Концерт «Макулатуры», Уэс Андерсон и плотная программа в обновленном «Рекорде»
Пятница
19 ноября
«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан”“
Когда
19-21 ноября
Где
в кинотеатрах города
Сколько
от 180 рублей
Долгожданная премьера нового фильма любимчика, кажется, всех — Уэса Андерсона. На этот раз режиссер рассказывает о редакции вымышленного издания в небольшом французском городе, а основную часть повествования составляют экранизации трех статей, опубликованных на страницах журнала. В главных ролях традиционная подборка фаворитов Андерсона — Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Эдвард Нортон и еще целый звездный десант. Кажется, мы знаем, что все будут смотреть в этот уикенд в кино.
Mail Калейдоскоп
Когда
19 ноября, 18:00
Где
театр оперы и балета
Сколько
от 300 рублей
Большой концерт-посвящение юбилею любимого города. В программе — шедевры мировой классики в исполнении ведущих солистов театра и приглашенных артистов. Будет и Лист, и Шопен, и Чайковский, но не обойдется и без «Сормовской лирической».
Суббота
20 ноября
«Дурное воспитание»
Когда
20-21 ноября, 18:00
Где
«Орленок»
Сколько
220 рублей
В «Орленке» продолжается ретроспектива культового испанского режиссера Педро Альмодовара, и в эти выходные можно будет увидеть «Дурное воспитание» с Берналем. По сюжету фильма, преуспевающий 27-летний режиссер находится в поиске нового сюжета — однажды к нему в офис приходит молодой человек, который представляется его другом детства Игнасио, он говорит Энрике, что остро нуждается в работе, а также передает ему написанный им рассказ об их детских годах и просит называть его не Игнасио, а Анхель. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.
Bulky Biceps Trying To Fly
Когда
с 20 ноября
Где
Центр культуры «Рекорд»
Сколько
вход свободный, по qr-кодам
Экспозиция первой выставки обновленного «Рекорда» состоит из 8 скульптур, при этом каждая из них — полноценный спортивный снаряд. Художник Александр Кутовой вписал объекты «золотого фонда мирового искусства» в современные массовые тенденции поддержания здоровья, увлечения спортом и внимания к собственному телу: античные Пегас, Ника и Лаокоон представлены в виде эффектных и функциональных спортивных объектов.
«Александр Скрябин. Иду сказать людям, что они сильны и могучи»
Когда
20 ноября, 18:30
Где
Нижегородская филармония
Сколько
от 600 рублей
Симфонический абонемент нижегородской филармонии «Александр Скрябин. Иду сказать людям, что они сильны и могучи» приурочен к приближающейся знаменательной дате — 6 января исполнится 150 лет со дня рождения известного композитора и пианиста. В концерте поучаствует академический симфонический оркестр филармонии под руководством дирижера Димитриса Ботиниса — музыканты исполнят скрябинские симфонии № 2 и № 3.
Премьера фильма «Память»
Когда
20 ноября, 18:00
Где
Центр культуры «Рекорд»
Сколько
200 рублей, по qr-кодам
Кинотеатральная программа «Рекорда» откроется премьерой фильма «Память» от призера Каннского кинофестиваля, тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. После показа состоится паблик-ток с обсуждением, в котором примут участие нижегородские культурные деятели, в том числе куратор направления «Кино» в «Рекорде» Лидия Кравченко, музыковед Ксения Ануфриева и куратор, искусствовед Майя Ковальски. Всего в ноябре состоится шесть показов фильма.
Воскресенье
21 ноября
Финисаж выставки «Вычитания»
Когда
21 ноября, 15:00
Где
FUTURO
Сколько
200 рублей
Выставка Егора Плотникова «Вычитания» в галерее FUTURO подходит к концу, воскресенье — последний день работы, поэтому 21 ноября в рамках финисажа сам художник проведет авторскую экскурсию, на которой расскажет подробнее о своем проекте, творчестве и ответит на вопросы гостей.
Концерты «Королев_Попова» и Pedro y Juan
Когда
21 ноября, 16:00 и 18:00
Где
Центр культуры «Рекорд»
Сколько
вход свободный, по qr-кодам
Проект «Королев_Попова» создан поэтом Вадиком Королевым, одним из участников группы OQJAV, и аккордионисткой, композитором Евгенией Поповой. Изначально их дуэт — это формат стихов под авторскую музыку, но в последних записях артисты расширили этот жанр, поэтому 21 ноября можно будет в том числе услышать и песни. Второй концерт воскресенья— танго-дуэт аккордеона и виолончели Pedro y Juan. Их репертуар разнообразен: от классики в современном исполнении до композиций Эрика Сати и, конечно, музыкальных импровизаций.
Макулатура
Когда
21 ноября, 18:00
Где
Alcatraz
Сколько
от 500 рублей
«Реп-группу» (именно так, через «е» произносят это слово музыканты) «Макулатура» в этом году изрядно помотало — они то распадались, выпуская прощальный сингл, то воссоединялись, тут же выпуская полноценный альбом, а теперь отправляются в тур по стране, опубликовав перед этим мини-альбом с «неповторимым, почти бристольским звучанием». Евгений Алехин и Константин Сперанский в Нижнем были множество раз и в позапрошлом году мы даже делали с ними материал в рубрику «Любимое место» — можете его почитать вот здесь.