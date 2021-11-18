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Выходные в Нижнем18 ноября 2021

Концерт «Макулатуры», Уэс Андерсон и плотная программа в обновленном «Рекорде»

Концерт «Макулатуры», Уэс Андерсон и плотная программа в обновленном «Рекорде»
АвторМария Гончарова, Марк Григорьев, Стася Карпова

Пятница

19 ноября

«Французский вестник. Приложение к газете „Либерти. Канзас ивнинг сан”“

Когда

19-21 ноября

Где

в кинотеатрах города

Сколько

от 180 рублей

Подробнее

Долгожданная премьера нового фильма любимчика, кажется, всех — Уэса Андерсона. На этот раз режиссер рассказывает о редакции вымышленного издания в небольшом французском городе, а основную часть повествования составляют экранизации трех статей, опубликованных на страницах журнала. В главных ролях традиционная подборка фаворитов Андерсона — Тильда Суинтон, Билл Мюррей, Эдвард Нортон и еще целый звездный десант. Кажется, мы знаем, что все будут смотреть в этот уикенд в кино.

Mail Калейдоскоп

Когда

19 ноября, 18:00

Где

театр оперы и балета

Сколько

от 300 рублей

Подробнее

Большой концерт-посвящение юбилею любимого города. В программе — шедевры мировой классики в исполнении ведущих солистов театра и приглашенных артистов. Будет и Лист, и Шопен, и Чайковский, но не обойдется и без «Сормовской лирической».

Суббота

20 ноября

«Дурное воспитание»

Когда

20-21 ноября, 18:00

Где

«Орленок»

Сколько

220 рублей

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В «Орленке» продолжается ретроспектива культового испанского режиссера Педро Альмодовара, и в эти выходные можно будет увидеть «Дурное воспитание» с Берналем. По сюжету фильма, преуспевающий 27-летний режиссер находится в поиске нового сюжета — однажды к нему в офис приходит молодой человек, который представляется его другом детства Игнасио, он говорит Энрике, что остро нуждается в работе, а также передает ему написанный им рассказ об их детских годах и просит называть его не Игнасио, а Анхель. Фильм покажут на языке оригинала с русскими субтитрами.

Bulky Biceps Trying To Fly

Когда

с 20 ноября

Где

Центр культуры «Рекорд»

Сколько

вход свободный, по qr-кодам

Подробнее

Экспозиция первой выставки обновленного «Рекорда» состоит из 8 скульптур, при этом каждая из них — полноценный спортивный снаряд. Художник Александр Кутовой вписал объекты «золотого фонда мирового искусства» в современные массовые тенденции поддержания здоровья, увлечения спортом и внимания к собственному телу: античные Пегас, Ника и Лаокоон представлены в виде эффектных и функциональных спортивных объектов.

«Александр Скрябин. Иду сказать людям, что они сильны и могучи»

Когда

20 ноября, 18:30

Где

Нижегородская филармония

Сколько

от 600 рублей

Подробнее

Симфонический абонемент нижегородской филармонии «Александр Скрябин. Иду сказать людям, что они сильны и могучи» приурочен к приближающейся знаменательной дате — 6 января исполнится 150 лет со дня рождения известного композитора и пианиста. В концерте поучаствует академический симфонический оркестр филармонии под руководством дирижера Димитриса Ботиниса — музыканты исполнят скрябинские симфонии № 2 и № 3.

Премьера фильма «Память»

Когда

20 ноября, 18:00

Где

Центр культуры «Рекорд»

Сколько

200 рублей, по qr-кодам

Подробнее

Кинотеатральная программа «Рекорда» откроется премьерой фильма «Память» от призера Каннского кинофестиваля, тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула. После показа состоится паблик-ток с обсуждением, в котором примут участие нижегородские культурные деятели, в том числе куратор направления «Кино» в «Рекорде» Лидия Кравченко, музыковед Ксения Ануфриева и куратор, искусствовед Майя Ковальски. Всего в ноябре состоится шесть показов фильма.

Воскресенье

21 ноября

Финисаж выставки «Вычитания»

Когда

21 ноября, 15:00

Где

FUTURO

Сколько

200 рублей

Подробнее

Выставка Егора Плотникова «Вычитания» в галерее FUTURO подходит к концу, воскресенье — последний день работы, поэтому 21 ноября в рамках финисажа сам художник проведет авторскую экскурсию, на которой расскажет подробнее о своем проекте, творчестве и ответит на вопросы гостей.

Концерты «Королев_Попова» и Pedro y Juan

Когда

21 ноября, 16:00 и 18:00

Где

Центр культуры «Рекорд»

Сколько

вход свободный, по qr-кодам

Подробнее

Проект «Королев_Попова» создан поэтом Вадиком Королевым, одним из участников группы OQJAV, и аккордионисткой, композитором Евгенией Поповой. Изначально их дуэт — это формат стихов под авторскую музыку, но в последних записях артисты расширили этот жанр, поэтому 21 ноября можно будет в том числе услышать и песни. Второй концерт воскресенья— танго-дуэт аккордеона и виолончели Pedro y Juan. Их репертуар разнообразен: от классики в современном исполнении до композиций Эрика Сати и, конечно, музыкальных импровизаций.

Макулатура

Когда

21 ноября, 18:00

Где

Alcatraz

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

«Реп-группу» (именно так, через «е» произносят это слово музыканты) «Макулатура» в этом году изрядно помотало — они то распадались, выпуская прощальный сингл, то воссоединялись, тут же выпуская полноценный альбом, а теперь отправляются в тур по стране, опубликовав перед этим мини-альбом с «неповторимым, почти бристольским звучанием». Евгений Алехин и Константин Сперанский в Нижнем были множество раз и в позапрошлом году мы даже делали с ними материал в рубрику «Любимое место» — можете его почитать вот здесь.

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