22 января, суббота
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Выходные в Нижнем20 января 2022

Кино в Арсенале, берлинская вечеринка в секретном месте и спектакль в музее Сахарова

Кино в Арсенале, берлинская вечеринка в секретном месте и спектакль в музее Сахарова
АвторМария Гончарова, Марк Григорьев, Стася Карпова

Четверг

20 января

«Лекторий Лобачевский Science»

Когда

20 января, 18:30

Где

Парк науки ННГУ

Сколько

бесплатно, по регистрации

Подробнее

В этот раз на научном лектории поднимут этические проблемы развития биотехнологий — кандидат биологических наук Андрей Миронов расскажет о методах изучения мозга, а кандидат философских наук Надежда Асташова — об этике научных исследований. Вход на мероприятие с сертификатом о вакцинации или мультипассом.

Пятница

21 января

«Фотоувеличение»

Когда

21 января, 18:00, 22-23 января, 19:50

Где

«Орленок»

Сколько

от 180 рублей

Подробнее

Первый фильм Антониони, снятый за пределами Италии, кино про кино в декорациях свингующего Лондона 60-х. Модный фотограф, загадочная история и Биркин с Верушкой в эпизодах. Классика кинематографа на большом экране на языке оригинала — отличный выбор для одного из вечеров в ближайшие выходные.

«Правдивые истории Заповедных кварталов»

Когда

до конца зимы

Где

квартал церкви Трех Святителей

Сколько

цены по ссылке

Подробнее

Фестиваль «Правдивые истории Заповедных кварталов» в квартале церкви Трех Святителей продлили до конца зимы! В программе много интересного — интерактивные прогулки для всей семьи, путешествия со сказочными персонажами, программы для взрослых, прогулки по стрит-арту, усадебные игры, и многое другое. Количество мест на игровые программы и экскурсии ограничено, успевайте зарегистрироваться!

Выставка Никиты Ширп

Когда

21-23 января, с 20:00

Где

TAGO)))MAGO)))

Сколько

free donation

Подробнее

Никита Ширп — молодой художник из Нижнего, его работы можно увидеть как на улицах, так и на выставках в разных городских пространствах. Например, в эти выходные на его картины можно посмотреть в TAGO)))MAGO))) на Красной Слободе.

Суббота

22 января

«Кефир надо греть»

Когда

22 января, 17:00

Где

музей А. Д. Сахарова

Сколько

500 рублей

Подробнее

Моноспектакль режиссера Павла Ушакова по одноименной книге журналиста Юрия Роста — это история любви, история частной жизни в условиях тотальной слежки и прослушки. В центре постановки — образ Елены Боннэр, которая прожила с академиком Сахаровым 19 лет и почти 7 из них в ссылке в Горьком.

«Горная кошка»

Когда

22 января, 15:00

Где

Арсенал

Сколько

от 150 рублей

Подробнее

Серию кинопоказов с музыкальным сопровождением «Русская революция в немецком кино. Русский Берлин. 1920-е» откроет фильм 1921-го года режиссера Эрнста Любича «Горная кошка». Это легкомысленная комедия про капитана, которого сослали на пограничную заставу в горах, где он познакомился с прекрасной дочкой главаря банды. Перед показом состоится лекция Павла Милославского о русских актерах (и не только) в немецком кинематографе 1920-х.

Berlin | Cupe

Когда

22 января, 23:00

Где

секретное место

Сколько

400 рублей с репостом, 500 рублей без репоста

Подробнее

Новая серия вечеринок стартует в городе — обещают атмосферу Берлина, а также актуальную электронную музыку в сочетании с полноценной световой инсталляцией. В лайнапе morinz, DJ no regular meat, katrin kova и lowtape.

Воскресенье

23 января

Гастроквест «Ешь, пей, беги!»

Когда

23 января, 12:00

Где

место старта сообщат индивидуально

Сколько

1000 рублей с человека

Подробнее

Квест-знакомство с лучшими гастролокациями города уже в это воскресенье! Участникам предстоит ответить на ряд вопросов, чтобы определить все точки квеста, составить оптимальный маршрут и посетить лучшие кафе, бары и рестораны Нижнего, выполняя параллельно ряд заданий и зарабатывая баллы. В команде может участвовать пять человек. Один из организаторов квеста — наш ресторанный обозреватель Светлана Голованова, так что за локации можно не переживать.

