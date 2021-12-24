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Выходные в городе24 декабря 2021

7 главных событий выходных в Сочи Сказка в «Сочи Парке», цирк и новогодний маркет

7 главных событий выходных в Сочи
АвторМария Нечаева

Пока все в спешке закрывают годовые дедлайны и закупаются подарками, редакция The Village Юг идет на классные мероприятия и зовет вас с собой. Будем смотреть красивые сказки и спортивное кино, удивляться акробатам в цирке и волшебству в «Сочи Парке». Конечно же, забежим на новогодний маркет, говорят, там заготовлено кое-что интересное. Что — смотрите в подборке.

Пятница

24 декабря

@new_theater_sochi

Спектакль «Принцесса на горошине»

Когда

24-26 декабря, 12:00 и 16:00

Где

«Новый театр Сочи», ул. Орджоникидзе, 5

Сколько

700 рублей

Подробнее

В спектакле зрители увидят несколько сказок Андерсена, объединенных главным сюжетом, — сказкой «Принцесса на горошине». Это одно большое приключение Принца, которому пришла пора жениться. Кто знает, может быть ту самую принцессу он найдет именно в зале.

krasnayapolyanaresort.ru

Заключительный этап национального кинотура кинофестиваля SNOWVISION

Когда

24-26 декабря, 17:00-22:00

Где

Курорт «Красная Поляна», Поляна 540, апартамент 34

Сколько

Бесплатно

Подробнее

На курорте «Красная Поляна» пройдет завершающая часть международного кинофестиваля и вручение национальной кинопремии зимних спортивных фильмов Snowvision. Состоится церемония вручения наград победителям, а также культурная программа, включающая в себя лекции, кинопоказы. SWSFF покажет 12 фильмов о спортивной и outdoor культуре.

Суббота

25 декабря

@sochipark

Новогодняя сказка в «Сочи Парке»

Когда

25 декабря-9 января, 11:00-21:00

Где

«Сочи Парк», Олимпийский проспект, 21

Сколько

1400 рублей

Подробнее

С 25 декабря в первом тематическом парке страны «Сочи Парке» стартуют праздничные гуляния, аттракционы будут работать до позднего вечера. Восемь тематических земель «Сочи Парка» украсят тысячами сияющих гирлянд и ярких игрушек, появятся новые эффектные фотозоны. Гости увидят праздничное фиксишоу, парады сказочных героев, услышат оркестр Снежной королевы. Главным событием станет традиционная рождественская ярмарка с фудкортом и всевозможными активностями, а также усадьба Деда Мороза.

@brodskiy_bookshop

Новогодний маркет

Когда

25-26 декабря, 10:00-20:00

Где

Дом архитектора, ул. Воровского, 58

Сколько

от 350 рублей

Подробнее

В последние выходные года пройдет новогодний маркете, где можно приобрести искусство, разные hand made вещи, сувениры, книги — подарки на предстоящий праздник. Помимо этого, гостей ждет праздничная программа: лекция Татьяны Уколовой «Кинотавр 2021», музыкальный концерт, мастер-класс по ручной печати, кинопоказ «Выход через сувенирную лавку» и детский утренник с Дедом Морозом.

bilety-teatr.ru

Спектакль «Новогодний бал для Золушки»

Когда

25 декабря, 11:00 и 14:00

26 декабря, 12:00 и 16:00

Где

Зимний театр, ул. Театраль-ная, 2

Сколько

от 1400 рублей

Подробнее

Волшебная сказка «Новогодний бал для Золушки» подарит всем сочинским зрителям чудесное настроение и обеспечит зарядом позитивных эмоций на год вперед. Вечная история в очередной раз оживет на сцене Зимнего — бедная девушка превратится в прекрасную принцессу, потеряет хрустальную туфельку на балу и встретит любовь, о которой так долго мечтала.

news.myseldon.com

Цирк «Пингвин шоу»

Когда

25 декабря, 16:00

26 декабря, 12:00 и 16:00

Где

Сочинский государственный цирк, ул. Депутатская, 8

Сколько

от 1000 рублей

Подробнее

Сочинский цирк подарит зрителям долгожданную премьеру завораживающего и необыкновенного циркового представления — «Пингвин шоу». Артисты Сочинского цирка представят свое уникальное видение зимней сказки, которая будет украшена яркими номерами. Это увлекательная история Мадагаскарского пингвина, который никогда не видел снег. Вместе со зрителями главный герой отправится в захватывающее путешествие в поисках Деда Мороза.

Воскресенье

27 декабря

@star_tracks

Концерт кавер-группы Star Tracks

Когда

26 декабря, 19:00

Где

Бесплатно

Сколько

Бесплатно

Подробнее

bbSea Jazz Club порадует воскресных гостей гастрономическими изысками и кавер-группой Star Tracks. Это будет грандиозный концерт, где музыканты поднимут настроение и ненароком заставят танцевать всех, кто придет.

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