Куда пойти на новогодних каникулах в Краснодаре Забег обещаний, иллюзионное шоу, рождественский ужин и винное казино
Вот и настало то время, к которому мы так долго и тщательно готовились. Редакция The Village Юг готовилась не меньше вашего — подготовила подборку событий длинных выходных. Отмечайте Новый год с радостью и удовольствием. Не сидите дома, ходите на мероприятия и будьте счастливы! Время к этому как раз располагает.
Суббота
1 января
Забег обещаний-2022
Когда
1 января, 12:00
Где
Парк Галицкого
Сколько
Бесплатно
Восьмой раз 1 января I Love Running объединит людей по всему миру, которые побегут навстречу мечте. Забег обещаний — это бесплатный забег для всех. От вас требуется лишь написать на нагрудном номере свое желание на 2022 год и в первый день нового года сделать уверенные первые шаги к его осуществлению вместе с тысячами других участников. Регистрация обязательна.
Воскресенье
2 января
Марафон новогодних фильмов
Когда
2-3 января, 11:00-21:30
Где
«Винное казино», ул. Рашпилевская, 121
Сколько
Бесплатно
Приятно посмотреть новогодние фильмы, особенно в кругу единомышленников и тех, кто любит «Иронию судьбы, или С легким паром», «Полярный экспресс», «Кавказскую пленницу», «Интуицию». В третий день января покажут мультфильм «Гринч», «В преддверии Рождества», «Елки 1» и «Семьянин».
Новогоднее иллюзионное шоу «Феерия чудес»
Когда
2-5 января, 8-9 января, 15:00 и 18:00
Где
Черный театр Dream, ул. Уральская, 79/1
Сколько
от 1000 рублей
«Феерия чудес» — новое новогоднее иллюзионное шоу, которое проводит главный волшебник Сергей Янпольский, победитель международного конкурса современных фокусов в Праге. Будет сказочно.
Понедельник
3 января
Новогодние коктейль-холлы
Когда
3 января, 17:00
4 января, 19:00
Где
Музыкальный театр «Премьера», ул. Красная, 44
Сколько
от 600 рублей
Новогодняя музыка, любимые напитки и уютная атмосфера — все это в музыкальном театре «Премьера». Приглашайте друзей и занимайте лучшие места на концерты Симфонического оркестра. 3 января — фолк коктейль-холл «Пришла Коляда — открывай ворота!». 4 января — брасс коктейль-холл «Новогодний кинохит».
Вторник
4 января
Спектакль «Конек-Горбунок»
Когда
4-5 января, 11:00 и 14:00
Где
Театр драмы им. Горького, ул. Красноармейская, 110
Сколько
от 300 рублей
Спектакль «Конек-Горбунок» — новое прочтение любимой сказки Ершова. Много юмора, красивые костюмы, динамика и приключения. Семейное представление будет интересно всем: и детям, и взрослым. Готовьте ладошки, аплодировать придется много.
Кинопоказы «Новый год, снова»
Когда
4-6 января, 8 января, 19:00
Где
«Типография», ул. Зиповская, 5, кв. 33
Сколько
250 рублей
«Типография» представляет программу кинопоказов «Новый год, снова», которая включает старую как мир сказку о попытке стать самой-самой «Дочь рыбака» Юлдус Бахтиозиной, и самый честный взгляд на предпраздничные приготовления в фильме «Рождество, опять» Чарльза Покела и «Новый Баухаус» — фильм о том, как изменивший историю европейского дизайна человек делает это снова, но в Америке. А также фильм Григория Добрыгина о новой для всей планеты ситуации — жизни в эпоху пандемии и о том, как мы к ней приспосабливаемся.
