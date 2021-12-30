Куда пойти на новогодних каникулах в Сочи Карнавальный забег, фестиваль завтраков, мюзикл на льду и симфоническое шоу
С благодарностью провожаем 2021 и встречаем Новый-2022. Редакция The Village Юг желает, чтобы он был полон радостных событий и хороших впечатлений, а мы в этом немного посодействуем — смотрите подборку событий длинных выходных и будьте счастливы!
Пятница
31 декабря
Карнавальный забег
Когда
31 декабря, 09:00
Где
ФТ «Сириус», Морской бульвар, 1
Сколько
Бесплатно
31 декабря в рамках «Контрольного забега» состоится уже в седьмой раз костюмированный забег по набережной Олимпийского парка. Участники пробегут дистанцию 10 км, 5 км или 3 км на выбор. Дети до 14 лет могут преодолеть дистанцию в 1 км. А еще беспристрастное жюри выберет лучшие карнавальные костюмы, которые будут награждены.
Новогодний бал в стиле bbSea Jazz Club
Когда
31 декабря, 19:00
Где
bbSea Jazz Club, ул. Черноморская, 5
Сколько
Бесплатно
bbSea Jazz Club приглашает вместе встретить самый любимый праздник года. В программе вечера: бесподобное музыкальное шоу с разными исполнителями, гастрономические шедевры, феерическая атмосфера веселья, море шампанского, фейерверк, шоу Деда Мороза и Снегурочки, праздничный DJ-сет, поздравление президента и встреча Нового года.
Новый год на «Роза Хутор»
Когда
31 декабря-6 января
Где
Горнолыжный курорт «Роза Хутор»
Сколько
Бесплатно
Целый день праздничную атмосферу будут создавать уличные музыканты как в Роза Долине, так и в Горной Олимпийской деревне. Вечером гостей ждет насыщенная программа на площади у Ратуши: новогоднее световое 3D-шоу, DJ, анимация с артистами, Дед Мороз, праздничный салют.
Новогодняя сказка в «Сочи Парке»
Когда
31 декабря – 9 января, 11:00-21:00
Где
«Сочи Парк», Олимпийский проспект, 21
Сколько
от 1900 рублей
В программе новогодней сказки: мыльное шоу «Живые зеркала», Фиксишоу, встреча с Бабой Ягой и ее друзьями, уличные перформансы, цирковое шоу, новогодний оркестр и сказочный парад. Все гости парка могут посетить усадьбу Деда Мороза. За стихотворение или праздничную песню малыши получат сладкий подарок от «Сочи Парка». Также маленькие гости могут оставить открытку с пожеланиями в специальных почтовых ящиках в усадьбе Деда Мороза, сувенирной лавке или ресторане «Роллер». Все письма будут участвовать в розыгрыше призов на главной сцене Рождественской ярмарки.
Суббота
1 января
Фестиваль завтраков BreakFest
Когда
1-9 января
Где
Рестораны Сочи
Сколько
от 400 рублей
Лучшие рестораны Сочи, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга будут встречать своих гостей яркими и вкусными завтраками. В этот раз число участников перевалило за полторы сотни, превратив BreakFest в один из крупнейших гастрономических фестивалей страны. Рестораны-участники приготовят специальное меню, в котором по фиксированным ценам (400 и 700 рублей) представят свои самые лучшие интерпретации главных утренних блюд в четырех категориях: яйца, молочные блюда, блюда из злаков, выпечка и десерты. Подробности и участников ищите на сайте.
Воскресенье
2 января
Новогодний мюзикл «Холодное сердце. Замороженные»
Когда
2 января, 11:00 и 13:30
Где
Зимний театр, ул. Театральная, 2
Сколько
от 1000 рублей
На сцене Зимнего театра покажут мюзикл «Холодное сердце. Замороженные», в котором зрители услышат только живой звук и увидят только искренние эмоции. Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров ведущих театров Москвы. Яркие объемные декорации, современные технологии и спецэффекты сделают поход в театр незабываемым приключением.
Мюзикл на льду «Спящая красавица»
Когда
2-6 января, 16:00 и 18:30
Где
ДЗС «Айсберг», Олимпийский проспект, 1
Сколько
от 1300 рублей
«Спящая красавица» — шоу Татьяны Навки, не имеющее аналогов и завоевавшее призвание в самых крупных городах мира. Представление совмещает в себе необыкновенную красоту фигурного катания, передовые технологии и волшебство таинственного мира сказки. В постановке приняли участие более полутора тысячи профессионалов с мировыми именами из самых различных сфер: фигуристов, хореографов, сценаристов, композиторов и графических дизайнеров.
Новогодний концерт
Когда
2-3 января, 20:00
Где
Морвокзал, Зал «Чайка», ул. Войкова, 1
Сколько
2000 рублей
Шедевры музыки в исполнении звезд классического искусства, волшебная атмосфера изысканности и праздника — все это в зале «Чайка» в первые дни 2022 года. Блистательные солисты Сочинской камерной филармонии, совместно с именитыми гостями Максимом Рубцовым (флейта) и Евгенией Камянской (орган) представят музыкальный новогодний фейерверк из самых любимых и узнаваемых вокальных и инструментальных произведений от эпохи барокко до современности.
