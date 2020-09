Насилие, секс и дичь: Почему надо идти на выставку Уно Моралеса

Рита Попова

(бывший главный редактор Look At Me, продакт-менеджер Replica.ai)

Два года назад Уно говорил в интервью LAM о влиянии окружения на личность и субъективную реальность — и его творчество служит главным доказательством этим словам. Реальность работ Уно слишком комплексна, чтобы легко распадаться на составные части, но в ней перемешиваются мистика и чувственность, прогресс и ностальгия, советское и японское, — художник заимствует архетипы, но оставляет пространство для их интерпретации. То, как уверены персонажи Моралеса в собственной фантастической реальности, как они игнорируют повседневные странности, — урок нам всем. Находясь в своем информационном пузыре, мы считаем за злодеев с синими зубами всех, кто с нами не согласен, но и невольно тянемся к ним же. Возможно, потому так привлекательны все непонятные нам вещи: от гаданий и детских страшилок до чужих культур и новых технологий.