Новогоднее представление для детей «Тайна сказочного королевства»
Когда
4-5 января, 11:00, 13:00, 17:00
Где
Филармония им Пономаренко, ул. Красная, 55
Сколько
от 300 рублей
«Тайна сказочного королевства» — это волшебная история любви музыканта Ганса и принцессы Мари. Как всегда, большое внимание всех новогодних представлений в Краснодарской филармонии уделяется декорациям и костюмам, музыке и хореографии. Герои предстанут перед зрителями в оригинальных и интересных образах.
Среда
5 января
Спектакль «Сережа очень тупой»
Когда
5 января, 18:30
Где
«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В
Сколько
от 600 рублей
«Сережа очень тупой» — смешная трагедия по пьесе Дмитрия Данилова. Это история о том, что в простую, размеренную жизнь самого обычного человека в любой момент может вторгнуться что-то иррациональное, необъяснимое. И на это как-то нужно реагировать. По версии зрителей — это спектакль-загадка.
Четверг
6 января
Рождественский ужин
Когда
6 января, 20:00
Где
Ресторан Studio 64, ул. Красная, 64
Сколько
3500 рублей
6 января состоится авторский гастрономический ужин при свечах от шеф-повара ресторана Studio 64 Артема Фомичева. Гостей ждет пять эксклюзивных подач в сопровождении вин от компании Simple, музыкальная программа под аккомпанемент рояля и фотоотчет от Geo pro.
Пятница
7 января
Мастер-класс «Рождественский обед»
Когда
7 января, 13:00
Где
«Вилка»,
ул. Буденного, 129
Сколько
3500 рублей
В «Вилке» пройдет рождественский обед, на котором гости будут не только вкушать, но и готовить: севиче из морепродуктов копченых на елке, рождественскую говядину веллингтон с лесными грибами и соусом из шишек, меренговый рулет с морошкой и клюквой. Все вкусно и празднично.
Новогодний мюзикл «Холодное сердце. Замороженные»
Когда
7 января, 11:00 и 13:30
Где
ДК Железнодорожников, Привокзальная площадь, 1
Сколько
от 1000 рублей
На сцене ДК Железнодорожников покажут мюзикл «Холодное сердце. Замороженные», в котором зрители услышат только живой звук и увидят только искренние эмоции. Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров ведущих театров Москвы. Яркие объемные декорации, современные технологии и спецэффекты сделают вечер незабываемым приключением.
Винное казино
Когда
7 января, 18:00
Где
«Винный клуб», ул. Рашпилевская, 121
Сколько
1500 рублей
«Винный клуб» приглашает на рождественское винное казино в формате ужина. Играйте вслепую, делайте ставки на вино и уходите домой со 100-процентным выигрышем — незабываемыми впечатлениями, сытыми и с хорошим настроением.
Суббота
8 января
Детский кулинарный мастер-класс
Когда
8 января, 11:00
Где
«Вилка», ул. Буденного, 129
Сколько
2000 рублей
Не все же взрослым готовить! Отправляйте своих детей на кулинарный мастер-класс, там их научат делать цветную пасту с индейкой в сливочном соусе, ванильный трайфл с клубникой и печеньем, а также какао.
Спектакль «Небесные беглецы»
Когда
8 января, 18:30
Где
«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В
Сколько
от 600 рублей
«Небесные беглецы» — чувственная история о поиске любви по проникновенным рассказам Ивана Бунина. Эта история позволит окунуться в атмосферу Парижа 20-х годов прошлого столетия, расскажет о вечных чувствах и оставит долгое, лиричное послевкусие.
Воскресенье
9 января
Спектакль «Когда Ницше плакал»
Когда
9 января, 20:00
Где
«Театр Мой», ул. Зиповская, 5В, литер Х, 4 этаж
Сколько
от 1000 рублей
Спектакль «Когда Ницше плакал» поставлен по книге американского психиатра Ирвина Ялома. Постановка рассказывает о лечебных сеансах венского терапевта Йозефа Брейера и его пациента — величайшего философа Европы Фридриха Ницше. 2:30 часа с антрактом.