько
вход свободный
У Нижнего Новгорода новый статус, наш город стал «Новогодней столицей России»! Одноименный фестиваль стартует уже в эту субботу и открывается торжественным парадом, который пройдет по всей Покровке от площади Минина до площади Горького. Главный герой – мальчик Ваня Мечтатель покажет снежинку-символ новогодней столицы, вручит зимний символ Деду Морозу и поможет зажечь Горьковскую елку.
БѢСЪ
Когда
11 декабря, 18:00
Где
Alcatraz
Сколько
от 666 рублей
Презентация нового альбома группы БѢСЪ пройдет в клубе Alcatraz — прозвучит блэк-метал на старославянский манер, обещают богохульство в лаптях, косоворотке и веригах. На разогреве — выксунские Ad Nihil и нижегородцы Gmork.
«Заводной апельсин»
Когда
11-12 декабря, 19:30
Где
«Орленок»
Сколько
220 рублей
Скандальной криминальной драме Стэнли Кубрика в этом году исполнилось 50 лет! К этой круглой дате ленту подвергли 4К-реставрации и выпустили в прокат на большом экране — это фильм-размышление о свободе воли, насилии, воспитании, контроле государства над человеком и страхе общества перед юностью, ее увлечениями и субкультурами. Не упустите шанс увидеть стильнейшую экранизацию романа-антиутопии Энтони Берджесса с молодым Малкольмом Макдауэллом в главной роли.
VOLNA
Когда
11 декабря, 22:00
Где
Alcatraz
Сколько
300 рублей
Нижегородскому музыкальному лейблу VOLNA стукнуло целых 4 года, и, традиционно, ребята устраивают масштабную праздничную вечеринку. На этот раз она пройдет в баре Alcatraz, а за пульт встанут все друзья и резиденты команды: Low Tape, Dj No Regular Meat, Saintmisha, AAXXX, Flat, Step Sister, Comedownchik и Natasha Arshinova.
Воскресенье
12 декабря
«Терапия любви»
Когда
12 декабря, 18:00
Где
Дом актера
Сколько
от 400 рублей
Комедию в стиле диско от режиссера Павла Ушакова в это воскресенье можно будет увидеть на сцене Дома актера. «Ненастоящая свадьба, ненастоящая семья, ненастоящий брак. Сима и Лиза договорились изображать добропорядочную семью перед родственниками, которые обещали Симе квартиру, если он приведет в дом жену. Фиктивные отношения за месяц проходят все стадии самых настоящих. Всё идет, конечно, не по плану» — говорится в описании спектакля, вроде бы должно быть легко и весело.