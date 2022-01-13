Хадн дадн, новый Пол Томас Андерсон и «Чайные танцы» в DKRT

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Когда до 30 января, будни — с 14:00 до 21:00; выходные — с 12:00 до 22:00 Где ЦЕХ * Сколько от 250 рублей Подробнее

Новая выставка в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * — «портал, где соединяются человек и цифровой мир» — так говорят сами организаторы. Всего это семь инсталляций, с помощью которых можно попасть в волшебный лес или на неизведанную планету, парить в невесомости или управлять звездами. Современное искусство, которое будет интересно не только взрослым, но и детям.

