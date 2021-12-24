7 главных событий выходных в Сочи

Пока все в спешке закрывают годовые дедлайны и закупаются подарками, редакция The Village Юг идет на классные мероприятия и зовет вас с собой. Будем смотреть красивые сказки и спортивное кино, удивляться акробатам в цирке и волшебству в «Сочи Парке». Конечно же, забежим на новогодний маркет, говорят, там заготовлено кое-что интересное. Что — смотрите в подборке.

