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Выходные в городе24 декабря 2021

7 главных событий выходных в Краснодаре Рождественская история, новогодний маркет и спектакли

7 главных событий выходных в Краснодаре
АвторМария Нечаева

Декабрь — ни минуты покоя. Особенно его конец. Редакция The Village Юг все-таки предлагает затормозить и отвлечься от предновогодней суеты. А отвлечься можно под песни группы «Кино», на просмотре «Рождественской истории», на различных спектаклях и концерте в «Колосе». Новогодний маркет поможет совместить приятное с полезным — отдохнуть и закупиться подарками.

Пятница

24 декабря

regnum.ru

Трибьют-концерт «Предновогоднее Кино»

Когда

24 декабря, 20:30

Где

The Rock Bar, ул. Горького, 104

Сколько

300 рублей

Подробнее

Вместе с краснодарской группой «Схема» гости будут петь песни легенды русского рока — Виктора Робертовича Цоя. Стопроцентный живой звук, аутентичность, качественное исполнение и хорошее настроение — в пятницу в нашумевшем The Rock Bar.

glamour.ru

Кинопоказ «Рождественская история»

Когда

24 декабря, 20:00

Где

Арт-пространство «Свои», ул. Зиповская 5В литер Х, 4 этаж

Сколько

500 рублей

Подробнее

В канун Нового года арт-пространство «Свои» решили посмотреть мультфильм, который будет поучительным для каждого — «Рождественская история» Роберта Земекиса, экранизировавшего знаменитую повесть Чарльза Диккенса. После просмотра можно будет обсудить увиденное и поделиться своими мыслями с Антоном Калашниковым. А чтобы смотреть было еще веселее, для гостей приготовили глинтвейн или чашечку чая на выбор.

Суббота

25 декабря

@vilka_krasnodar

Детский кулинарный мастер-класс

Когда

25 декабря, 11:00

Где

Кулинарная студия «Вилка», ул. Буденного, 129

Сколько

2500 рублей

Подробнее

Пряничные домики начали создавать в Германии в XIX веке. Сегодня сказочные домики обрели невероятную популярность в домашней кулинарии и на рождественских ярмарках, а их украшение превратилось в настоящее искусство. В эту субботу пройдет мастер-класс, на котором маленькие кулинары научатся делать домики своими руками и заберут их домой в подарочной упаковке.

@teatr_moi

Спектакль «Чайка»

Когда

25 декабря, 20:00

Где

«Театр Мой», ул. Зиповская, 5В, литер Х, 4 этаж

Сколько

1000 рублей

Подробнее

«Театр Мой» поставили спектакль по пьесе Антона Чехова «Чайка». Это трагикомедия о пути, жертве, любви, мечте и свободе. На протяжении двух часов зрители будут плакать, смеяться и думать о главном. Или о личном.

@typographycenter

Новогодний PPPP-маркет

Когда

25 декабря, 14:00-22:00

26 декабря, 12:00-21:00

Где

«Типография», ул. Зиповская, 5, кв. 33

Сколько

Бесплатно

Подробнее

Самый масштабный и бесплатный обмен одеждой состоится в «Типографии». Приносите все хорошенькое, что пылится в шкафу. Все по очереди будут выходить и отдавать вещи желающим. После этого всех ждут мастер-классы по созданию елочных игрушек и новогодних венков. Также в эти дни будут лекции, экскурсии по выставке «Типомания 2021», кинопоказы и диджей-сеты экспериментального музыканта. Вход по QR-коду.

Воскресенье

27 декабря

@odinteatr

Спектакль «Токсины»

Когда

26 декабря, 20:30

Где

«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В

Сколько

от 900 рублей

Подробнее

«Токсины» — один из самых сильных, глубоких спектаклей «Одного театра». Это драма в пяти эпизодах с антрактом. Это парадоксальный набор диалогов между мужчинами пятидесяти и двадцати лет. Это пять захватывающих сюжетов, стоящих на пороге душераздирающих событий в духе телесериалов.

@leilaband

Концерт Leilaband

Когда

26 декабря, 20:00

Где

«Колос», ул. Калинина, 368

Сколько

1000 рублей

Подробнее

В «Колосе» состоится последний концерт в уходящем году. В этот день Leilaband сыграют особенно насыщенную программу и поделятся новостями. Готовьтесь подводить итоги года. Это будет по истине светлое событие, заряжающее и объединяющее, казалось бы, абсолютно разных людей.

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