6 главных событий выходных в Сочи Щелкунчик, женский стендап и вечеринка с диджеем
Вот и отгремел главный праздник и новогодние каникулы. Отдохнувшие, счастливые с кучей подарков и новых планов, мы вышли на работу и уже встречаем первые стандартные выходные в 2022 году. Чтобы не сидеть дома, редакция The Village Юг составила подборку ближайших мероприятий.
Пятница
14 января
Концерт «Чиж&Cо»
Когда
14 января, 19:00
Где
«Роза Холл», ул. Набережная Лаванды, 6/1
Сколько
от 1800 рублей
Безусловная любовь зрителя к «Чиж&Co» позволяет группе встречаться со своими поклонниками без весомых поводов, ведь их концерт — это всегда значимое событие. Гастроли мастодонтов русского рока и блюза в любой точке страны всегда собирают полные залы. В этот раз они соберут аншлаг в зале «Роза Холл» и споют свои самые любимые хиты.
Вечеринка с Dj Skif
Когда
14 января, 22:00
Где
Central Park, ул. Кооперативная, 4а
Сколько
от 500 рублей
Продюсер, владелец собственного музыкального проекта Experiment, один из самых гастролирующих диджеев клубной электронной сцены в России заедет в Сочи, чтобы очередной раз раскачать танцпол.
Спектакль «Женитьба»
Когда
14-15 января, 19:00
Где
«Новый театр Сочи», ул. Орджоникидзе, 5
Сколько
от 1000 рублей
Спектакль «Женитьба» — известная пьеса Гоголя в современном звучании и антураже в постановке режиссера Евгения Кулагина. В сюжете классической пьесы поднимаются важные на сегодняшний день вопросы — поиск второй половины, любви и счастья, создание семьи, ожидание и реальность.
Суббота
15 января
Four Brothers
Когда
15 января, 19:00
Где
bbSea Jazz Club, ул. Черноморская, 5
Сколько
от 1000 рублей
В эту субботу bbSea Jazz Club приглашает на грандиозный концерт и представление дебютного альбома Four Brothers. В программе вечера: авторский джаз, душевный фанк и поп-фьюжн. Также гостей ждут энергия ритмов современной музыки, море позитива, праздничная атмосфера и изысканные блюда из меню.
Воскресенье
17 января
Женский Stand Up
Когда
16 января, 20:00
Где
«Роза Холл», ул. Набережная Лаванды, 6/1
Сколько
от 2500 рублей
Завершить неделю можно в «Роза Холл» на женском стендапе. И не думайте, что женщины не ругаются, не жалуются на детей, не шутят о сексе и еще множество других «не». Женский юмор может шокировать! Приходите и убедитесь в этом сами.
Концерт Сочинского симфонического оркестра «Щелкунчик»
Когда
16 января, 20:00
Где
Органный зал, Курортный проспект, 32
Сколько
от 500 рублей
Сочинский симфонический оркестр приглашает детей и их родителей отправиться в новогоднее путешествие по сказке Гофмана «Щелкунчик». Под звуки музыки из балета Чайковского «Щелкунчик» зрители услышат необыкновенную историю о добре и зле, любви и смелости.