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

В Петербург пришла пятая волна COVID-19. Вот что говорят горожане, которые болеют прямо сейчас

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

Первая полоса

В Петербург пришла пятая волна COVID-19. Вот что говорят горожане, которые болеют прямо сейчас
В Петербург пришла пятая волна COVID-19. Вот что говорят горожане, которые болеют прямо сейчас «„Омикрон“ по сравнению с „дельтой“ — просто малыш»
В Петербург пришла пятая волна COVID-19. Вот что говорят горожане, которые болеют прямо сейчас

В Петербург пришла пятая волна COVID-19. Вот что говорят горожане, которые болеют прямо сейчас
«„Омикрон“ по сравнению с „дельтой“ — просто малыш»

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные
Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки

Пришло время заменить вашу маску на респиратор — лучшую защиту от «омикрона», помимо прививки
Наша редакторка раздела «Стиль» выбрала самые симпатичные и удобные

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

Нижегородский правозащитник рассказал о давлении на родственников в Чечне. Через месяц его мать похитили

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»
«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Я сделала выставку из картин, которые нарисовала в психбольнице»

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности Главный антигерой — Брэдли Купер
«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности

«Аллея кошмаров» Гильермо дель Торо: Печальная сказка о цирковом обмане и потере человечности
Главный антигерой — Брэдли Купер

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети Вот как она устроена
В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети

В Петербурге открылась свободная демократическая школа, в которой решения принимают дети
Вот как она устроена

Чем заняться в Петербурге на этой неделе
Чем заняться в Петербурге на этой неделе Крис Норман, «Король Лир» Константина Богомолова и открытие галереи в клубе «Изич»
Чем заняться в Петербурге на этой неделе

Чем заняться в Петербурге на этой неделе
Крис Норман, «Король Лир» Константина Богомолова и открытие галереи в клубе «Изич»

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика» Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее
Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»

Дискриминация и секс-позитивность: Подкаст The Village «Неновая этика»
Рассказываем, как чекать свои привилегии и стать этичнее

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро» С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»
Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»

Велопрогулка по промозглой Москве в клипе «Макулатуры» на новую песню «Нутро»
С первого «сборника хитов» группы — «Избранное»

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Туалетный шик: В каких московских ресторанах самые интересные уборные

Бар Faro от команды Imbibe, бистро Match на Петроградской и «У Ларисы» на Василеостровском рынке
Бар Faro от команды Imbibe, бистро Match на Петроградской и «У Ларисы» на Василеостровском рынке
Бар Faro от команды Imbibe, бистро Match на Петроградской и «У Ларисы» на Василеостровском рынке

Бар Faro от команды Imbibe, бистро Match на Петроградской и «У Ларисы» на Василеостровском рынке

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии
Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Думаю, как все закончить: «Все прошло хорошо» — мастерский фильм Франсуа Озона об эвтаназии

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России Главное из интервью Алексея Навального журналу Time
Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России

Жизнь в тюрьме, судьба оппозиции и будущее России
Главное из интервью Алексея Навального журналу Time

«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»
«Я сделал вазэктомию»

«Я сделал вазэктомию»

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас
«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

«Событие» Анни Эрно: Почему история нелегального аборта во Франции 60-х актуальна и сейчас

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)
Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки

Скидки, за которые надо платить: Почему программы лояльности превратились в подписки
И какие новые варианты появились недавно (есть даже на поездки в метро)

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках
Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U

Что покупать в весенней коллекции Uniqlo U
Вечная классика и базовый гардероб в обновленных расцветках

«Спасите мою душу»:
Спецпроект
«Спасите мою душу»: С чем боролись художники, создавая свои работы
«Спасите мою душу»:
Спецпроект

«Спасите мою душу»:
С чем боролись художники, создавая свои работы

Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом
Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом
Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом

Скорее всего, вы пьете не настоящий матча. Как цветной напиток стал великим московским обманом

Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»
Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце» Алиса Таёжная — о главном фильме этой зимы
Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»

Как Пол Томас Андерсон переосмыслил жанр подростковой драмы в «Лакричной пицце»
Алиса Таёжная — о главном фильме этой зимы

Подпишитесь на рассылку