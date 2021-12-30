Куда пойти на новогодних каникулах в Сочи

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Новогодняя сказка в «Сочи Парке»

Когда 31 декабря – 9 января, 11:00-21:00 Где «Сочи Парк», Олимпийский проспект, 21

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В программе новогодней сказки: мыльное шоу «Живые зеркала», Фиксишоу, встреча с Бабой Ягой и ее друзьями, уличные перформансы, цирковое шоу, новогодний оркестр и сказочный парад. Все гости парка могут посетить усадьбу Деда Мороза. За стихотворение или праздничную песню малыши получат сладкий подарок от «Сочи Парка». Также маленькие гости могут оставить открытку с пожеланиями в специальных почтовых ящиках в усадьбе Деда Мороза, сувенирной лавке или ресторане «Роллер». Все письма будут участвовать в розыгрыше призов на главной сцене Рождественской ярмарки.