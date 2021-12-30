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Выходные в городе30 декабря 2021

Куда пойти на новогодних каникулах в Сочи Карнавальный забег, фестиваль завтраков, мюзикл на льду и симфоническое шоу

Куда пойти на новогодних каникулах в Сочи
АвторМария Нечаева

С благодарностью провожаем 2021 и встречаем Новый-2022. Редакция The Village Юг желает, чтобы он был полон радостных событий и хороших впечатлений, а мы в этом немного посодействуем — смотрите подборку событий длинных выходных и будьте счастливы!

Пятница

31 декабря

@sportclubsochi

Карнавальный забег

Когда

31 декабря, 09:00

Где

ФТ «Сириус», Морской бульвар, 1

Сколько

Бесплатно

Подробнее

31 декабря в рамках «Контрольного забега» состоится уже в седьмой раз костюмированный забег по набережной Олимпийского парка. Участники пробегут дистанцию 10 км, 5 км или 3 км на выбор. Дети до 14 лет могут преодолеть дистанцию в 1 км. А еще беспристрастное жюри выберет лучшие карнавальные костюмы, которые будут награждены.

yandex.ru

Новогодний бал в стиле bbSea Jazz Club

Когда

31 декабря, 19:00

Где

bbSea Jazz Club, ул. Черноморская, 5

Сколько

Бесплатно

Подробнее

bbSea Jazz Club приглашает вместе встретить самый любимый праздник года. В программе вечера: бесподобное музыкальное шоу с разными исполнителями, гастрономические шедевры, феерическая атмосфера веселья, море шампанского,  фейерверк, шоу Деда Мороза и Снегурочки, праздничный DJ-сет, поздравление президента и встреча Нового года.

@rosakhutor

Новый год на «Роза Хутор»

Когда

31 декабря-6 января

Где

Горнолыжный курорт «Роза Хутор»

Сколько

Бесплатно

Подробнее

Целый день праздничную атмосферу будут создавать уличные музыканты как в Роза Долине, так и в Горной Олимпийской деревне. Вечером гостей ждет насыщенная программа на площади у Ратуши: новогоднее световое 3D-шоу, DJ, анимация с артистами, Дед Мороз, праздничный салют.

@sochipark

Новогодняя сказка в «Сочи Парке»

Когда

31 декабря – 9 января, 11:00-21:00

Где

«Сочи Парк», Олимпийский проспект, 21

Сколько

от 1900 рублей

Подробнее

В программе новогодней сказки: мыльное шоу «Живые зеркала», Фиксишоу, встреча с Бабой Ягой и ее друзьями, уличные перформансы, цирковое шоу, новогодний оркестр и сказочный парад. Все гости парка могут посетить усадьбу Деда Мороза. За стихотворение или праздничную песню малыши получат сладкий подарок от «Сочи Парка». Также маленькие гости могут оставить открытку с пожеланиями в специальных почтовых ящиках в усадьбе Деда Мороза, сувенирной лавке или ресторане «Роллер». Все письма будут участвовать в розыгрыше призов на главной сцене Рождественской ярмарки.

Суббота

1 января

@fettuccinesochi

Фестиваль завтраков BreakFest

Когда

1-9 января

Где

Рестораны Сочи

Сколько

от 400 рублей

Подробнее

Лучшие рестораны Сочи, Ростова-на-Дону, Москвы и Санкт-Петербурга будут встречать своих гостей яркими и вкусными завтраками. В этот раз число участников перевалило за полторы сотни, превратив BreakFest в один из крупнейших гастрономических фестивалей страны. Рестораны-участники приготовят специальное меню, в котором по фиксированным ценам (400 и 700 рублей) представят свои самые лучшие интерпретации главных утренних блюд в четырех категориях: яйца, молочные блюда, блюда из злаков, выпечка и десерты. Подробности и участников ищите на сайте.

