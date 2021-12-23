Последние выходные года в «Заповедных кварталах», на «Красном просвещенце» и Нижегородской ярмарке
Пятница
24 декабря
«Премия Кандинского. 15 лет»
Когда
до 20 марта
Где
Арсенал
Сколько
от 100 рублей
15 лет истории премии Кандинского можно проследить на новой выставке в Арсенале. Это 14 художественных произведений-победителей в номинации «Проект года», среди авторов знакомые многим Анатолий Осмоловский, Александр Бродский, группа АЕС+Ф, Павел Пепперштейн, группировка ЗИП и вообще весь свет современного российского искусства. Очень концентрированно и обязательно нужно видеть.
«Новогодняя столица России»
Когда
с 24 декабря
Где
Нижегородская ярмарка
Сколько
вход свободный
Наверняка вы уже знаете, что Нижний объявлен новогодней столицей России, в связи с этим уже в эти выходные на Покровке появятся уличные инсталляции, а на Ярмарочной площади появится большой каток и резиденция Деда Мороза, куда можно прийти с детьми и загадать свои новогодние желания. В эту пятницу каток откроется большим Рождественским гала-концертом в постановке Ильи Авербуха, в котором поучаствуют олимпийские чемпионы и звезды проекта «Ледниковый период», но, к сожалению, регистрация на концерт моментально закончилась, так что просто гуляйте и обязательно заглядывайте на Ярмарку.
VOLNA WEEKEND
Когда
24-25 декабря, с 22:00
Где
«Селедка и кофе»
Сколько
вход свободный
После долгого перерыва, культовая «Селедка» снова начала привлекать диджеев и устраивать вечеринки. В эти выходные пульт захватит музыкальный лейбл VOLNA — оба вечера, в пятницу и субботу, в лайн-апе его резиденты: Low Tape, Dj No Regular Meat, Saintmisha, AAXXX и Flat.
Cargo Cult Showcase
Когда
24 декабря, 23:00
Где
Tago)))Mago)))
Сколько
100 рублей, друзьям Cargo Cult — бесплатно
Одно андергаундное место города поддерживает другое: в эту пятницу со своим шоукейсом в стенах Tago)))Mago))) выступят резиденты нашего любимого Cargo Cult. Отличный повод выбраться повеселиться тем, кто соскучился по вечеринкам на Почаине! За музыку ответят Fantastic George, dama tou$ и kontroloyohoe.
Hyperboloid Night II
Когда
24 декабря, 23:00
Где
Alcatraz
Сколько
400 рублей с репостом, 500 рублей — без
В клубе Alcatraz выступит продюсер электронной музыки Summer of Haze, который еще в начале 2010-х годов стоял у истоков отечественной витч-хаус сцены. Звучание Summer of Haze можно описать, как «загадочное, туманное пространство с яркими, раскатистыми синтами, множеством искаженных сэмплов, находящимися под плотным слоем лоу-фая». Кроме того, в лайнапе DJ No Regular Meat и DEFE[T.
Rare Nasty Bitches
Когда
25 декабря, 23:00
Где
Tago)))Mago)))
Сколько
200 рублей с репостом, 300 рублей — без
Вечеринка в стиле R’n’B пройдет в последнюю субботу уходящего года в TAGO)))MAGO))) — расчехляйте свои лучшие наряды и врывайтесь в роскошную ночь полную блеска, плеска и хитов с твоей старой нокии. В лайнапе — 5I55Y, O.G. Mom, Alshevskaya и Pontera.
Суббота
25 декабря
«Правдивые истории Заповедных кварталов»
Когда
с 25 декабря
Где
квартал церкви «Трех Святителей»
Сколько
вход свободный, по регистрации
В эту субботу в преображенном квартале церкви «Трех Святителей» стартует зимний фестиваль, в рамках которого для взрослых и детей разработана обширная интерактивная и иммерсивная программа: игры, авторские экскурсии, прогулки и даже чаепитие с самоваром, растопленным шишками. «Квартал — место живой истории, место, где память становится осязаемой. Зимняя программа в квартале дает возможность пройти по маршрутам памяти, погрузиться в прошлое и встретиться с настоящим» — говорит о фестивале начальник проектного отдела «Заповедные кварталы» Екатерина Оруджева.
Научные итоги года
Когда
25 декабря, 17:00
Где
ИЦАЭ
Сколько
вход свободный, по регистрации
В информационном центре по атомной энергии подведут научные итоги года в рамках предновогоднего выпуска Устного журнала «Язык Эйнштейна». В дискуссии поучаствуют кандидат физико-математических наук и астрофизик Николай Лапин, популяризатор культуры Евгения Гут и многократный победитель международных и всероссийских хакатонов по искусственному интеллекту и data science Миррабас Багиров. Про науку доступно и с юмором!
Новогодние выходные на «Красном просвещенце»
Когда
25 и 26 декабря
Где
ул. Белинского, 35
Сколько
вход свободный, экскурсия — фри донейшн
Соседское сообщество квартала «Красный просвещенец» приглашает всех желающих на новогодние выходные в квартале — в этот уикенд на улице Невзоровых можно будет помочь с украшением квартала двухэтажных деревянных домов 1920-х годов (в 13:00), попить чаю (в 14:00) и посетить экскурсию (в 15:00) за свободное пожертвование или 300 рублей. Чтобы помочь с украшением, можно взять с собой гирлянды, елочные игрушки, дождик и мишуру, а также наряды для снеговиков.
III международный органный фестиваль «Vox humana»
Когда
25 декабря, 18:30
Где
Нижегородская консерватория
Сколько
от 800 рублей
В большом зале нижегородской консерватории выступит заслуженный артист России Даниэль Зарецкий — в 2000 году он исполнил все органные сочинения Баха к 250-летию со дня смерти композитора, а его концерты неоднократно транслировались и записывались радио и телевидением в России, Германии, Швейцарии, Дании, Финляндии, Латвии и Австралии. В программе концерта «Бах — Маршан: несостоявшаяся дуэль» — произведения Иоганна Себастьяна Баха и французского органиста Луи Маршана.