Последние выходные года в «Заповедных кварталах», на «Красном просвещенце» и Нижегородской ярмарке

Hyperboloid Night II



Когда 24 декабря, 23:00 Где Alcatraz Сколько 400 рублей с репостом, 500 рублей — без Подробнее

В клубе Alcatraz выступит продюсер электронной музыки Summer of Haze, который еще в начале 2010-х годов стоял у истоков отечественной витч-хаус сцены. Звучание Summer of Haze можно описать, как «загадочное, туманное пространство с яркими, раскатистыми синтами, множеством искаженных сэмплов, находящимися под плотным слоем лоу-фая». Кроме того, в лайнапе DJ No Regular Meat и DEFE[T.