Понедельник
3 января
Сказка «Щелкунчик и Мышиный король»
Когда
3 января, 15:00 и 19:00
Где
Зимний театр, ул. Театральная, 2
Сколько
от 2000 рублей
Максим Аверин прочтет сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в сопровождении Оркестра народных инструментов «Русский сувенир» имени Нечепоренко под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Республики Адыгея Григория Михайлова. Время Новогодних торжеств — отличная возможность подарить настоящую сказку для всей семьи. История, полная волшебных приключений и исполнения самых заветных желаний, ждет гостей Зимнего театра 3 января.
Спектакль «Квартетник»
Когда
3 января, 19:30
Где
«Казино Сочи», ул. Эстонская, 51
Сколько
от 10000 рублей
«Квартетник» — проект знаменитой команды «Квартет И», создателей фильмов «О чем говорят мужчины». Формат спектакля весьма необычен и задуман как неформальная встреча со зрителями. Каждый раз сюжет складывается по-новому, почти импровизационно. Как беседа на настоящей вечеринке, которая идет от истории к истории, от анекдота к анекдоту. Все постановки от мастеров разговорной комедии жизненны, ироничны и пронизаны некой сентиментальностью и искренними чувствами.
Вторник
4 января
Симфоническое шоу «Богемская рапсодия»
Когда
4 января, 20:00
Где
Red Arena, ул. Эстонская, 51
Сколько
от 3000 рублей
4 января в Red Arena уникальная трибьют-группа «Radio Queen» — виртуозные музыканты и преданные поклонники «Квинов» — создадут атмосферу живых концертов группы, в сопровождении симфонического оркестра. Перед зрителем раскроется все великолепие музыки «Queen», фантастические гитарные партии и мощный, проникновенный вокал.
Среда
5 января
День рождения «Казино Сочи» и группа «Би-2»
Когда
5 января, 21:00
Где
Red Arena, ул. Эстонская, 51
Сколько
от 7000 рублей
В день рождения «Казино Сочи» на сцене Red Arena пройдет концерт символа смены эпох и поколений русского рока, титулованной группы «Би-2». Программа минимум на этот вечер — качественно зарядиться эндорфинами и подпевать любимым хитам. Программа максимум — не сорвать голос.
Четверг
6 января
StandUp Show
Когда
6 января, 19:00
Где
Red Arena, ул. Эстонская, 51
Сколько
от 1800 рублей
Если вы думаете, где еще можно провести хороший вечер с друзьями или куда можно сходить на свидание с девушкой — добро пожаловать на StandUp! В Red Arena выступят Стас Старовойтов, Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Андрей Атлас, Артем Винокур и Тимур Джанкезов.
Монолог-концерт Евгения Гришковца
Когда
6 января, 19:00
Где
«Роза Холл», ул. Набережная Лаванды, 6/1
Сколько
от 2500 рублей
Евгений Гришковец выступит на сцене «Роза Холл» в роли писателя, читающего собственные произведения. Без театрального костюма, продуманной композиции и других театральных эффектов. Только тексты, написанные в разное время и по разным поводам. Тексты, которые никогда не звучали со сцены.
Пятница
7 января
Концерт Валерия Меладзе
Когда
7 января, 21:00
Где
Red Arena, ул. Эстонская, 51
Сколько
от 3500 рублей
Сложно найти человека, который не знает пару строчек из песен «Сэра», «Девушка из высшего общества», «Океан и три реки», «Текила-любовь», «Красиво». Музыкальная стилистика, неподражаемая манера поведения и общения со зрителем — это все о нем — о Валерии Меладзе. Харизма, талант и энергия будут удивительно сочетаться с романтикой и лирикой 7 января на сцене Red Arena.
Суббота
8 января
«Однажды в России» на Роза Хутор
Когда
8 января, 19:00
Где
«Роза Холл», ул. Набережная Лаванды, 6/1
Сколько
от 2500 рублей
Шоу «Однажды в России» — это сборник сатирических скетчей. Актеры показывают обычных людей из народа со своими повседневными трудностями и проблемами. 8 января на сцене «Роза Холл» зрители увидят себя, своих начальников, соседей, родственников и многих других своих знакомых. Это будет программа без антракта, состоящая из отобранных шуток на злобу дня.
Спектакль «Любовь к трем апельсинам»
Когда
8-9 января, 12:00 и 16:00
Где
«Новый театр Сочи», ул. Орджоникидзе, 5
Сколько
700 рублей
Яркая, сказочная история «Любовь к трем апельсинам» по пьесе Карло Гоцци будет интересна и детям, и взрослым. О любви, волшебстве, приключениях, интригах и всегда о неожиданных поворотах в судьбах героев. Итальянские страсти, сочные краски, танцы, песни вызывают искрений восторг у зрителей всех возрастов. Ведь каждому из нас иногда хочется окунуться в невероятную историю полную приключений.
Воскресенье
9 января
StandUp Ивана Абрамова
Когда
9 января, 19:00
Где
Зимний театр, ул. Театральная, 2
Сколько
от 1500 рублей
Иван Абрамов со свойственной ему интеллигентностью всегда готов взглянуть на заурядную ситуацию под нестандартным углом, делая свои выступления по-настоящему смешными и яркими. Его новая программа обещает быть еще более живой, еще более насыщенной трушными шутками и наполненной темами, волнующими каждого из нас.