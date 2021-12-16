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Выходные в Нижнем16 декабря 2021

Dark Jazz в «Планетарии 1», Диско клуб «Радуга» и «Станция метро Горьковская» в Milo Club

Dark Jazz в «Планетарии 1», Диско клуб «Радуга» и «Станция метро Горьковская» в Milo Club
АвторМария Гончарова, Марк Григорьев, Стася Карпова

Пятница

17 декабря

«Матрица: Воскрешение»

Когда

с 15 декабря

Где

кинотеатры города

Сколько

от 180 рублей

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Легендарная «Матрица» возвращается! Фильм продолжает историю избранного Нео — спустя 20 лет после событий фильма «Матрица: Революция» он живет своей прежней жизнью в Сан-Франциско, пьет назначенные терапевтом синие таблетки, а встретившись с Тринити, не узнает ее. Но вскоре герою предстоит вспомнить все.

Саша Растич

Когда

17 декабря, 19:00

Где

Alcatraz

Сколько

700 рублей

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Зимний акустический концерт фронтмена группы «7Раса» пройдет в баре Alсаtraz — Саша Растич сыграет акустическую программу, в которую войдут как треки с самых первых альбомов, так и песни с недавно вышедшего альбома Avidya. Кроме того, на концерте можно будет приобрести книгу Саши и подписать у автора.

Радуга х Дура

Когда

17 декабря, 22:00

Где

Milo Club

Сколько

до полуночи — 100 рублей, после — 500 рублей

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Московский диско клуб «Радуга» и бренд «Дура» едут в Нижний — совместная вечеринка в честь дропа новой совместной коллекции пройдет в Milo Club. Кроме пати (в лайнапе которой Sexstasy, Mashkov, Amlinsky, Duraboyz, Byeroofus, Dead Moon и Laptev) состоится премьера фильма «Дура: Любовь», а еще можно будет купить вещи из коллекции.

Суббота

18 декабря

Симфоджаз в кремле

Когда

18 декабря, 18:30

Где

Кремлевский концертный зал

Сколько

800-1000 рублей

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В эту субботу джазовый дуэт братьев Ивановых объединится с академическим симфоническим оркестром Нижегородской филармонии и камерным хором «Нижний Новгород», и представит музыкальный детектив по следам «Розовой пантеры» в оперном жанре с использованием видеоряда и светотехники. Прозвучат композиции Генри Манчини, музыка из кинофильмов о Джеймсе Бонде и другие мировые хиты.

Новогодние экскурсии по планетарию

Когда

18-19 декабря, 16:00

Где

Нижегородский планетарий

Сколько

500 рублей

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В планетарии стартуют новогодние экскурсии, а значит можно будет узнать, как празднуют Новый год и Рождество космонавты на орбите, кто первым отметил Новый год в космосе, а также увидеть звезды и созвездия, сверкающие в небе в новогоднюю ночь и даже получить «предсказание» о том, какие астрономические события и явления ждут нас в 2022 году.

Dark Jazz в «Планетарии 1»

Когда

18 декабря, 19:00

Где

«Планетарий 1», парк Швейцария

Сколько

1 500 рублей

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Петербургский квартет Low Kick Collective откроет серию музыкальных событий в жанре dark jazz под звездным куполом «Планетария 1» в парке «Швейцария». Коллектив представит экспериментальную программу на стыке джаза, авангарда, свободной импровизации, минимализма и электроники. Благодаря погружающей полнокупольной графике и объемному нуарному звучанию экспериментального джаза, зрителей ждет эффект присутствия в космическом пространстве.

Spice Melange и Trimmigrant

Когда

18 декабря, 20:00

Где

Tago)))Mago)))

Сколько

500 рублей

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Московский хардкор-панк квинтет Spice Melange в компании с самаркандскими фузз-рокерами Trimmigrant дадут громкий концерт с эту субботу, а местную поддержку им окажет панк-коллектив «Поспишь потом». Помимо этого в программе заявлен дуэт MQ+MM, использующий в своих выступлениях фисгармонию и баян. Ну а после концерта начнутся танцы под диджей-сеты от «том занят» и Someowtic.

«Станция метро Горьковская»

Когда

18 декабря, 23:00

Где

Milo club

Сколько

от 400 рублей

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Команда «Станция метро Горьковская» завершает свой «тур 2021» масштабной вечеринкой в родном городе. Хедлайнерами заявлены Кисло-Сладкий и Bonah — впервые в Нижнем и прямиком из Казахстана, а вести мероприятие будет Bardin. За пультом тоже все свои: Call me Ilya, Biky, dj Kras и Camznaew, еще обещают спецэффекты, кучу сюрпризов и самую мощную разрэповку за этот год.

Воскресенье

19 декабря

«Щелкунчик»

Когда

19 декабря, 15:00

Где

сеть кинотеатров «Империя грез»

Сколько

450 рублей

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Увидеть самую новогоднюю постановку в Большом театре особенно в конце декабря — достаточно проблематичный квест, а вот посмотреть «Щелкунчика» на большом экране — легко благодаря проекту Theatre HD. В это воскресенье сразу в трех кинотеатрах города можно будет увидеть этот сказочный балет по мотивам сказки Гофмана в постановке Юрия Григоровича. Следующий показ состоится уже 31 декабря, билеты стремительно раскупают!

Даниил Спиваковский

Когда

19 декабря, 18:00

Где

Кремлевский концертный зал

Сколько

800 рублей

Подробнее

В рамках абонемента «Литературные встречи в кремле» частый гость филармонии — актер Даниил Спиваковский прочитает стихи Пастернака и Рождественского, а а также произведения Куприна, Зощенко и Довлатова. Ждем «Рассказ о корыстной молочнице»!

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