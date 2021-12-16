Dark Jazz в «Планетарии 1», Диско клуб «Радуга» и «Станция метро Горьковская» в Milo Club
Пятница
17 декабря
«Матрица: Воскрешение»
Когда
с 15 декабря
Где
кинотеатры города
Сколько
от 180 рублей
Легендарная «Матрица» возвращается! Фильм продолжает историю избранного Нео — спустя 20 лет после событий фильма «Матрица: Революция» он живет своей прежней жизнью в Сан-Франциско, пьет назначенные терапевтом синие таблетки, а встретившись с Тринити, не узнает ее. Но вскоре герою предстоит вспомнить все.
Саша Растич
Когда
17 декабря, 19:00
Где
Alcatraz
Сколько
700 рублей
Зимний акустический концерт фронтмена группы «7Раса» пройдет в баре Alсаtraz — Саша Растич сыграет акустическую программу, в которую войдут как треки с самых первых альбомов, так и песни с недавно вышедшего альбома Avidya. Кроме того, на концерте можно будет приобрести книгу Саши и подписать у автора.
Радуга х Дура
Когда
17 декабря, 22:00
Где
Milo Club
Сколько
до полуночи — 100 рублей, после — 500 рублей
Московский диско клуб «Радуга» и бренд «Дура» едут в Нижний — совместная вечеринка в честь дропа новой совместной коллекции пройдет в Milo Club. Кроме пати (в лайнапе которой Sexstasy, Mashkov, Amlinsky, Duraboyz, Byeroofus, Dead Moon и Laptev) состоится премьера фильма «Дура: Любовь», а еще можно будет купить вещи из коллекции.
Суббота
18 декабря
Симфоджаз в кремле
Когда
18 декабря, 18:30
Где
Кремлевский концертный зал
Сколько
800-1000 рублей
В эту субботу джазовый дуэт братьев Ивановых объединится с академическим симфоническим оркестром Нижегородской филармонии и камерным хором «Нижний Новгород», и представит музыкальный детектив по следам «Розовой пантеры» в оперном жанре с использованием видеоряда и светотехники. Прозвучат композиции Генри Манчини, музыка из кинофильмов о Джеймсе Бонде и другие мировые хиты.
Новогодние экскурсии по планетарию
Когда
18-19 декабря, 16:00
Где
Нижегородский планетарий
Сколько
500 рублей
В планетарии стартуют новогодние экскурсии, а значит можно будет узнать, как празднуют Новый год и Рождество космонавты на орбите, кто первым отметил Новый год в космосе, а также увидеть звезды и созвездия, сверкающие в небе в новогоднюю ночь и даже получить «предсказание» о том, какие астрономические события и явления ждут нас в 2022 году.
Dark Jazz в «Планетарии 1»
Когда
18 декабря, 19:00
Где
«Планетарий 1», парк Швейцария
Сколько
1 500 рублей
Петербургский квартет Low Kick Collective откроет серию музыкальных событий в жанре dark jazz под звездным куполом «Планетария 1» в парке «Швейцария». Коллектив представит экспериментальную программу на стыке джаза, авангарда, свободной импровизации, минимализма и электроники. Благодаря погружающей полнокупольной графике и объемному нуарному звучанию экспериментального джаза, зрителей ждет эффект присутствия в космическом пространстве.
Spice Melange и Trimmigrant
Когда
18 декабря, 20:00
Где
Tago)))Mago)))
Сколько
500 рублей
Московский хардкор-панк квинтет Spice Melange в компании с самаркандскими фузз-рокерами Trimmigrant дадут громкий концерт с эту субботу, а местную поддержку им окажет панк-коллектив «Поспишь потом». Помимо этого в программе заявлен дуэт MQ+MM, использующий в своих выступлениях фисгармонию и баян. Ну а после концерта начнутся танцы под диджей-сеты от «том занят» и Someowtic.
«Станция метро Горьковская»
Когда
18 декабря, 23:00
Где
Milo club
Сколько
от 400 рублей
Команда «Станция метро Горьковская» завершает свой «тур 2021» масштабной вечеринкой в родном городе. Хедлайнерами заявлены Кисло-Сладкий и Bonah — впервые в Нижнем и прямиком из Казахстана, а вести мероприятие будет Bardin. За пультом тоже все свои: Call me Ilya, Biky, dj Kras и Camznaew, еще обещают спецэффекты, кучу сюрпризов и самую мощную разрэповку за этот год.
Воскресенье
19 декабря
«Щелкунчик»
Когда
19 декабря, 15:00
Где
сеть кинотеатров «Империя грез»
Сколько
450 рублей
Увидеть самую новогоднюю постановку в Большом театре особенно в конце декабря — достаточно проблематичный квест, а вот посмотреть «Щелкунчика» на большом экране — легко благодаря проекту Theatre HD. В это воскресенье сразу в трех кинотеатрах города можно будет увидеть этот сказочный балет по мотивам сказки Гофмана в постановке Юрия Григоровича. Следующий показ состоится уже 31 декабря, билеты стремительно раскупают!
Даниил Спиваковский
Когда
19 декабря, 18:00
Где
Кремлевский концертный зал
Сколько
800 рублей
В рамках абонемента «Литературные встречи в кремле» частый гость филармонии — актер Даниил Спиваковский прочитает стихи Пастернака и Рождественского, а а также произведения Куприна, Зощенко и Довлатова. Ждем «Рассказ о корыстной молочнице»!