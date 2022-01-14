6 главных событий выходных в Краснодаре Итальянский вечер, винное казино и стереодрама
Первая рабочая неделя после затяжных выходных — время не из легких. Чтобы на несколько дней опять почувствовать дух праздника, редакция The Village Юг предлагает отправиться на мероприятия и ловить нужное настроение именно там. А вот какие мероприятия намечаются — узнаете в подборке.
Пятница
14 января
Винное казино
Когда
14 января, 19:00
Где
«Винный клуб», ул. Рашпилевская, 121
Сколько
800 рублей
В пятницу можно проверить себя, насколько хорошо вы разбираетесь в вине, и в очередной раз сделать ставки. Только не думайте, что в винном казино должны участвовать одни истинные знатоки. Если вы новичок с хорошей интуицией, у вас есть все шансы выиграть.
Спектакль «Ты всегда будешь меня видеть»
Когда
14 января, 20:00
Где
Арт-пространство «Свои», ул. Зиповская 5В литер Х, 4 этаж
Сколько
600 рублей
Спектакль «Ты всегда будешь меня видеть» — это вольная интерпретация пьесы Жан-Поль Сартра «За закрытыми дверями». Спектакль, в котором говорят о людях. Тех, что носят маски героизма, благочестия, силы, независимости, легкомысленности. Тех, кто хочет казаться лучше или хуже, чем есть. А что находится под масками? Кто? Ответы на эти вопросы найдете в арт-пространстве «Свои» в эту пятницу.
Стереодрама «Ромео и Джульетта»
Когда
14 января, 18:30
15-16 января, 17:00
Где
Театр драмы им. Горького, ул. Красноармейская, 110
Сколько
от 250 рублей
Представленная стереодрама — это история о молодых влюбленных Ромео и Джельльетте. Но это не классическая, а по-новому созданная эклектичная картина мира: объемная, непредсказуемая, будоражащая. Полет над сюжетом Шекспира происходит через романтический перевод Пастернака. Режиссер создал собственный, понятный сегодняшнему зрителю подстрочник пьесы.
Концерт к 25-летию «Премьер-оркестра»
Когда
14 января, 18:30
15-16 января, 17:00
Где
Театр драмы им. Горького, ул. Красноармейская, 110
Сколько
от 250 рублей
Оркестр с неподдельным шармом исполняет популярные шедевры и скрупулезно исследует современные партитуры, а также незаслуженно забытые тексты, открывая в них неизведанные смыслы. В честь своего 25-летия «Премьер-оркестр» исполнит праздничную программу. Зрителей ждут приглашенные дирижеры и парад солистов.
Суббота
15 января
Спектакль «Невидимый Краснодар»
Когда
15-16 января, 20:30
Где
«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В
Сколько
от 1000 рублей
«Невидимый Краснодар» — это урбанистический, интерактивный, всегда разный спектакль Юрия Квятковского про город, в ходе которого зрители обсуждают 6 из 18 тем, волей случая выбранных в пространстве спектакля. Его герои — реальные горожане, которые влияют на развитие городской среды.
Воскресенье
17 января
Кулинарный мастер-класс «Итальянский вечер»
Когда
16 января, 19:00
Где
Кулинарная студия «Вилка», ул. Буденного, 129
Сколько
3500 рублей
По традиции заканчиваем неделю в кулинарной студии «Вилка». Готовим салат с помело и креветками фламбе, черные лингвини с лангустинами и вонголе, ягодный пай. И потом вкусно все это едим.