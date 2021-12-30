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Выходные в городе30 декабря 2021

Куда пойти на новогодних каникулах в Краснодаре Забег обещаний, иллюзионное шоу, рождественский ужин и винное казино

Куда пойти на новогодних каникулах в Краснодаре
АвторМария Нечаева

Вот и настало то время, к которому мы так долго и тщательно готовились. Редакция The Village Юг готовилась не меньше вашего — подготовила подборку событий длинных выходных. Отмечайте Новый год с радостью и удовольствием. Не сидите дома, ходите на мероприятия и будьте счастливы! Время к этому как раз располагает.

Суббота

1 января

@ilovesupersport_krd

Забег обещаний-2022

Когда

1 января, 12:00

Где

Парк Галицкого

Сколько

Бесплатно

Подробнее

Восьмой раз 1 января I Love Running объединит людей по всему миру, которые побегут навстречу мечте. Забег обещаний — это бесплатный забег для всех. От вас требуется лишь написать на нагрудном номере свое желание на 2022 год и в первый день нового года сделать уверенные первые шаги к его осуществлению вместе с тысячами других участников. Регистрация обязательна.

Воскресенье

2 января

peopletalk.ru

Марафон новогодних фильмов

Когда

2-3 января, 11:00-21:30

Где

«Винное казино», ул. Рашпилевская, 121

Сколько

Бесплатно

Подробнее

Приятно посмотреть новогодние фильмы, особенно в кругу единомышленников и тех, кто любит «Иронию судьбы, или С легким паром», «Полярный экспресс», «Кавказскую пленницу», «Интуицию». В третий день января покажут мультфильм «Гринч», «В преддверии Рождества», «Елки 1» и «Семьянин».

@dreamblacktheatre

Новогоднее иллюзионное шоу «Феерия чудес»

Когда

2-5 января, 8-9 января, 15:00 и 18:00

Где

Черный театр Dream, ул. Уральская, 79/1

Сколько

от 1000 рублей

Подробнее

«Феерия чудес» — новое новогоднее иллюзионное шоу, которое проводит главный волшебник Сергей Янпольский, победитель международного конкурса современных фокусов в Праге. Будет сказочно.  

Понедельник

3 января

posudaguide.ru

Новогодние коктейль-холлы

Когда

3 января, 17:00
4 января, 19:00

Где

Музыкальный театр «Премьера», ул. Красная, 44

Сколько

от 600 рублей

Подробнее

Новогодняя музыка, любимые напитки и уютная атмосфера — все это в музыкальном театре «Премьера». Приглашайте друзей и занимайте лучшие места на концерты Симфонического оркестра. 3 января — фолк коктейль-холл «Пришла Коляда — открывай ворота!». 4 января — брасс коктейль-холл «Новогодний кинохит».

Вторник

4 января

Twitter: kuban24tv

Спектакль «Конек-Горбунок»

Когда

4-5 января, 11:00 и 14:00

Где

Театр драмы им. Горького, ул. Красноармейская, 110

Сколько

от 300 рублей

Подробнее

Спектакль «Конек-Горбунок» — новое прочтение любимой сказки Ершова. Много юмора, красивые костюмы, динамика и приключения. Семейное представление будет интересно всем: и детям, и взрослым. Готовьте ладошки, аплодировать придется много.

@typographycenter

Кинопоказы «Новый год, снова»

Когда

4-6 января, 8 января, 19:00

Где

«Типография», ул. Зиповская, 5, кв. 33

Сколько

250 рублей

Подробнее

«Типография» представляет программу кинопоказов «Новый год, снова», которая включает старую как мир сказку о попытке стать самой-самой «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной, и самый честный взгляд на предпраздничные приготовления в фильме «Рождество, опять» Чарльза Покела и «Новый Баухаус» — фильм о том, как изменивший историю европейского дизайна человек делает это снова, но в Америке. А также фильм Григория Добрыгина о новой для всей планеты ситуации — жизни в эпоху пандемии и о том, как мы к ней приспосабливаемся.