Воскресенье

2 января

sochi.kassir.ru

Новогодний мюзикл «Холодное сердце. Замороженные»

Когда

2 января, 11:00 и 13:30

Где

Зимний театр, ул. Театральная, 2

Сколько

от 1000 рублей

Подробнее

На сцене Зимнего театра покажут мюзикл «Холодное сердце. Замороженные», в котором зрители услышат только живой звук и увидят только искренние эмоции. Спектакль наполнен полюбившимися песнями, веселыми танцами, добрыми шутками и храбрыми подвигами в исполнении профессиональных актеров ведущих театров Москвы. Яркие объемные декорации, современные технологии и спецэффекты сделают поход в театр незабываемым приключением.

navka.show

Мюзикл на льду «Спящая красавица»

Когда

2-6 января, 16:00 и 18:30

Где

ДЗС «Айсберг», Олимпийский проспект, 1

Сколько

от 1300 рублей

Подробнее

«Спящая красавица» — шоу Татьяны Навки, не имеющее аналогов и завоевавшее призвание в самых крупных городах мира. Представление совмещает в себе необыкновенную красоту фигурного катания, передовые технологии и волшебство таинственного мира сказки. В постановке приняли участие более полутора тысячи профессионалов с мировыми именами из самых различных сфер: фигуристов, хореографов, сценаристов, композиторов и графических дизайнеров.

@maxim_rubtsov

Новогодний концерт

Когда

2-3 января, 20:00

Где

Морвокзал, Зал «Чайка», ул. Войкова, 1

Сколько

2000 рублей

Подробнее

Шедевры музыки в исполнении звезд классического искусства, волшебная атмосфера изысканности и праздника — все это в зале «Чайка» в первые дни 2022 года. Блистательные солисты Сочинской камерной филармонии, совместно с именитыми гостями Максимом Рубцовым (флейта) и Евгенией Камянской (орган) представят музыкальный новогодний фейерверк из самых любимых и узнаваемых вокальных и инструментальных произведений от эпохи барокко до современности.

Понедельник

3 января

maximaverin.ru

Сказка «Щелкунчик и Мышиный король»

Когда

3 января, 15:00 и 19:00

Где

Зимний театр, ул. Театральная, 2

Сколько

от 2000 рублей

Подробнее

Максим Аверин прочтет сказку Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король» в сопровождении Оркестра народных инструментов «Русский сувенир» имени Нечепоренко под управлением главного дирижера, заслуженного артиста Республики Адыгея Григория Михайлова. Время Новогодних торжеств — отличная возможность подарить настоящую сказку для всей семьи. История, полная волшебных приключений и исполнения самых заветных желаний, ждет гостей Зимнего театра 3 января.

@casinosochiofficial

Спектакль «Квартетник»

Когда

3 января, 19:30

Где

«Казино Сочи», ул. Эстонская, 51

Сколько

от 10000 рублей

Подробнее

«Квартетник» — проект знаменитой команды «Квартет И», создателей фильмов «О чем говорят мужчины». Формат спектакля весьма необычен и задуман как неформальная встреча со зрителями. Каждый раз сюжет складывается по-новому, почти импровизационно. Как беседа на настоящей вечеринке, которая идет от истории к истории, от анекдота к анекдоту. Все постановки от мастеров разговорной комедии жизненны, ироничны и пронизаны некой сентиментальностью и искренними чувствами.

Вторник

4 января

@radioqueenband

Симфоническое шоу «Богемская рапсодия»

Когда

4 января, 20:00

Где

Red Arena, ул. Эстонская, 51

Сколько

от 3000 рублей

Подробнее

4 января в Red Arena уникальная трибьют-группа «Radio Queen» — виртуозные музыканты и преданные поклонники «Квинов» — создадут атмосферу живых концертов группы, в сопровождении симфонического оркестра. Перед зрителем раскроется все великолепие музыки «Queen», фантастические гитарные партии и мощный, проникновенный вокал.

