Куда пойти на новогодних каникулах в Краснодаре

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Кинопоказы «Новый год, снова»



Когда 4-6 января, 8 января, 19:00 Где «Типография», ул. Зиповская, 5, кв. 33 Сколько 250 рублей Подробнее

«Типография» представляет программу кинопоказов «Новый год, снова», которая включает старую как мир сказку о попытке стать самой-самой «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной, и самый честный взгляд на предпраздничные приготовления в фильме «Рождество, опять» Чарльза Покела и «Новый Баухаус» — фильм о том, как изменивший историю европейского дизайна человек делает это снова, но в Америке. А также фильм Григория Добрыгина о новой для всей планеты ситуации — жизни в эпоху пандемии и о том, как мы к ней приспосабливаемся.

