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Выходные в городе17 декабря 2021

6 главных событий выходных в Краснодаре Декорирование елок, квартирник и Виктор Комаров

6 главных событий выходных в Краснодаре
АвторМария Нечаева

А вас уже застало новогоднее настроение? Если нет — идите на мастер-класс по декорированию елки. Или на квартирник, там вам подарят не только ощущение праздника, но и дадут предсказания на следующий год. Волшебство гарантировано. Помимо этого, есть несколько спектаклей, Виктор Комаров и литература.

Пятница

17 декабря

@t__fleur

Мастер-класс по декорированию елок

Когда

17 декабря, 19:00

Где

«Винный клуб», ул. Рашпилевская, 121

Сколько

3200 рублей

Подробнее

В пятницу в «Винном клубе» пройдет мастер-класс по декорированию елок. Профессиональный декоратор покажет, как создавать главный символ праздника, чтобы наполнить сердце атмосферой волшебства. Гости будут наряжать елку и пить вино.

@teatr_moi

Спектакль «Шесть персонажей в поисках автора»

Когда

17-19 декабря, 20:00

Где

«Театр Мой», ул. Зиповская, 5В, литер Х, 4 этаж

Сколько

1000 рублей

Подробнее

Спектакль «Шесть персонажей в поисках автора» поставлен по пьесе Луиджи Пиранделло. Это драма о противоречиях между социальной маской человека и его реальным образом. В главных ролях — студенты театра-школы Стаса Слободянюка, очень ждут поддержки от зрителей.

Суббота

18 декабря

@odinteatr

Спектакль «Затворник и Шестипалый»

Когда

18 декабря, 20:30

Где

«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В

Сколько

от 900 рублей

Подробнее

«Затворник и Шестипалый» — сказка для взрослых по мотивам повести Виктора Пелевина. Мощная атмосфера, игра звука и света, нестандартный реквизит, минимальная дистанция со зрителем и погружение в «социум» — все это о спектакле, который покажут уже в эту субботу.

@soblakovband

Новогодний акустический квартирник

Когда

18 декабря, 21:07

Где

Арт-пространство «Свои», ул. Зиповская 5В литер Х, 4 этаж

Сколько

500 рублей

Подробнее

Традиционно перед новогодними праздниками музыканты Андрей Салтыков-Соблаков и Сергей Ефименко-Бендер устраивают квартирник. В арт-пространстве «Свои» они будут дарить добро и установку на счастливый 2022 год. Также гостей будут ждать новогодняя атмосфера, горячие фирменные напитки и предсказания.

@v.komarov86

Stand Up Виктора Комарова

Когда

18 декабря, 17:30 и 20:00

Где

Stand Up Bar Krasnodar, ул. Красная, 118

Сколько

1500 рублей

Подробнее

В Краснодар со своим сольным концертом приезжает Виктор Комаров. В эту субботу один из топ-комиков TV и YouTube громко выстрелит, разожжет огонь и устроит самый настоящий пожар на сцене Stand Up Bar Krasnodar.

Воскресенье

19 декабря

@vita__nuova

Открытые поэтические чтения

Когда

19 декабря, 19:00

Где

«Колос», ул. Калинина, 368

Сколько

Бесплатно

Подробнее

В «Колосе» пройдут поэтические чтения, на которых каждый прочтет от трех до восьми классических русских и зарубежных произведений. С листа или наизусть — решать вам. Публичное чтение — потрясающая возможность прожить все то, о чем читаешь. Можно выступить и в роли слушателя — это тоже значимая роль.

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