@kubanfilarmoniya

Новогоднее представление для детей «Тайна сказочного королевства»

Когда

4-5 января, 11:00, 13:00, 17:00

Где

Филармония им Пономаренко, ул. Красная, 55

Сколько

от 300 рублей

Подробнее

«Тайна сказочного королевства» — это волшебная история любви музыканта Ганса и принцессы Мари. Как всегда, большое внимание всех новогодних представлений в Краснодарской филармонии уделяется декорациям и костюмам, музыке и хореографии. Герои предстанут перед зрителями в оригинальных и интересных образах.

Среда

5 января

@odinteatr

Спектакль «Сережа очень тупой»

Когда

5 января, 18:30

Где

«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В

Сколько

от 600 рублей

Подробнее

«Сережа очень тупой» — смешная трагедия по пьесе Дмитрия Данилова. Это история о том, что в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное, необъяснимое. И на это как-то нужно реагировать. По версии зрителей — это спектакль-загадка.

Четверг

6 января

@studio64krasnodar

Рождественский ужин

Когда

6 января, 20:00

Где

Ресторан Studio 64, ул. Красная, 64

Сколько

3500 рублей

Подробнее

6 января состоится авторский гастрономический ужин при свечах от шеф-повара ресторана Studio 64 Артема Фомичева. Гостей ждет пять эксклюзивных подач в сопровождении вин от компании Simple, музыкальная программа под аккомпанемент рояля и фотоотчет от Geo pro.

Пятница

7 января

@vilka_krasnodar

Мастер-класс «Рождественский обед»

Когда

7 января, 13:00

Где

«Вилка»,
ул. Буденного, 129

Сколько

3500 рублей

Подробнее

В «Вилке» пройдет рождественский обед, на котором гости будут не только вкушать, но и готовить: севиче из морепродуктов копченых на елке, рождественскую говядину веллингтон с лесными грибами и соусом из шишек, меренговый рулет с морошкой и клюквой. Все вкусно и празднично.

sochi.kassir.ru

Новогодний мюзикл «Холодное сердце. Замороженные»

Когда

7 января, 11:00 и 13:30

Где

ДК Железнодорожников, Привокзальная площадь, 1

Сколько

от 1000 рублей

Подробнее

На сцене ДК Железнодорожников покажут мюзикл «Холодное сердце. Замороженные», в котором зрители услышат только живой звук и увидят только искренние эмоции. Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров ведущих театров Москвы. Яркие объемные декорации, современные технологии и спецэффекты сделают вечер незабываемым приключением.

@chateautamagne_wineclub

Винное казино

Когда

7 января, 18:00

Где

«Винный клуб», ул. Рашпилевская, 121

Сколько

1500 рублей

Подробнее

«Винный клуб» приглашает на рождественское винное казино в формате ужина. Играйте вслепую, делайте ставки на вино и уходите домой со 100-процентным выигрышем — незабываемыми впечатлениями, сытыми и с хорошим настроением.

Суббота

8 января

@vilka_krasnodar

Детский кулинарный мастер-класс

Когда

8 января, 11:00

Где

«Вилка», ул. Буденного, 129

Сколько

2000 рублей

Подробнее

Не все же взрослым готовить! Отправляйте своих детей на кулинарный мастер-класс, там их научат делать цветную пасту с индейкой в сливочном соусе, ванильный трайфл с клубникой и печеньем, а также какао. 

@odinteatr

Спектакль «Небесные беглецы»

Когда

8 января, 18:30

Где

«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В

Сколько

от 600 рублей

Подробнее

«Небесные беглецы» — чувственная история о поиске любви по проникновенным рассказам Ивана Бунина. Эта история позволит окунуться в атмосферу Парижа 20-х годов прошлого столетия, расскажет о вечных чувствах и оставит долгое, лиричное послевкусие.

Воскресенье

9 января

@teatr_moi

Спектакль «Когда Ницше плакал»

Когда

9 января, 20:00

Где

«Театр Мой», ул. Зиповская, 5В, литер Х, 4 этаж

Сколько

от 1000 рублей

Подробнее

Спектакль «Когда Ницше плакал» поставлен по книге американского психиатра Ирвина Ялома. Постановка рассказывает о лечебных сеансах венского терапевта Йозефа Брейера и его пациента — величайшего философа Европы Фридриха Ницше. 2:30 часа с антрактом.

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