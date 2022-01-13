Хадн дадн, новый Пол Томас Андерсон и «Чайные танцы» в DKRT
Пятница
14 января
Презентация каталога и разговор о выставке «Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков»
Когда
14 января, 18:30
Где
Арсенал
Сколько
вход свободный, по регистрации
Во время встречи участники подведут итоги выставки, которая проходила в Арсенале с июля по ноябрь прошлого года, расскажут о важности этого проекта и обсудят во, что еще может превратиться коллекция, кроме выставки и книги. Среди спикеров, например, директор Технического музея Вячеслав Хуртин, искусствовед Сергей Хачатуров и архитектор Евгений Асс.
Kuflex #1
Когда
до 30 января, будни — с 14:00 до 21:00; выходные — с 12:00 до 22:00
Где
ЦЕХ *
Сколько
от 250 рублей
Новая выставка в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * — «портал, где соединяются человек и цифровой мир» — так говорят сами организаторы. Всего это семь инсталляций, с помощью которых можно попасть в волшебный лес или на неизведанную планету, парить в невесомости или управлять звездами. Современное искусство, которое будет интересно не только взрослым, но и детям.
«Лакричная пицца»
Когда
с 13 января
Где
кинотеатры города
Сколько
от 180 рублей
Действие новой солнечной картины Пола Томаса Андерсона разворачивается в 70-х годах в США: подросток мечтает об актерской карьере, встречает свою первую любовь и знакомится со звездным продюсером, который должен помочь ему стать известным. Главные роли в картине исполнили дебютанты — Купер Хоффман, сын актера Филипа Сеймура Хоффмана, и вокалистка группы Haim — Алана Хаим.
Выставка, посвященная 100-летию Нижегородского художественного училища
Когда
до 30 января
Где
НГХМ/ИСКУССТВО XX ВЕКА
Сколько
от 150 рублей
Одно из старейших учебных заведений искусств России празднует вековой юбилей, в связи с этим в НГХМ проходит масштабная выставка. Основная часть экспозиции — порядка сотни дипломных работ выпускников училища разных лет. Обычно эти работы мало кому демонстрируют, этим и интересно, чем вдохновлялись молодые художники в разное время.
«Чайные танцы»
Когда
14 января, 18:30, 16 января, 17:00
Где
старый актовый зал ННГУ и DKRT
Сколько
от 400 рублей
Новогодняя открытка от «Солистов Нижнего Новгорода» — программу «Чайные танцы» можно будет услышать в DKRT и старом актовом зале ННГУ на Покровке. В программе — танцевальные мелодии Джона Китинга, вальс японского композитора Тору Такэмицу из фильма «Чужое лицо», мелодии из кино, фантазии на тему бродвейских мюзиклов, научно-фантастический рок-н-ролл и многое, многое другое.
YANIX
Когда
14 января, 23:00
Где
Milo Club
Сколько
от 699 рублей
Янис стоял у истоков новой школы рэпа в России — с момента выход его первого хита прошло более семи лет, он не собирается останавливаться и продолжает экспериментировать, что обеспечивает ему миллионы прослушиваний на стриминговых площадках. В пятницу, 14 января, он выступит в Нижнем на площадке Milo Club, а поддержат его диджеи KOVALEV, CAMZNAEW, DJ KRAS и PAWS.
Суббота
15 января
Хадн дадн
Когда
15 января, 19:00
Где
Tago)))Mago)))
Сколько
от 800 рублей
Авторы инди-хитов про киви-кошелек, маршрутку, батон, Москву, Рязань и, конечно же, гимна карантина «Мы сегодня дома», дадут концерт в эту субботу на концертной площадке Tago)))Mago))). Разогрев обеспечит местный авант-поп коллектив «Касин».
Воскресенье
16 января
«Золушка»
Когда
16 января, 15:00
Где
«Синема Парк Седьмое небо»
Сколько
от 600 рублей
Сказочная премьера от «Метрополитен-оперы» — детская версия «Золушки» композитора Жюля Массне в постановке Лорана Пелли, будет показана на большом экране в новом английском переводе с русскими субтитрами. Отличный способ продлить себе праздничное настроение!
Zero People
Когда
16 января, 20:00
Где
Alcatraz
Сколько
1500 рублей
Zerождество — это серия праздничных концертов Zero People, сайд-проекта музыкантов группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина, услышать пиано-рок с исповедальными текстами можно будет в Alcatraz в воскресенье — билетов осталось не очень много, успевайте приобрести!