Насилие, секс и дичь: Почему надо идти на выставку Уно Моралеса

Катя Шилоносова

(NV, Glintshake)

Уно для меня художник, вытаскивающий мои самые потаенные страхи, которые я так усердно пытаюсь спрятать, забыть, никак не анализировать с самого своего детства.

Все эти пустые остановки посреди лесопосадки с одиноким троллейбусом, идущим откуда-то из самого мрака, панельные девятиэтажки, маленький телевизор, стоящий на угловатом невысоком холодильнике, ковер, висящий на стене за прямоугольной жесткой кроватью, вся эта обыденная болезненная реальность, которая засасывает тебя в себя и заставляет вновь почувствовать себя как в детском лагере, когда ты слушаешь страшилки поздно ночью, сидя на своей кровати с железным изголовьем, и понимаешь, что самые странные и пугающие вещи на самом деле — это тот быт, который тебя окружает с самого рождения.

Именно эта чуткость и любовь к деталям, с которой он подходит к антуражу вокруг, заставляет узнавать какие-то элементы, которые видел очень много раз и никогда не задумывался, почему же они тебя так пугают. Это то, что я больше всего ценю в работах Стаса.

Его работы — это и есть то самое жуткое ощущение, когда ты слышишь шум на лестничной клетке возле знакомого лифта и боишься глядеть в дверной глазок, потому что не хочешь увидеть что-то действительно страшное и необычное. И если в реальности ты все же решаешься и выдыхаешь, когда видишь, что там пусто, то в мире Уно Моралеса все твои самые жуткие предположения и ночные кошмары настигают тебя с какой-то невероятной бескомпромиссностью, как бы сообщая, что они никуда не делись, что они на самом деле всегда существовали и будут существовать и от них совершенно невозможно скрыться.