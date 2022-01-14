6 главных событий выходных в Краснодаре

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Спектакль «Ты всегда будешь меня видеть»

Когда 14 января, 20:00 Где Арт-пространство «Свои», ул. Зиповская 5В литер Х, 4 этаж

Сколько 600 рублей Подробнее

Спектакль «Ты всегда будешь меня видеть» — это вольная интерпретация пьесы Жан-Поль Сартра «За закрытыми дверями». Спектакль, в котором говорят о людях. Тех, что носят маски героизма, благочестия, силы, независимости, легкомысленности. Тех, кто хочет казаться лучше или хуже, чем есть. А что находится под масками? Кто? Ответы на эти вопросы найдете в арт-пространстве «Свои» в эту пятницу.