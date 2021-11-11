Планетарий 1, новое аудиовизуальное шоу в пространстве ЦЕХ* и фестиваль британского кино
Пятница
12 ноября
Аудиовизуальное шоу «7»
Когда
до 12 декабря, в будни — с 14:00 до 21:00, в выходные — с 12:00 до 22:00
Где
ЦЕХ *
Сколько
300 рублей, льготникам — 150 рублей
Сюжет арт-перформанса от медиа-студии Radugadesign основан на загадке магического числа 7, которое упоминается во многих культурах мира, священных текстах и окружает нас в обычной жизни. Во время шоу зрители пройдут через иммерсивный опыт, в котором цветовые вспышки и звуковые волны синхронизируются между собой, дав почувствовать характер и настроение цвета и света. Подробные условия посещения арт-перформанса можно найти в инстаграме пространства ЦЕХ *.
Программа нового «Планетария 1»
Когда
ежедневно, с 10:00 до 20:30
Где
«Планетарий 1»
Сколько
от 250 рублей
В парке «Швейцария» теперь можно не только гулять среди деревьев и штурмовать детские площадки, но и, например, заглянуть в новое классное место – «Планетарий 1» открыл свои двери буквально на этой неделе и уже работает ежедневно с утра до самого вечера. Во время одного сеанса можно увидеть сразу три фильма: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса» и «Призрак Вселенной: в поисках темной материи». Совсем скоро в репертуаре появятся детские фильмы и станет совсем хорошо.
«Ульяновец — возвращение в сады»
Когда
с 10 октября
Где
Terminal A
Сколько
вход свободный
Выставка «Ульяновец — возвращение в сады» снова открылась в пространстве Terminal A. В проекте поучаствовали художники Никита Этогде, Никита Мера, Гоша Нью и Борис Нойманн — они провели художественную реконструкцию территории несуществующего уже садового товарищества, которое раньше находилось неподалеку от улицы Тимирязева. Вместе с художниками зритель сможет пройтись по исчезнувшим садам и проследовать от «дома с тенями» через «дом ведьмы» к яблоневому саду.
Фестиваль «Новое британское кино»
Когда
12-13 ноября, 18:30, 14 ноября, 19:00
Где
«Орленок»
Сколько
250 рублей
В рамках Бритфеста в этом году (слава богу, в кинотеатры можно попасть) мы увидим язвительную комедию «Дорогуша» про девушку-подростка и ее отдых с семьей, веселый роуд-муви, изображающий милую Францию страной по-британски эксцентричных чудаков «Человек в шляпе» и головокружительное фэнтези «Шоу». Все фильмы будут, естественно, показываться на языке оригинала с субтитрами.
Экскурсии по стрит-арту «Свежий слой»
Когда
12-14 ноября
Где
улицы Нижнего
Сколько
фри-донейшн
Сотрудник Института исследования уличного искусства Анна Нистратова продолжает водить свои знаменитые экскурсии — кроме нижегородского стрит-арта, речь пойдет про культурное наследие и городские легенды. В пятницу экскурсия по Большой Печерской, Семашко и Нестерова пройдет в обеденный перерыв — старт в час дня на улице Фрунзе, 7. В субботу с 14:00 можно прогуляться по Минина, Черному пруду, Алексеевской и «Воднику» (старт у фонтана на Минина), а в воскресенье — узнать про квартал Трех святителей (старт в 14:00 на пересечении Студеной и Славянской).
Двойной лекторий про искусственный интеллект
Когда
12 ноября, 18:30
Где
Парк науки ННГУ + онлайн
Сколько
бесплатно, по регистрации
На научно-популярном лектории в «Лобачевский Lab» доктор физико-математических наук и научный руководитель «Парка науки» Владимир Чувильдеев расскажет о том, что же отличает мышление человека от интеллекта компьютера. А директор компании Xperience AI, которая занимается компьютерным зрением и нейронными сетями, Анна Петровичева порассуждает на тему какие проблемы мы можем решить с помощью искусственного интеллекта сегодня, и как мы сможем применить его в нашей обыденной жизни уже завтра.
Суббота
13 ноября
The Beatles в Индии
Когда
13 ноября, 16:40
Где
«Орленок»
Сколько
220 рублей
Новая документалка о старых добрых «битлах». На этот раз фильм рассказывает историю встречи канадского туриста Пола Зальцмана со знаменитой «ливерпульской четверкой» в Индии в 1968 году, куда музыканты отправились в ашрам к своему гуру Махариши Махеш Йоги. Там же оказался и Зальцман, который провел вместе с музыкантами восемь веселых дней и сделал уникальные кадры, ставшие основой фильма.
«Гроза» Островского
Когда
13 ноября, 18:00
Где
Учебный театр, ул. Большая Покровская, 4А
Сколько
300 рублей
В Учебном театре на Покровке можно будет увидеть знаменитую «Грозу» Островского — пьеса написана в 1859 году, в обстановке общественного подъема перед отменой крепостного права. На сцене — четверокурсники нашего театрального училища, отделение «Актер драматического театра и кино».