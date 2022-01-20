Кино в Арсенале, берлинская вечеринка в секретном месте и спектакль в музее Сахарова
Четверг
20 января
«Лекторий Лобачевский Science»
Когда
20 января, 18:30
Где
Парк науки ННГУ
Сколько
бесплатно, по регистрации
В этот раз на научном лектории поднимут этические проблемы развития биотехнологий — кандидат биологических наук Андрей Миронов расскажет о методах изучения мозга, а кандидат философских наук Надежда Асташова — об этике научных исследований. Вход на мероприятие с сертификатом о вакцинации или мультипассом.
Пятница
21 января
«Фотоувеличение»
Когда
21 января, 18:00, 22-23 января, 19:50
Где
«Орленок»
Сколько
от 180 рублей
Первый фильм Антониони, снятый за пределами Италии, кино про кино в декорациях свингующего Лондона 60-х. Модный фотограф, загадочная история и Биркин с Верушкой в эпизодах. Классика кинематографа на большом экране на языке оригинала — отличный выбор для одного из вечеров в ближайшие выходные.
«Правдивые истории Заповедных кварталов»
Фестиваль «Правдивые истории Заповедных кварталов» в квартале церкви Трех Святителей продлили до конца зимы! В программе много интересного — интерактивные прогулки для всей семьи, путешествия со сказочными персонажами, программы для взрослых, прогулки по стрит-арту, усадебные игры, и многое другое. Количество мест на игровые программы и экскурсии ограничено, успевайте зарегистрироваться!
Выставка Никиты Ширп
Когда
21-23 января, с 20:00
Где
TAGO)))MAGO)))
Сколько
free donation
Никита Ширп — молодой художник из Нижнего, его работы можно увидеть как на улицах, так и на выставках в разных городских пространствах. Например, в эти выходные на его картины можно посмотреть в TAGO)))MAGO))) на Красной Слободе.
Суббота
22 января
«Кефир надо греть»
Когда
22 января, 17:00
Где
музей А. Д. Сахарова
Сколько
500 рублей
Моноспектакль режиссера Павла Ушакова по одноименной книге журналиста Юрия Роста — это история любви, история частной жизни в условиях тотальной слежки и прослушки. В центре постановки — образ Елены Боннэр, которая прожила с академиком Сахаровым 19 лет и почти 7 из них в ссылке в Горьком.
«Горная кошка»
Когда
22 января, 15:00
Где
Арсенал
Сколько
от 150 рублей
Серию кинопоказов с музыкальным сопровождением «Русская революция в немецком кино. Русский Берлин. 1920-е» откроет фильм 1921-го года режиссера Эрнста Любича «Горная кошка». Это легкомысленная комедия про капитана, которого сослали на пограничную заставу в горах, где он познакомился с прекрасной дочкой главаря банды. Перед показом состоится лекция Павла Милославского о русских актерах (и не только) в немецком кинематографе 1920-х.
Berlin | Cupe
Когда
22 января, 23:00
Где
секретное место
Сколько
400 рублей с репостом, 500 рублей без репоста
Новая серия вечеринок стартует в городе — обещают атмосферу Берлина, а также актуальную электронную музыку в сочетании с полноценной световой инсталляцией. В лайнапе morinz, DJ no regular meat, katrin kova и lowtape.
Воскресенье
23 января
Гастроквест «Ешь, пей, беги!»
Когда
23 января, 12:00
Где
место старта сообщат индивидуально
Сколько
1000 рублей с человека
Квест-знакомство с лучшими гастролокациями города уже в это воскресенье! Участникам предстоит ответить на ряд вопросов, чтобы определить все точки квеста, составить оптимальный маршрут и посетить лучшие кафе, бары и рестораны Нижнего, выполняя параллельно ряд заданий и зарабатывая баллы. В команде может участвовать пять человек. Один из организаторов квеста — наш ресторанный обозреватель Светлана Голованова, так что за локации можно не переживать.