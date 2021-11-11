23 февраля, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
Выходные в Нижнем11 ноября 2021

Планетарий 1, новое аудиовизуальное шоу в пространстве ЦЕХ* и фестиваль британского кино

Планетарий 1, новое аудиовизуальное шоу в пространстве ЦЕХ* и фестиваль британского кино
АвторМария Гончарова, Марк Григорьев, Стася Карпова

Пятница

12 ноября

Аудиовизуальное шоу «7»

Когда

до 12 декабря, в будни — с 14:00 до 21:00, в выходные — с 12:00 до 22:00

Где

ЦЕХ *

Сколько

300 рублей, льготникам — 150 рублей

Подробнее

Сюжет арт-перформанса от медиа-студии Radugadesign основан на загадке магического числа 7, которое упоминается во многих культурах мира, священных текстах и окружает нас в обычной жизни. Во время шоу зрители пройдут через иммерсивный опыт, в котором цветовые вспышки и звуковые волны синхронизируются между собой, дав почувствовать характер и настроение цвета и света. Подробные условия посещения арт-перформанса можно найти в инстаграме пространства ЦЕХ *.

Программа нового «Планетария 1»

Когда

ежедневно, с 10:00 до 20:30

Где

«Планетарий 1»

Сколько

от 250 рублей

Подробнее

В парке «Швейцария» теперь можно не только гулять среди деревьев и штурмовать детские площадки, но и, например, заглянуть в новое классное место – «Планетарий 1» открыл свои двери буквально на этой неделе и уже работает ежедневно с утра до самого вечера. Во время одного сеанса можно увидеть сразу три фильма: «Фильм Планетария 1», «Буран. Освоение космоса» и «Призрак Вселенной: в поисках темной материи». Совсем скоро в репертуаре появятся детские фильмы и станет совсем хорошо.

«Ульяновец — возвращение в сады»

Когда

с 10 октября

Где

Terminal A

Сколько

вход свободный

Подробнее

Выставка «Ульяновец — возвращение в сады» снова открылась в пространстве Terminal A. В проекте поучаствовали художники Никита Этогде, Никита Мера, Гоша Нью и Борис Нойманн — они провели художественную реконструкцию территории несуществующего уже садового товарищества, которое раньше находилось неподалеку от улицы Тимирязева. Вместе с художниками зритель сможет пройтись по исчезнувшим садам и проследовать от «дома с тенями» через «дом ведьмы» к яблоневому саду.

Фестиваль «Новое британское кино»

Когда

12-13 ноября, 18:30, 14 ноября, 19:00

Где

«Орленок»

Сколько

250 рублей

Подробнее

В рамках Бритфеста в этом году (слава богу, в кинотеатры можно попасть) мы увидим язвительную комедию «Дорогуша» про девушку-подростка и ее отдых с семьей, веселый роуд-муви, изображающий милую Францию страной по-британски эксцентричных чудаков «Человек в шляпе» и головокружительное фэнтези «Шоу». Все фильмы будут, естественно, показываться на языке оригинала с субтитрами.

Экскурсии по стрит-арту «Свежий слой»

Когда

12-14 ноября

Где

улицы Нижнего

Сколько

фри-донейшн

Подробнее

Сотрудник Института исследования уличного искусства Анна Нистратова продолжает водить свои знаменитые экскурсии — кроме нижегородского стрит-арта, речь пойдет про культурное наследие и городские легенды. В пятницу экскурсия по Большой Печерской, Семашко и Нестерова пройдет в обеденный перерыв — старт в час дня на улице Фрунзе, 7. В субботу с 14:00 можно прогуляться по Минина, Черному пруду, Алексеевской и «Воднику» (старт у фонтана на Минина), а в воскресенье — узнать про квартал Трех святителей (старт в 14:00 на пересечении Студеной и Славянской).

Двойной лекторий про искусственный интеллект

Когда

12 ноября, 18:30

Где

Парк науки ННГУ + онлайн

Сколько

бесплатно, по регистрации

Подробнее

На научно-популярном лектории в «Лобачевский Lab» доктор физико-математических наук и научный руководитель «Парка науки» Владимир Чувильдеев расскажет о том, что же отличает мышление человека от интеллекта компьютера. А директор компании Xperience AI, которая занимается компьютерным зрением и нейронными сетями, Анна Петровичева порассуждает на тему какие проблемы мы можем решить с помощью искусственного интеллекта сегодня, и как мы сможем применить его в нашей обыденной жизни уже завтра.

Суббота

13 ноября

The Beatles в Индии

Когда

13 ноября, 16:40

Где

«Орленок»

Сколько

220 рублей

Подробнее

Новая документалка о старых добрых «битлах». На этот раз фильм рассказывает историю встречи канадского туриста Пола Зальцмана со знаменитой «ливерпульской четверкой» в Индии в 1968 году, куда музыканты отправились в ашрам к своему гуру Махариши Махеш Йоги. Там же оказался и Зальцман, который провел вместе с музыкантами восемь веселых дней и сделал уникальные кадры, ставшие основой фильма.

«Гроза» Островского

Когда

13 ноября, 18:00

Где

Учебный театр, ул. Большая Покровская, 4А

Сколько

300 рублей

Подробнее

В Учебном театре на Покровке можно будет увидеть знаменитую «Грозу» Островского — пьеса написана в 1859 году, в обстановке общественного подъема перед отменой крепостного права. На сцене — четверокурсники нашего театрального училища, отделение «Актер драматического театра и кино».