Среда

5 января

@b2band

День рождения «Казино Сочи» и группа «Би-2»

Когда

5 января, 21:00

Где

Red Arena, ул. Эстонская, 51

Сколько

от 7000 рублей

Подробнее

В день рождения «Казино Сочи» на сцене Red Arena пройдет концерт символа смены эпох и поколений русского рока, титулованной группы «Би-2». Программа минимум на этот вечер — качественно зарядиться эндорфинами и подпевать любимым хитам. Программа максимум — не сорвать голос.

Четверг

6 января

@starovoytov82

StandUp Show

Когда

6 января, 19:00

Где

Red Arena, ул. Эстонская, 51

Сколько

от 1800 рублей

Подробнее

Если вы думаете, где еще можно провести хороший вечер с друзьями или куда можно сходить на свидание с девушкой — добро пожаловать на StandUp! В Red Arena выступят Стас Старовойтов, Гурам Амарян, Расул Чабдаров, Андрей Атлас, Артем Винокур и Тимур Джанкезов.

@egrishkovets

Монолог-концерт Евгения Гришковца

Когда

6 января, 19:00

Где

«Роза Холл», ул. Набережная Лаванды, 6/1

Сколько

от 2500 рублей

Подробнее

Евгений Гришковец выступит на сцене «Роза Холл» в роли писателя, читающего собственные произведения. Без театрального костюма, продуманной композиции и других театральных эффектов. Только тексты, написанные в разное время и по разным поводам. Тексты, которые никогда не звучали со сцены.

Пятница

7 января

@meladzevalerian

Концерт Валерия Меладзе

Когда

7 января, 21:00

Где

Red Arena, ул. Эстонская, 51

Сколько

от 3500 рублей

Подробнее

Сложно найти человека, который не знает пару строчек из песен «Сэра», «Девушка из высшего общества», «Океан и три реки», «Текила-любовь», «Красиво». Музыкальная стилистика, неподражаемая манера поведения и общения со зрителем — это все о нем — о Валерии Меладзе. Харизма, талант и энергия будут удивительно сочетаться с романтикой и лирикой 7 января на сцене Red Arena.

Суббота

8 января

@rosahallsochi

«Однажды в России» на Роза Хутор

Когда

8 января, 19:00

Где

«Роза Холл», ул. Набережная Лаванды, 6/1

Сколько

от 2500 рублей

Подробнее

Шоу «Однажды в России» — это сборник сатирических скетчей. Актеры показывают обычных людей из народа со своими повседневными трудностями и проблемами. 8 января на сцене «Роза Холл» зрители увидят себя, своих начальников, соседей, родственников и многих других своих знакомых. Это будет программа без антракта, состоящая из отобранных шуток на злобу дня.

@new_theater_sochi

Спектакль «Любовь к трем апельсинам»

Когда

8-9 января, 12:00 и 16:00

Где

«Новый театр Сочи», ул. Орджоникидзе, 5

Сколько

700 рублей

Подробнее

Яркая, сказочная история «Любовь к трем апельсинам» по пьесе Карло Гоцци будет интересна и детям, и взрослым. О любви, волшебстве, приключениях, интригах и всегда о неожиданных поворотах в судьбах героев. Итальянские страсти, сочные краски, танцы, песни вызывают искрений восторг у зрителей всех возрастов. Ведь каждому из нас иногда хочется окунуться в невероятную историю полную приключений.

Воскресенье

9 января

@abramov_ivan

StandUp Ивана Абрамова

Когда

9 января, 19:00

Где

Зимний театр, ул. Театральная, 2

Сколько

от 1500 рублей

Подробнее

Иван Абрамов со свойственной ему интеллигентностью всегда готов взглянуть на заурядную ситуацию под нестандартным углом, делая свои выступления по-настоящему смешными и яркими. Его новая программа обещает быть еще более живой, еще более насыщенной трушными шутками и наполненной темами, волнующими каждого из нас.

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