7 главных событий выходных в Краснодаре Рождественская история, новогодний маркет и спектакли
Декабрь — ни минуты покоя. Особенно его конец. Редакция The Village Юг все-таки предлагает затормозить и отвлечься от предновогодней суеты. А отвлечься можно под песни группы «Кино», на просмотре «Рождественской истории», на различных спектаклях и концерте в «Колосе». Новогодний маркет поможет совместить приятное с полезным — отдохнуть и закупиться подарками.
Пятница
24 декабря
Трибьют-концерт «Предновогоднее Кино»
Когда
24 декабря, 20:30
Где
The Rock Bar, ул. Горького, 104
Сколько
300 рублей
Вместе с краснодарской группой «Схема» гости будут петь песни легенды русского рока — Виктора Робертовича Цоя. Стопроцентный живой звук, аутентичность, качественное исполнение и хорошее настроение — в пятницу в нашумевшем The Rock Bar.
Кинопоказ «Рождественская история»
Когда
24 декабря, 20:00
Где
Арт-пространство «Свои», ул. Зиповская 5В литер Х, 4 этаж
Сколько
500 рублей
В канун Нового года арт-пространство «Свои» решили посмотреть мультфильм, который будет поучительным для каждого — «Рождественская история» Роберта Земекиса, экранизировавшего знаменитую повесть Чарльза Диккенса. После просмотра можно будет обсудить увиденное и поделиться своими мыслями с Антоном Калашниковым. А чтобы смотреть было еще веселее, для гостей приготовили глинтвейн или чашечку чая на выбор.
Суббота
25 декабря
Детский кулинарный мастер-класс
Когда
25 декабря, 11:00
Где
Кулинарная студия «Вилка», ул. Буденного, 129
Сколько
2500 рублей
Пряничные домики начали создавать в Германии в XIX веке. Сегодня сказочные домики обрели невероятную популярность в домашней кулинарии и на рождественских ярмарках, а их украшение превратилось в настоящее искусство. В эту субботу пройдет мастер-класс, на котором маленькие кулинары научатся делать домики своими руками и заберут их домой в подарочной упаковке.
Спектакль «Чайка»
Когда
25 декабря, 20:00
Где
«Театр Мой», ул. Зиповская, 5В, литер Х, 4 этаж
Сколько
1000 рублей
«Театр Мой» поставили спектакль по пьесе Антона Чехова «Чайка». Это трагикомедия о пути, жертве, любви, мечте и свободе. На протяжении двух часов зрители будут плакать, смеяться и думать о главном. Или о личном.
Новогодний PPPP-маркет
Когда
25 декабря, 14:00-22:00
26 декабря, 12:00-21:00
Где
«Типография», ул. Зиповская, 5, кв. 33
Сколько
Бесплатно
Самый масштабный и бесплатный обмен одеждой состоится в «Типографии». Приносите все хорошенькое, что пылится в шкафу. Все по очереди будут выходить и отдавать вещи желающим. После этого всех ждут мастер-классы по созданию елочных игрушек и новогодних венков. Также в эти дни будут лекции, экскурсии по выставке «Типомания 2021», кинопоказы и диджей-сеты экспериментального музыканта. Вход по QR-коду.
Воскресенье
27 декабря
Спектакль «Токсины»
Когда
26 декабря, 20:30
Где
«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В
Сколько
от 900 рублей
«Токсины» — один из самых сильных, глубоких спектаклей «Одного театра». Это драма в пяти эпизодах с антрактом. Это парадоксальный набор диалогов между мужчинами пятидесяти и двадцати лет. Это пять захватывающих сюжетов, стоящих на пороге душераздирающих событий в духе телесериалов.
Концерт Leilaband
Когда
26 декабря, 20:00
Где
«Колос», ул. Калинина, 368
Сколько
1000 рублей
В «Колосе» состоится последний концерт в уходящем году. В этот день Leilaband сыграют особенно насыщенную программу и поделятся новостями. Готовьтесь подводить итоги года. Это будет по истине светлое событие, заряжающее и объединяющее, казалось бы, абсолютно разных людей.