6 главных событий выходных в Сочи

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Предновогодний сбор вторсырья



Когда 18 декабря, 11:00-13:30 19 декабря, 12:00-13:30 Где Нагорный тупик, 14б; парковка напротив ж/д станции «Мацеста»;

ул. Войкова, 2 Сколько Бесплатно Подробнее

«РазДельный Сбор» проведет предновогоднюю акцию по сбору вторсырья в формате экомобиля. Он будет ездить по Центральному Сочи, заедет в Мацесту и Адлер за стеклом, картоном, бумагой, пакетами, гофрокартоном, бутылками 1-pet и 2-hdpe. Приносить вторсырье необходимо уже подготовленным и рассортированным. А чтобы его сдать нужно предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего. Также только на точке в Сочи можно принести вещи для животных: старые полотенца, одеяла, кастрюли, ведра, тазы, поводки, ошейники, намордники, любой корм и одежду всех сезонов для сотрудников приютов.

