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Выходные в городе20 июня 2019

«Дылда» в «Орленке», «Лисичкин хлеб» и фэшн-маркет Лучшие мероприятия этих выходных

«Дылда» в «Орленке», «Лисичкин хлеб» и фэшн-маркет
РедакторДмитрий Борисов

Вечеринки
и концерты

На фотографии: «Лисичкин хлеб»

«Локалс»

В субботу на веранде нового кафе Freakadely на Алексеевской состоится вечеринка, на которой соберутся владельцы винтажных сторов и секондов, молодые дизайнеры и уличные художники. В программе — винтажный маркет, выставка молодых марок одежды, журнальный развал и дискотека.

Когда

22 июня, 18:00

Где

Freakadely

Сколько

свободный вход

vk

«Лисичкин хлеб»

В пятницу на летней сцене репетиционной базы «Станок» выступит одна из старейших панк-рок-команд страны — московская группа «Лисичкин хлеб», за плечами которой почти тридцать лет творчества и два десятка альбомов. В свой прошлый приезд в Нижний Новгород музыканты обещали вернуться и отыграть концерт, на котором прозвучат все их старые хиты, однако точный трек-лист предстоящего выступления пока остается тайной.

Когда

21 июня, 19:00

Где

«Станок»

Сколько

300 рублей

vk

Reka

А на следующий день в «Станке» вместе с Wowod, Moro Moro Land и General Grievous выступит главная отечественная постметал-группа Reka, которая была создана больше десяти лет назад из знаковых московских скримо-групп Optimus Prime и Fortunae Verbera и сделала басиста французского коллектива Celeste своим вокалистом. Музыканты похвастаются новым релизом Jupiter.

Когда

22 июня, 20:00

Где

«Станок»

Сколько

500 рублей

vk

«Я — Луноход 1»

Экспериментальная панк-группа из Санкт-Петербурга с уральскими корнями «Я — Луноход 1» отправляется в июньский гастрольный тур, и первым городом на их пути станет Нижний Новгород. Повод для концертов более чем весомый: недавно музыканты выпустили альбом «Я все это видел». Из местных их собираются поддержать Time, Ра и Silent Run.

Когда

22 июня, 19:00

Где

Black Ho

Сколько

200 рублей

vk

Кино

На фотографии: «Дылда»

«Дылда»

В прокат выходит фильм Кантемира Балагова «Дылда» — это драма о двух девушках, которые в конце 1945 года вернулись с фронта в Ленинград и пытаются начать мирную жизнь. Картина в прошлом месяце получила сразу две престижные награды Каннского кинофестиваля: приз за режиссуру и приз FIPRESCI в программе «Особый взгляд».

Когда

21 июня, 18:00; 22–23 июня, 15:30

Где

«Орленок»

Сколько

150–200 рублей

Orlenok-kino.ru

«Любовь, смерть и роботы»

На прошлой неделе в киноклубе «Спутник» состоялся показ сериала «Любовь, смерть и роботы». Если не знали или вам не хватило места, то в эту пятницу можно восполнить пробел. Это короткие анимационные фильмы, созданные в уникальных стилях командами и студиями разных стран и представляющие собой сочетание научной фантастики, фэнтези, ужасов, киберпанка и черного юмора.

Когда

21 июня, 20:00

Где

«Спутник»

Сколько

150 рублей

vk

«Кармен» и «Петрушка»

В субботу в кинотеатре «Индиго» за один сеанс покажут сразу два спектакля, сильно повлиявших на ход балетной истории: постановка русского композитора Игоря Стравинского «Петрушка» открыла западному зрителю совершенно иной взгляд на Россию, а «Кармен» хореографа Альберто Алонсо, в котором солировала Майя Плисецкая, стал настоящим откровением для советской сцены.

Когда

22 июня, 15:00

Где

«Индиго»

Сколько

450 рублей

Империягрез.рф

Другое

На фотографии: «Светопись 2019»

«Светопись 2019»

В четверг в нижегородском Русском музее фотографии стартовал фестиваль «Светопись 2019», в рамках которого открылись сразу три новые выставки: кроме собственно экспозиции с работами финалистов фестиваля, это будут «Прогулки с тишиной» московского фотографа Владимира Константинова и выставка «Николай Андреев. Серпухов. Россия», посвященная одному из главных представителей российской пикториальной фотографии.

Когда

до 21 июля

Где

Русский музей фотографии

Сколько

150 рублей

fotomuseum.nnov.ru

ФОТОГРАФИИ: обложка – Netflix, 1 – архив Арины Строгановой, 2 – Нон-стоп Продакшн, 3 — Косолапов Сергей.

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