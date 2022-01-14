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Выходные в городе14 января 2022

6 главных событий выходных в Краснодаре Итальянский вечер, винное казино и стереодрама

6 главных событий выходных в Краснодаре
АвторМария Нечаева

Первая рабочая неделя после затяжных выходных — время не из легких. Чтобы на несколько дней опять почувствовать дух праздника, редакция The Village Юг предлагает отправиться на мероприятия и ловить нужное настроение именно там. А вот какие мероприятия намечаются — узнаете в подборке.

Пятница

14 января

@chateautamagne_wineclub

Винное казино

Когда

14 января, 19:00

Где

«Винный клуб», ул. Рашпилевская, 121

Сколько

800 рублей

Подробнее

В пятницу можно проверить себя, насколько хорошо вы разбираетесь в вине, и в очередной раз сделать ставки. Только не думайте, что в винном казино должны участвовать одни истинные знатоки. Если вы новичок с хорошей интуицией, у вас есть все шансы выиграть.

@svoi_art

Спектакль «Ты всегда будешь меня видеть»

Когда

14 января, 20:00

Где

Арт-пространство «Свои», ул. Зиповская 5В литер Х, 4 этаж

Сколько

600 рублей

Подробнее

Спектакль «Ты всегда будешь меня видеть» — это вольная интерпретация пьесы Жан-Поль Сартра «За закрытыми дверями». Спектакль, в котором говорят о людях. Тех, что носят маски героизма, благочестия, силы, независимости, легкомысленности. Тех, кто хочет казаться лучше или хуже, чем есть. А что находится под масками? Кто? Ответы на эти вопросы найдете в арт-пространстве «Свои» в эту пятницу.

@dramteatrkrd

Стереодрама «Ромео и Джульетта»

Когда

14 января, 18:30
15-16 января, 17:00

Где

Театр драмы им. Горького, ул. Красноармейская, 110

Сколько

от 250 рублей

Подробнее

Представленная стереодрама — это история о молодых влюбленных Ромео и Джельльетте. Но это не классическая, а по-новому созданная эклектичная картина мира: объемная, непредсказуемая, будоражащая. Полет над сюжетом Шекспира происходит через романтический перевод Пастернака. Режиссер создал собственный, понятный сегодняшнему зрителю подстрочник пьесы.

@dramteatrkrd

Концерт к 25-летию «Премьер-оркестра»

Когда

14 января, 18:30
15-16 января, 17:00

Где

Театр драмы им. Горького, ул. Красноармейская, 110

Сколько

от 250 рублей

Подробнее

Оркестр с неподдельным шармом исполняет популярные шедевры и скрупулезно исследует современные партитуры, а также незаслуженно забытые тексты, открывая в них неизведанные смыслы. В честь своего 25-летия «Премьер-оркестр» исполнит праздничную программу. Зрителей ждут приглашенные дирижеры и парад солистов.

Суббота

15 января

@odinteatr

Спектакль «Невидимый Краснодар»

Когда

15-16 января, 20:30

Где

«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В

Сколько

от 1000 рублей

Подробнее

«Невидимый Краснодар» — это урбанистический, интерактивный, всегда разный спектакль Юрия Квятковского про город, в ходе которого зрители обсуждают 6 из 18 тем, волей случая выбранных в пространстве спектакля. Его герои — реальные горожане, которые влияют на развитие городской среды.

Воскресенье

17 января

@vilka_krasnodar

Кулинарный мастер-класс «Итальянский вечер»

Когда

16 января, 19:00

Где

Кулинарная студия «Вилка», ул. Буденного, 129

Сколько

3500 рублей

Подробнее

По традиции заканчиваем неделю в кулинарной студии «Вилка». Готовим салат с помело и креветками фламбе, черные лингвини с лангустинами и вонголе, ягодный пай. И потом вкусно все это едим.

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