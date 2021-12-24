7 главных событий выходных в Краснодаре

@typographycenter

Новогодний PPPP-маркет



Когда 25 декабря, 14:00-22:00 26 декабря, 12:00-21:00 Где «Типография», ул. Зиповская, 5, кв. 33

Сколько Бесплатно Подробнее

Самый масштабный и бесплатный обмен одеждой состоится в «Типографии». Приносите все хорошенькое, что пылится в шкафу. Все по очереди будут выходить и отдавать вещи желающим. После этого всех ждут мастер-классы по созданию елочных игрушек и новогодних венков. Также в эти дни будут лекции, экскурсии по выставке «Типомания 2021», кинопоказы и диджей-сеты экспериментального музыканта. Вход по QR-коду.

