6 главных событий выходных в Сочи Предновогодний сбор вторсырья, спектакль и музыка
Не долго мы радовались теплой зиме, как пришла она — суровая, мокрая, хмурая. Сделать ее лучше помогут не только спектакль и много разной музыки, но и предновогодний сбор вторсырья. И всем хорошо. Кому всем — читайте в подборке.
Пятница
17 декабря
Концерт лауреатов Всероссийского конкурса «Созвездие»
Когда
17 декабря, 18:00
Где
Парк науки и искусства «Сириус», Олимпийский пр., 1
Сколько
Бесплатно
В пятницу в Парке науки и искусства «Сириус» пройдут открытые концерты лауреатов Всероссийского конкурса «Созвездие». Юные музыканты выступят в сопровождении Сочинского симфонического оркестра. На протяжении вечера будут звучать Концерт для арфы Рейнгольда Глиэра и Концерт для фортепиано с оркестром Фредерика Шопена.
Суббота
18 декабря
Мировые хиты от Jazz Rock Group ЩегольBand
Когда
18 декабря, 19:00
Где
bbSea Jazz Club, ул. Черноморская, 5
Сколько
от 1200 рублей
В преддверии новогодних праздников bbSea Jazz Club приглашает на феерический концерт эстрадно-джазовой певицы Ольги Щеголь и ее бэнда. Окунитесь в атмосферу хитов, энергии и гастрономических изысков. Не забудьте облучиться в самые роскошные платье и костюмы, ведь на концерте гостей будет ждать фотограф.
Sed birthday w/anas M & alfij
Когда
18 декабря, 22:00
Где
Central Park, ул. Кооперативная, 4а
Сколько
от 500 рублей
На свой день рождения SED подготовил гостям Central Park и, конечно же, себе музыкальный подарок в виде крутых артистов ANAS M и ALFIJ. Приходите оторваться под горячие минимал-хаус и брейкбит.
Предновогодний сбор вторсырья
Когда
18 декабря, 11:00-13:30
19 декабря, 12:00-13:30
Где
Нагорный тупик, 14б; парковка напротив ж/д станции «Мацеста»;
ул. Войкова, 2
Сколько
Бесплатно
«РазДельный Сбор» проведет предновогоднюю акцию по сбору вторсырья в формате экомобиля. Он будет ездить по Центральному Сочи, заедет в Мацесту и Адлер за стеклом, картоном, бумагой, пакетами, гофрокартоном, бутылками 1-pet и 2-hdpe. Приносить вторсырье необходимо уже подготовленным и рассортированным. А чтобы его сдать нужно предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего. Также только на точке в Сочи можно принести вещи для животных: старые полотенца, одеяла, кастрюли, ведра, тазы, поводки, ошейники, намордники, любой корм и одежду всех сезонов для сотрудников приютов.
Воскресенье
19 декабря
Спектакль «Одинокая насмешница»
Когда
19 декабря, 19:00
Где
Зимний театр, ул. Театральная, 2
Сколько
от 1500 рублей
«Одинокая насмешница» — комедийный спектакль, яркая драма о последнем годе жизни неподражаемой актрисы Фаины Раневской. Перед зрителями предстанут подлинный юмор знаменитой артистки, самые легендарные ее образы, яркие и запоминающиеся афоризмы, смешные анекдоты и наиболее трагикомические моменты ее судьбы.
«Музыкальная сборная России» и Сочинский симфонический оркестр
Когда
19 декабря, 18:00
Где
Парк науки и искусства «Сириус», Олимпийский пр., 1
Сколько
от 400 рублей
В воскресенье на сцену Парка науки и искусства «Сириус» выйдут представители Санкт-Петербургского Дома музыки — художественный руководитель Сергей Ролдугин (виолончель) и солист Равиль Ислямов (скрипка). Совместно с Сочинским симфоническим оркестром музыканты исполнят произведения великих немецких композиторов-романтиков Феликса Мендельсона и Роберта Шумана. В завершении вечера прозвучит Сюита из балета «Жар-птица» Игоря Стравинского.