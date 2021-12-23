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Выходные в Нижнем23 декабря 2021

Последние выходные года в «Заповедных кварталах», на «Красном просвещенце» и Нижегородской ярмарке

Последние выходные года в «Заповедных кварталах», на «Красном просвещенце» и Нижегородской ярмарке
АвторМария Гончарова, Марк Григорьев, Стася Карпова

Пятница

24 декабря

«Премия Кандинского. 15 лет»

Когда

до 20 марта

Где

Арсенал

Сколько

от 100 рублей

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15 лет истории премии Кандинского можно проследить на новой выставке в Арсенале. Это 14 художественных произведений-победителей в номинации «Проект года», среди авторов знакомые многим Анатолий Осмоловский, Александр Бродский, группа АЕС+Ф, Павел Пепперштейн, группировка ЗИП и вообще весь свет современного российского искусства. Очень концентрированно и обязательно нужно видеть.

«Новогодняя столица России»

Когда

с 24 декабря

Где

Нижегородская ярмарка

Сколько

вход свободный

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Наверняка вы уже знаете, что Нижний объявлен новогодней столицей России, в связи с этим уже в эти выходные на Покровке появятся уличные инсталляции, а на Ярмарочной площади появится большой каток и резиденция Деда Мороза, куда можно прийти с детьми и загадать свои новогодние желания. В эту пятницу каток откроется большим Рождественским гала-концертом в постановке Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы и звезды проекта «Ледниковый период», но, к сожалению, регистрация на концерт моментально закончилась, так что просто гуляйте и обязательно заглядывайте на Ярмарку.

VOLNA WEEKEND

Когда

24-25 декабря, с 22:00

Где

«Селедка и кофе»

Сколько

вход свободный

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После долгого перерыва, культовая «Селедка» снова начала привлекать диджеев и устраивать вечеринки. В эти выходные пульт захватит музыкальный лейбл VOLNA — оба вечера, в пятницу и субботу, в лайн-апе его резиденты: Low Tape, Dj No Regular Meat, Saintmisha, AAXXX и Flat.

Cargo Cult Showcase

Когда

24 декабря, 23:00

Где

Tago)))Mago)))

Сколько

100 рублей, друзьям Cargo Cult — бесплатно

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Одно андергаундное место города поддерживает другое: в эту пятницу со своим шоукейсом в стенах Tago)))Mago))) выступят резиденты нашего любимого Cargo Cult. Отличный повод выбраться повеселиться тем, кто соскучился по вечеринкам на Почаине! За музыку ответят Fantastic George, dama tou$ и kontroloyohoe.

Hyperboloid Night II

Когда

24 декабря, 23:00

Где

Alcatraz

Сколько

400 рублей с репостом, 500 рублей — без

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В клубе Alcatraz выступит продюсер электронной музыки Summer of Haze, который еще в начале 2010-х годов стоял у истоков отечественной витч-хаус сцены. Звучание Summer of Haze можно описать, как «загадочное, туманное пространство с яркими, раскатистыми синтами, множеством искаженных сэмплов, находящимися под плотным слоем лоу-фая». Кроме того, в лайнапе DJ No Regular Meat и DEFE[T.

Rare Nasty Bitches

Когда

25 декабря, 23:00

Где

Tago)))Mago)))

Сколько

200 рублей с репостом, 300 рублей — без

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Вечеринка в стиле R’n’B пройдет в последнюю субботу уходящего года в TAGO)))MAGO))) — расчехляйте свои лучшие наряды и врывайтесь в роскошную ночь полную блеска, плеска и хитов с твоей старой нокии. В лайнапе — 5I55Y, O.G. Mom, Alshevskaya и Pontera.

Суббота

25 декабря

«Правдивые истории Заповедных кварталов»

Когда

с 25 декабря

Где

квартал церкви «Трех Святителей» 

Сколько

вход свободный, по регистрации

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В эту субботу в преображенном квартале церкви «Трех Святителей» стартует зимний фестиваль, в рамках которого для взрослых и детей разработана обширная интерактивная и иммерсивная программа: игры, авторские экскурсии, прогулки и даже чаепитие с самоваром, растопленным шишками. «Квартал — место живой истории, место, где память становится осязаемой. Зимняя программа в квартале дает возможность пройти по маршрутам памяти, погрузиться в прошлое и встретиться с настоящим» — говорит о фестивале начальник проектного отдела «Заповедные кварталы» Екатерина Оруджева.

Научные итоги года

Когда

25 декабря, 17:00

Где

ИЦАЭ

Сколько

вход свободный, по регистрации

Подробнее

В информационном центре по атомной энергии подведут научные итоги года в рамках предновогоднего выпуска Устного журнала «Язык Эйнштейна». В дискуссии поучаствуют кандидат физико-математических наук и астрофизик Николай Лапин, популяризатор культуры Евгения Гут и многократный победитель международных и всероссийских хакатонов по искусственному интеллекту и data science Миррабас Багиров. Про науку доступно и с юмором!

Новогодние выходные на «Красном просвещенце»

Когда

25 и 26 декабря

Где

ул. Белинского, 35

Сколько

вход свободный, экскурсия — фри донейшн

Подробнее

Соседское сообщество квартала «Красный просвещенец» приглашает всех желающих на новогодние выходные в квартале — в этот уикенд на улице Невзоровых можно будет помочь с украшением квартала двухэтажных деревянных домов 1920-х годов (в 13:00), попить чаю (в 14:00) и посетить экскурсию (в 15:00) за свободное пожертвование или 300 рублей. Чтобы помочь с украшением, можно взять с собой гирлянды, елочные игрушки, дождик и мишуру, а также наряды для снеговиков.

III международный органный фестиваль «Vox humana»

Когда

25 декабря, 18:30

Где

Нижегородская консерватория

Сколько

от 800 рублей

Подробнее

В большом зале нижегородской консерватории выступит заслуженный артист России Даниэль Зарецкий — в 2000 году он исполнил все органные сочинения Баха к 250-летию со дня смерти композитора, а его концерты неоднократно транслировались и записывались радио и телевидением в России, Германии, Швейцарии, Дании, Финляндии, Латвии и Австралии. В программе концерта «Бах — Маршан: несостоявшаяся дуэль» — произведения Иоганна Себастьяна Баха и французского органиста Луи Маршана.

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