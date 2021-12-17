6 января, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Выходные в городе17 декабря 2021

6 главных событий выходных в Сочи Предновогодний сбор вторсырья, спектакль и музыка

6 главных событий выходных в Сочи
АвторМария Нечаева

Не долго мы радовались теплой зиме, как пришла она — суровая, мокрая, хмурая. Сделать ее лучше помогут не только спектакль и много разной музыки, но и предновогодний сбор вторсырья. И всем хорошо. Кому всем — читайте в подборке.

Пятница

17 декабря

@sirius.afisha

Концерт лауреатов Всероссийского конкурса «Созвездие»

Когда

17 декабря, 18:00

Где

Парк науки и искусства «Сириус», Олимпийский пр., 1

Сколько

Бесплатно

Подробнее

В пятницу в Парке науки и искусства «Сириус» пройдут открытые концерты лауреатов Всероссийского конкурса «Созвездие». Юные музыканты выступят в сопровождении Сочинского симфонического оркестра. На протяжении вечера будут звучать Концерт для арфы Рейнгольда Глиэра и Концерт для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена.

Суббота

18 декабря

@olgaschyogol

Мировые хиты от Jazz Rock Group ЩегольBand

Когда

18 декабря, 19:00

Где

bbSea Jazz Club, ул. Черноморская, 5

Сколько

от 1200 рублей

Подробнее

В преддверии новогодних праздников bbSea Jazz Club приглашает на феерический концерт эстрадно-джазовой певицы Ольги Щеголь и ее бэнда. Окунитесь в атмосферу хитов, энергии и гастрономических изысков. Не забудьте облучиться в самые роскошные платье и костюмы, ведь на концерте гостей будет ждать фотограф.

@centralpark.sochi

Sed birthday w/anas M & alfij

Когда

18 декабря, 22:00

Где

Central Park, ул. Кооперативная, 4а

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

На свой день рождения SED подготовил гостям Central Park и, конечно же, себе музыкальный подарок в виде крутых артистов ANAS M и ALFIJ. Приходите оторваться под горячие минимал-хаус и брейкбит.

@rsbor_sochi

Предновогодний сбор вторсырья

Когда

18 декабря, 11:00-13:30

19 декабря, 12:00-13:30

Где

Нагорный тупик, 14б; парковка напротив ж/д станции «Мацеста»;
ул. Войкова, 2

Сколько

Бесплатно

Подробнее

«РазДельный Сбор» проведет предновогоднюю акцию по сбору вторсырья в формате экомобиля. Он будет ездить по Центральному Сочи, заедет в Мацесту и Адлер за стеклом, картоном, бумагой, пакетами, гофрокартоном, бутылками 1-pet и 2-hdpe. Приносить вторсырье необходимо уже подготовленным и рассортированным. А чтобы его сдать нужно предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего. Также только на точке в Сочи можно принести вещи для животных: старые полотенца, одеяла, кастрюли, ведра, тазы, поводки, ошейники, намордники, любой корм и одежду всех сезонов для сотрудников приютов.

Воскресенье

19 декабря

Яндекс.Дзен

Спектакль «Одинокая насмешница»

Когда

19 декабря, 19:00

Где

Зимний театр, ул. Театральная, 2

Сколько

от 1500 рублей

Подробнее

«Одинокая насмешница» — комедийный спектакль, яркая драма о последнем годе жизни неподражаемой актрисы Фаины Раневской. Перед зрителями предстанут подлинный юмор знаменитой артистки, самые легендарные ее образы, яркие и запоминающиеся афоризмы, смешные анекдоты и наиболее трагикомические моменты ее судьбы.

@sirius.afisha

«Музыкальная сборная России» и Сочинский симфонический оркестр

Когда

19 декабря, 18:00

Где

Парк науки и искусства «Сириус», Олимпийский пр., 1

Сколько

от 400 рублей

Подробнее

В воскресенье на сцену Парка науки и искусства «Сириус» выйдут представители Санкт-Петербургского Дома музыки — художественный руководитель Сергей Ролдугин (виолончель) и солист Равиль Ислямов (скрипка). Совместно с Сочинским симфоническим оркестром музыканты исполнят произведения великих немецких композиторов-романтиков Феликса Мендельсона и Роберта Шумана. В завершении вечера прозвучит Сюита из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.

Share
скопировать ссылку

Тэги

Сюжет

Места

Новое и лучшее

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Первая полоса

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака
Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Бьюти-лайфхаки: Как правильно мыть голову, делать маникюр дома и восстановить ногти после гель-лака

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга
Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Шесть историй о жизни (и смерти) в разных районах Петербурга

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов
Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

Как повторить образы из «Дома Gucci», «Французского вестника», «Спенсер» и других фильмов

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022 Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие
11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022

11 ресторанов, открытий которых мы ждем в 2022
Проект из Красноярска, мексиканская кухня от Александра Оганезова, второй ресторан создателей AVA, новый Remy Kitchen Bakery, Bijou и другие

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года
Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Как приготовить батат, котлеты, борщ и самый вкусный завтрак: 45 лучших рецептов 2021 года

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней
Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй

Петербуржцы, которые смогли: 5 вдохновляющих историй
Как отремонтировать класс, отстоять стадион, запустить этичные секс-вечеринки и стать котоняней

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году
Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Жизнь в сквоте, арендном доме ВШЭ, небоскребе и хрущевке: Самые необычные дома, о которых The Village писал в 2021 году

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане
Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Гонки по бездорожью, бесконечный ремонт и «Форсаж»: На каких необычных машинах ездят горожане

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас Если вы привились «Спутником V»
Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас

Сколько стоит жизнь в странах, куда можно поехать прямо сейчас
Если вы привились «Спутником V»

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних
14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

14 мест для завтраков и бранчей в праздники — нарядных, уютных и поздних

Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году
Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Самые популярные тексты The Village в 2021 году

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое
Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник

Сохранить на будущее: 100+ идей лучших подарков на любой праздник
Гаджеты, секс-игрушки, подписки, одежда, косметика и многое другое

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить
Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Еще 28 хороших фильмов 2021 года, которые вы могли пропустить

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах
Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Как домики с кормушками для бездомных собак помогают обезопасить города и спасают животных от жизни в приютах

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе
Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Гастрономические итоги 2021 года: Лучшая и новая веган-пицца, ливанская кухня, кюфта и паста в городе

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться
Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Я влетаю в стройку: Как «Не смотрите наверх» нашел силу в том, чтобы вам не нравиться

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года
Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

Новый год в Москве: Лучшие вечеринки в первую ночь 2022 года

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями
«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Промо

«Третье место»: Как онлайн-игры помогают переключиться с тревог
Почему пара часов игры могут улучшить отношения в семье и с друзьями

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут
Промо

Быстро и вкусно: 7 блюд для новогоднего стола, которые можно приготовить за 30 минут

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках
Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Зима будет долгой: Что почитать о ГУЛАГе и репрессиях на праздниках

Подпишитесь на рассылку