Кино в Арсенале, берлинская вечеринка в секретном месте и спектакль в музее Сахарова

Гастроквест «Ешь, пей, беги!»



Когда 23 января, 12:00 Где место старта сообщат индивидуально Сколько 1000 рублей с человека Подробнее

Квест-знакомство с лучшими гастролокациями города уже в это воскресенье! Участникам предстоит ответить на ряд вопросов, чтобы определить все точки квеста, составить оптимальный маршрут и посетить лучшие кафе, бары и рестораны Нижнего, выполняя параллельно ряд заданий и зарабатывая баллы. В команде может участвовать пять человек. Один из организаторов квеста — наш ресторанный обозреватель Светлана Голованова, так что за локации можно не переживать.