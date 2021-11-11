Планетарий 1, новое аудиовизуальное шоу в пространстве ЦЕХ* и фестиваль британского кино

Программа нового «Планетария 1»



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В парке «Швейцария» теперь можно не только гулять среди деревьев и штурмовать детские площадки, но и, например, заглянуть в новое классное место – «Планетарий 1» открыл свои двери буквально на этой неделе и уже работает ежедневно с утра до самого вечера. Во время одного сеанса можно увидеть сразу три фильма: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса» и «Призрак Вселенной: в поисках темной материи». Совсем скоро в репертуаре появятся детские фильмы и станет совсем хорошо.

