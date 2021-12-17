6 главных событий выходных в Краснодаре

А вас уже застало новогоднее настроение? Если нет — идите на мастер-класс по декорированию елки. Или на квартирник, там вам подарят не только ощущение праздника, но и дадут предсказания на следующий год. Волшебство гарантировано. Помимо этого, есть несколько спектаклей, Виктор Комаров и литература.