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Как быть хорошим человеком, если вы мужчина

К 23 февраля сделали укладки мужчинам с длинными волосами

Фанаты K-pop советуют корейские рестораны в Москве

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши

«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы

Первая полоса

Как быть хорошим человеком, если вы мужчина
Как быть хорошим человеком, если вы мужчина Спецвыпуск подкаста «Неновая этика» к 23 февраля
Как быть хорошим человеком, если вы мужчина

Как быть хорошим человеком, если вы мужчина
Спецвыпуск подкаста «Неновая этика» к 23 февраля

К 23 февраля сделали укладки мужчинам с длинными волосами
К 23 февраля сделали укладки мужчинам с длинными волосами
К 23 февраля сделали укладки мужчинам с длинными волосами

К 23 февраля сделали укладки мужчинам с длинными волосами

Фанаты K-pop советуют корейские рестораны в Москве
Фанаты K-pop советуют корейские рестораны в Москве
Фанаты K-pop советуют корейские рестораны в Москве

Фанаты K-pop советуют корейские рестораны в Москве

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши Как провести последнюю неделю февраля
«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши

«Xyz войне», обсуждение водки и день рождения Гаркуши
Как провести последнюю неделю февраля

«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы
«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы
«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы

«Изобретая Анну»: Как одевалась главная обманщица Нью-Йорка и как повторить ее образы

Что будет с рублем и стоит ли сейчас покупать валюту?
Что будет с рублем и стоит ли сейчас покупать валюту? Отвечают аналитики российского рынка
Что будет с рублем и стоит ли сейчас покупать валюту?

Что будет с рублем и стоит ли сейчас покупать валюту?
Отвечают аналитики российского рынка

«Доброе утро всем, кроме рубля». Путин признал ДНР и ЛНР
«Доброе утро всем, кроме рубля». Путин признал ДНР и ЛНР Реакция соцсетей на обращение президента
«Доброе утро всем, кроме рубля». Путин признал ДНР и ЛНР

«Доброе утро всем, кроме рубля». Путин признал ДНР и ЛНР
Реакция соцсетей на обращение президента

Для города и леса: 12 пар трекинговых кроссовок и ботинок
Для города и леса: 12 пар трекинговых кроссовок и ботинок
Для города и леса: 12 пар трекинговых кроссовок и ботинок

Для города и леса: 12 пар трекинговых кроссовок и ботинок

Манифест в защиту автофикшена
Манифест в защиту автофикшена Дополнение к опен-коллу The Village и «Незнания»
Манифест в защиту автофикшена

Манифест в защиту автофикшена
Дополнение к опен-коллу The Village и «Незнания»

Сотрудники «Мемориала»

Сотрудники «Мемориала»«В этом и проблема — мы независимы»

Сотрудники «Мемориала»

Сотрудники «Мемориала» «В этом и проблема — мы независимы»

Что ждать от Берлинале в этом году: 9 главных фильмов
Что ждать от Берлинале в этом году: 9 главных фильмов Драма о каталонских фермерах, сказка с Шарлоттой Генсбур и очередной шедевр Хон Сан-су
Что ждать от Берлинале в этом году: 9 главных фильмов

Что ждать от Берлинале в этом году: 9 главных фильмов
Драма о каталонских фермерах, сказка с Шарлоттой Генсбур и очередной шедевр Хон Сан-су

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

«Между нами» — опен-колл The Village и «Незнания»

Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau
Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau
Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau

Алтарь, «Грязный мартини» с домашними рассолами и всевидящее око: Каким получился новоорлеанский вуду-бар Marie Laveau

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда И любимых глазированных сырков
«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда

«Иногда думаю о картошке с сырным соусом»: Люди, научившиеся экономить на еде, — о вегетарианстве и жизни без фастфуда
И любимых глазированных сырков

В V-A-C появился директор по связям с госорганами

Екатерина Кибовская будет вести переговоры с властями и отслеживать «политические тенденции»

В V-A-C появился директор по связям с госорганами
Екатерина Кибовская будет вести переговоры с властями и отслеживать «политические тенденции»

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями Чем заняться дома на выходных
Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями

Beach House, «Советские дивы» и книга про отношения человека с деревьями
Чем заняться дома на выходных

Что ФСБ делает с подозреваемыми
Что ФСБ делает с подозреваемыми Глава из книги человека, осужденного за терроризм
Что ФСБ делает с подозреваемыми

Что ФСБ делает с подозреваемыми
Глава из книги человека, осужденного за терроризм

Кроме пены для бритья:
Спецпроект
Кроме пены для бритья: Что подарить мужчине на 23 Февраля
Кроме пены для бритья:
Спецпроект

Кроме пены для бритья:
Что подарить мужчине на 23 Февраля

Жители Кунцева протестуют против сноса кинотеатра «Брест»
Жители Кунцева протестуют против сноса кинотеатра «Брест» Спросили горожан, почему они не хотят очередной небоскреб под окнами
Жители Кунцева протестуют против сноса кинотеатра «Брест»

Жители Кунцева протестуют против сноса кинотеатра «Брест»
Спросили горожан, почему они не хотят очередной небоскреб под окнами

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле И почему это очень красиво
Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле

Шоурум в Академии Штиглица: Как в петербургском дворце построили интерьер в инженерном стиле
И почему это очень красиво

Подпишитесь на рассылку