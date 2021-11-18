Концерт «Макулатуры», Уэс Андерсон и плотная программа в обновленном «Рекорде»

Макулатура



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«Реп-группу» (именно так, через «е» произносят это слово музыканты) «Макулатура» в этом году изрядно помотало — они то распадались, выпуская прощальный сингл, то воссоединялись, тут же выпуская полноценный альбом, а теперь отправляются в тур по стране, опубликовав перед этим мини-альбом с «неповторимым, почти бристольским звучанием». Евгений Алехин и Константин Сперанский в Нижнем были множество раз и в позапрошлом году мы даже делали с ними материал в рубрику «Любимое место» — можете его почитать вот здесь.