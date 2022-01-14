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Выходные в городе14 января 2022

6 главных событий выходных в Сочи Щелкунчик, женский стендап и вечеринка с диджеем

6 главных событий выходных в Сочи
АвторМария Нечаева

Вот и отгремел главный праздник и новогодние каникулы. Отдохнувшие, счастливые с кучей подарков и новых планов, мы вышли на работу и уже встречаем первые стандартные выходные в 2022 году. Чтобы не сидеть дома, редакция The Village Юг составила подборку ближайших мероприятий.

Пятница

14 января

@the_chizh_co

Концерт «Чиж&Cо»

Когда

14 января, 19:00

Где

«Роза Холл», ул. Набережная Лаванды, 6/1

Сколько

от 1800 рублей

Подробнее

Безусловная любовь зрителя к «Чиж&Co» позволяет группе встречаться со своими поклонниками без весомых поводов, ведь их концерт — это всегда значимое событие. Гастроли мастодонтов русского рока и блюза в любой точке страны всегда собирают полные залы. В этот раз они соберут аншлаг в зале «Роза Холл» и споют свои самые любимые хиты.

ВКонтакте: Алексей Сушков

Вечеринка с Dj Skif

Когда

14 января, 22:00

Где

Central Park, ул. Кооперативная, 4а

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

Продюсер, владелец собственного музыкального проекта Experiment, один из самых гастролирующих диджеев клубной электронной сцены в России заедет в Сочи, чтобы очередной раз раскачать танцпол.

@new_theater_sochi

Спектакль «Женитьба»

Когда

14-15 января, 19:00

Где

«Новый театр Сочи», ул. Орджоникидзе, 5

Сколько

от 1000 рублей

Подробнее

Спектакль «Женитьба» — известная пьеса Гоголя в современном звучании и антураже в постановке режиссера Евгения Кулагина. В сюжете классической пьесы поднимаются важные на сегодняшний день вопросы — поиск второй половины, любви и счастья, создание семьи, ожидание и реальность.

Суббота

15 января

@four_brothers_rostov

Four Brothers

Когда

15 января, 19:00

Где

bbSea Jazz Club, ул. Черноморская, 5

Сколько

от 1000 рублей

Подробнее

В эту субботу bbSea Jazz Club приглашает на грандиозный концерт и представление дебютного альбома Four Brothers. В программе вечера: авторский джаз, душевный фанк и поп-фьюжн. Также гостей ждут энергия ритмов современной музыки, море позитива, праздничная атмосфера и изысканные блюда из меню.

Воскресенье

17 января

psy-files.ru

Женский Stand Up

Когда

16 января, 20:00

Где

«Роза Холл», ул. Набережная Лаванды, 6/1

Сколько

от 2500 рублей

Подробнее

Завершить неделю можно в «Роза Холл» на женском стендапе. И не думайте, что женщины не ругаются, не жалуются на детей, не шутят о сексе и еще множество других «не». Женский юмор может шокировать! Приходите и убедитесь в этом сами.

culture.ru

Концерт Сочинского симфонического оркестра «Щелкунчик»

Когда

16 января, 20:00

Где

Органный зал, Курортный проспект, 32

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

Сочинский симфонический оркестр приглашает детей и их родителей отправиться в новогоднее путешествие по сказке Гофмана «Щелкунчик». Под звуки музыки из балета Чайковского «Щелкунчик» зрители услышат необыкновенную историю о добре и зле, любви и смелости.

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