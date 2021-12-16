Dark Jazz в «Планетарии 1», Диско клуб «Радуга» и «Станция метро Горьковская» в Milo Club

Новогодние экскурсии по планетарию



Когда 18-19 декабря, 16:00 Где Нижегородский планетарий Сколько 500 рублей Подробнее

В планетарии стартуют новогодние экскурсии, а значит можно будет узнать, как празднуют Новый год и Рождество космонавты на орбите, кто первым отметил Новый год в космосе, а также увидеть звезды и созвездия, сверкающие в небе в новогоднюю ночь и даже получить «предсказание» о том, какие астрономические события и явления ждут нас в 2022 году.

