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Выходные в Нижнем13 января 2022

Хадн дадн, новый Пол Томас Андерсон и «Чайные танцы» в DKRT

Хадн дадн, новый Пол Томас Андерсон и «Чайные танцы» в DKRT
АвторМария Гончарова, Марк Григорьев, Стася Карпова

Пятница

14 января

Презентация каталога и разговор о выставке «Город как графика. Нижний Новгород на картах и гравюрах XVI-XXI веков»

Когда

14 января, 18:30

Где

Арсенал

Сколько

вход свободный, по регистрации

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Во время встречи участники подведут итоги выставки, которая проходила в Арсенале с июля по ноябрь прошлого года, расскажут о важности этого проекта и обсудят во, что еще может превратиться коллекция, кроме выставки и книги. Среди спикеров, например, директор Технического музея Вячеслав Хуртин, искусствовед Сергей Хачатуров и архитектор Евгений Асс.

Kuflex #1

Когда

до 30 января, будни — с 14:00 до 21:00; выходные — с 12:00 до 22:00

Где

ЦЕХ *

Сколько

от 250 рублей

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Новая выставка в мультимедиа-арт-пространстве ЦЕХ * — «портал, где соединяются человек и цифровой мир» — так говорят сами организаторы. Всего это семь инсталляций, с помощью которых можно попасть в волшебный лес или на неизведанную планету, парить в невесомости или управлять звездами. Современное искусство, которое будет интересно не только взрослым, но и детям.

«Лакричная пицца»

Когда

с 13 января

Где

кинотеатры города

Сколько

от 180 рублей

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Действие новой солнечной картины Пола Томаса Андерсона разворачивается в 70-х годах в США: подросток мечтает об актерской карьере, встречает свою первую любовь и знакомится со звездным продюсером, который должен помочь ему стать известным. Главные роли в картине исполнили дебютанты — Купер Хоффман, сын актера Филипа Сеймура Хоффмана, и вокалистка группы Haim — Алана Хаим.

Выставка, посвященная 100-летию Нижегородского художественного училища

Когда

до 30 января

Где

НГХМ/ИСКУССТВО XX ВЕКА

Сколько

от 150 рублей

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Одно из старейших учебных заведений искусств России празднует вековой юбилей, в связи с этим в НГХМ проходит масштабная выставка. Основная часть экспозиции — порядка сотни дипломных работ выпускников училища разных лет. Обычно эти работы мало кому демонстрируют, этим и интересно, чем вдохновлялись молодые художники в разное время.

«Чайные танцы»

Когда

14 января, 18:30, 16 января, 17:00

Где

старый актовый зал ННГУ и DKRT

Сколько

от 400 рублей

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Новогодняя открытка от «Солистов Нижнего Новгорода» — программу «Чайные танцы» можно будет услышать в DKRT и старом актовом зале ННГУ на Покровке. В программе — танцевальные мелодии Джона Китинга, вальс японского композитора Тору Такэмицу из фильма «Чужое лицо», мелодии из кино, фантазии на тему бродвейских мюзиклов, научно-фантастический рок-н-ролл и многое, многое другое.

YANIX

Когда

14 января, 23:00

Где

Milo Club

Сколько

от 699 рублей

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Янис стоял у истоков новой школы рэпа в России — с момента выход его первого хита прошло более семи лет, он не собирается останавливаться и продолжает экспериментировать, что обеспечивает ему миллионы прослушиваний на стриминговых площадках. В пятницу, 14 января, он выступит в Нижнем на площадке Milo Club, а поддержат его диджеи KOVALEV, CAMZNAEW, DJ KRAS и PAWS.

Суббота

15 января

Хадн дадн

Когда

15 января, 19:00

Где

Tago)))Mago)))

Сколько

от 800 рублей

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Авторы инди-хитов про киви-кошелек, маршрутку, батон, Москву, Рязань и, конечно же, гимна карантина «Мы сегодня дома», дадут концерт в эту субботу на концертной площадке Tago)))Mago))). Разогрев обеспечит местный авант-поп коллектив «Касин».

Воскресенье

16 января

«Золушка»

Когда

16 января, 15:00

Где

«Синема Парк Седьмое небо»

Сколько

от 600 рублей

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Сказочная премьера от «Метрополитен-оперы» — детская версия «Золушки» композитора Жюля Массне в постановке Лорана Пелли, будет показана на большом экране в новом английском переводе с русскими субтитрами. Отличный способ продлить себе праздничное настроение!

Zero People

Когда

16 января, 20:00

Где

Alcatraz

Сколько

1500 рублей

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Zerождество — это серия праздничных концертов Zero People, сайд-проекта музыкантов группы Animal ДжаZ Александра Красовицкого и Александра Заранкина, услышать пиано-рок с исповедальными текстами можно будет в Alcatraz в воскресенье — билетов осталось не очень много, успевайте приобрести!

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