«Дылда» в «Орленке», «Лисичкин хлеб» и фэшн-маркет Лучшие мероприятия этих выходных
Вечеринки
и концерты
На фотографии: «Лисичкин хлеб»
«Локалс»
В субботу на веранде нового кафе Freakadely на Алексеевской состоится вечеринка, на которой соберутся владельцы винтажных сторов и секондов, молодые дизайнеры и уличные художники. В программе — винтажный маркет, выставка молодых марок одежды, журнальный развал и дискотека.
Когда
22 июня, 18:00
Где
Freakadely
Сколько
свободный вход
«Лисичкин хлеб»
В пятницу на летней сцене репетиционной базы «Станок» выступит одна из старейших панк-рок-команд страны — московская группа «Лисичкин хлеб», за плечами которой почти тридцать лет творчества и два десятка альбомов. В свой прошлый приезд в Нижний Новгород музыканты обещали вернуться и отыграть концерт, на котором прозвучат все их старые хиты, однако точный трек-лист предстоящего выступления пока остается тайной.
Когда
21 июня, 19:00
Где
«Станок»
Сколько
300 рублей
Reka
А на следующий день в «Станке» вместе с Wowod, Moro Moro Land и General Grievous выступит главная отечественная постметал-группа Reka, которая была создана больше десяти лет назад из знаковых московских скримо-групп Optimus Prime и Fortunae Verbera и сделала басиста французского коллектива Celeste своим вокалистом. Музыканты похвастаются новым релизом Jupiter.
Когда
22 июня, 20:00
Где
«Станок»
Сколько
500 рублей
«Я — Луноход 1»
Экспериментальная панк-группа из Санкт-Петербурга с уральскими корнями «Я — Луноход 1» отправляется в июньский гастрольный тур, и первым городом на их пути станет Нижний Новгород. Повод для концертов более чем весомый: недавно музыканты выпустили альбом «Я все это видел». Из местных их собираются поддержать Time, Ра и Silent Run.
Когда
22 июня, 19:00
Где
Black Ho
Сколько
200 рублей
Кино
На фотографии: «Дылда»
«Дылда»
В прокат выходит фильм Кантемира Балагова «Дылда» — это драма о двух девушках, которые в конце 1945 года вернулись с фронта в Ленинград и пытаются начать мирную жизнь. Картина в прошлом месяце получила сразу две престижные награды Каннского кинофестиваля: приз за режиссуру и приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд».
Когда
21 июня, 18:00; 22–23 июня, 15:30
Где
«Орленок»
Сколько
150–200 рублей
«Любовь, смерть и роботы»
На прошлой неделе в киноклубе «Спутник» состоялся показ сериала «Любовь, смерть и роботы». Если не знали или вам не хватило места, то в эту пятницу можно восполнить пробел. Это короткие анимационные фильмы, созданные в уникальных стилях командами и студиями разных стран и представляющие собой сочетание научной фантастики, фэнтези, ужасов, киберпанка и черного юмора.
Когда
21 июня, 20:00
Где
«Спутник»
Сколько
150 рублей
«Кармен» и «Петрушка»
В субботу в кинотеатре «Индиго» за один сеанс покажут сразу два спектакля, сильно повлиявших на ход балетной истории: постановка русского композитора Игоря Стравинского «Петрушка» открыла западному зрителю совершенно иной взгляд на Россию, а «Кармен» хореографа Альберто Алонсо, в котором солировала Майя Плисецкая, стал настоящим откровением для советской сцены.
Когда
22 июня, 15:00
Где
«Индиго»
Сколько
450 рублей
Другое
На фотографии: «Светопись 2019»
«Светопись 2019»
В четверг в нижегородском Русском музее фотографии стартовал фестиваль «Светопись 2019», в рамках которого открылись сразу три новые выставки: кроме собственно экспозиции с работами финалистов фестиваля, это будут «Прогулки с тишиной» московского фотографа Владимира Константинова и выставка «Николай Андреев. Серпухов. Россия», посвященная одному из главных представителей российской пикториальной фотографии.
Когда
до 21 июля
Где
Русский музей фотографии
Сколько
150 рублей
ФОТОГРАФИИ: обложка – Netflix, 1 – архив Арины Строгановой, 2 –