6 главных событий выходных в Сочи Чайф, дегустация виноградных элей и концерт органной музыки
Зима-холода бывают даже в Сочи. Но мы не грустим, ждем тепло и идем на мероприятия, которые подобрала для вас редакция The Village Юг. Дегустация виноградных элей, жаркий квартет в bbSea Jazz Club, мощные звуки органа и горячо любимый «Чайф» поддадут огонька в эти крещенские морозы.
Пятница
21 января
Спектакль «Принцесса на горошине»
Когда
21 января, 18:00
Где
«Новый театр Сочи», ул. Орджоникидзе, 5
Сколько
700 рублей
В спектакле зрители увидят несколько сказок Андерсена, объединенных главным сюжетом, — сказкой «Принцесса на горошине». Это одно большое приключение Принца, которому пришла пора жениться. Кто знает, может быть ту самую принцессу он найдет именно в зале.
Дегустация виноградных элей
Когда
21 января, 19:30
Где
Wine Station, ул. Горького, 77
Сколько
1800 рублей
В Wine Station пройдет долгожданная дегустация виноградных элей от Ильи Защук — новинки и уже полюбившиеся всем грейп эли. Гостей ждут потрясающие эли под легкие закуски и увлекательное общение с единомышленниками.
Суббота
22 января
Квартет Дмитрия Сабурова при участии Armir Lee
Когда
22 января, 19:00
Где
bbSea Jazz Club, ул. Черноморская, 5
Сколько
от 1500 рублей
Четверо талантливых музыкантов объединились в уникальный квартет. Вечером 22 января в сопровождении специального иностранного гостя Armir Lee они представят программу, посвященную самым популярным и неизвестным джазовым стандартам. Произведения удивят зрителей авторскими аранжировками, в которых каждый из мастеров сможет продемонстрировать свои таланты.
Концерт группы «Чайф»
Когда
22 января, 20:00
Где
Red Arena, ул. Эстонская, 51
Сколько
от 3000 рублей
Легендарная группа «Чайф» сыграет 22 января на сцене Red Arena. Зрители услышат любимые хиты, знакомые многим поколениям, и песни, написанные совсем недавно. Заряд позитивной энергии и отличное музыкальное настроение всем присутствующим гарантированы.
Воскресенье
23 января
Спектакль «В чужом пиру похмелье»
Когда
23 января, 19:00
Где
Районный дом культуры, ул. Горького, 85
Сколько
450 рублей
Театр «Замок на песке» приглашает зрителей на премьерный спектакль «В чужом пиру похмелье» — постановку по одноименной пьесе Александра Островского. Комедия способна и рассмешить, и задуматься. Артисты попробуют донести до публики основные идеи спектакля: социальное неравенство, самодурство, вечный конфликт отцов и детей, тему маленького человека.
Концерт органной музыки
Когда
23 января, 17:00
Где
Зал органной и камерной музыки, Курортный проспект, 32
Сколько
от 500 рублей
Программа вечера в Сочи «Старые мастера и новые классики» даст возможность слушателям по достоинству оценить музыку молодых композиторов, звучащую в одном концерте с произведениями известных органных мастеров.