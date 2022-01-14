6 главных событий выходных в Сочи

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Женский Stand Up



Когда 16 января, 20:00 Где «Роза Холл», ул. Набережная Лаванды, 6/1 Сколько от 2500 рублей Подробнее

Завершить неделю можно в «Роза Холл» на женском стендапе. И не думайте, что женщины не ругаются, не жалуются на детей, не шутят о сексе и еще множество других «не». Женский юмор может шокировать! Приходите и убедитесь в этом сами.

