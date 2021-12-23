Последние выходные года в «Заповедных кварталах», на «Красном просвещенце» и Нижегородской ярмарке

«Новогодняя столица России»



Когда с 24 декабря Где Нижегородская ярмарка Сколько вход свободный Подробнее

Наверняка вы уже знаете, что Нижний объявлен новогодней столицей России, в связи с этим уже в эти выходные на Покровке появятся уличные инсталляции, а на Ярмарочной площади появится большой каток и резиденция Деда Мороза, куда можно прийти с детьми и загадать свои новогодние желания. В эту пятницу каток откроется большим Рождественским гала-концертом в постановке Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы и звезды проекта «Ледниковый период», но, к сожалению, регистрация на концерт моментально закончилась, так что просто гуляйте и обязательно заглядывайте на Ярмарку.

