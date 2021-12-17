6 главных событий выходных в Краснодаре Декорирование елок, квартирник и Виктор Комаров
А вас уже застало новогоднее настроение? Если нет — идите на мастер-класс по декорированию елки. Или на квартирник, там вам подарят не только ощущение праздника, но и дадут предсказания на следующий год. Волшебство гарантировано. Помимо этого, есть несколько спектаклей, Виктор Комаров и литература.
Пятница
17 декабря
Мастер-класс по декорированию елок
Когда
17 декабря, 19:00
Где
«Винный клуб», ул. Рашпилевская, 121
Сколько
3200 рублей
В пятницу в «Винном клубе» пройдет мастер-класс по декорированию елок. Профессиональный декоратор покажет, как создавать главный символ праздника, чтобы наполнить сердце атмосферой волшебства. Гости будут наряжать елку и пить вино.
Спектакль «Шесть персонажей в поисках автора»
Когда
17-19 декабря, 20:00
Где
«Театр Мой», ул. Зиповская, 5В, литер Х, 4 этаж
Сколько
1000 рублей
Спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» поставлен по пьесе Луиджи Пиранделло. Это драма о противоречиях между социальной маской человека и его реальным образом. В главных ролях — студенты театра-школы Стаса Слободянюка, очень ждут поддержки от зрителей.
Суббота
18 декабря
Спектакль «Затворник и Шестипалый»
Когда
18 декабря, 20:30
Где
«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В
Сколько
от 900 рублей
«Затворник и Шестипалый» — сказка для взрослых по мотивам повести Виктора Пелевина. Мощная атмосфера, игра звука и света, нестандартный реквизит, минимальная дистанция со зрителем и погружение в «социум» — все это о спектакле, который покажут уже в эту субботу.
Новогодний акустический квартирник
Когда
18 декабря, 21:07
Где
Арт-пространство «Свои», ул. Зиповская 5В литер Х, 4 этаж
Сколько
500 рублей
Традиционно перед новогодними праздниками музыканты Андрей Салтыков-Соблаков и Сергей Ефименко-Бендер устраивают квартирник. В арт-пространстве «Свои» они будут дарить добро и установку на счастливый 2022 год. Также гостей будут ждать новогодняя атмосфера, горячие фирменные напитки и предсказания.
Stand Up Виктора Комарова
Когда
18 декабря, 17:30 и 20:00
Где
Stand Up Bar Krasnodar, ул. Красная, 118
Сколько
1500 рублей
В Краснодар со своим сольным концертом приезжает Виктор Комаров. В эту субботу один из топ-комиков TV и YouTube громко выстрелит, разожжет огонь и устроит самый настоящий пожар на сцене Stand Up Bar Krasnodar.
Воскресенье
19 декабря
Открытые поэтические чтения
Когда
19 декабря, 19:00
Где
«Колос», ул. Калинина, 368
Сколько
Бесплатно
В «Колосе» пройдут поэтические чтения, на которых каждый прочтет от трех до восьми классических русских и зарубежных произведений. С листа или наизусть — решать вам. Публичное чтение — потрясающая возможность прожить все то, о чем читаешь. Можно выступить и в роли слушателя — это тоже значимая роль.