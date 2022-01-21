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Выходные в городе21 января 2022

6 главных событий выходных в Сочи Чайф, дегустация виноградных элей и концерт органной музыки

6 главных событий выходных в Сочи
АвторМария Нечаева

Зима-холода бывают даже в Сочи. Но мы не грустим, ждем тепло и идем на мероприятия, которые подобрала для вас редакция The Village Юг. Дегустация виноградных элей, жаркий квартет в bbSea Jazz Club, мощные звуки органа и горячо любимый «Чайф» поддадут огонька в эти крещенские морозы.

Пятница

21 января

@new_theater_sochi

Спектакль «Принцесса на горошине»

Когда

21 января, 18:00

Где

«Новый театр Сочи», ул. Орджоникидзе, 5

Сколько

700 рублей

Подробнее

В спектакле зрители увидят несколько сказок Андерсена, объединенных главным сюжетом, — сказкой «Принцесса на горошине». Это одно большое приключение Принца, которому пришла пора жениться. Кто знает, может быть ту самую принцессу он найдет именно в зале.

@yakor_brewery

Дегустация виноградных элей

Когда

21 января, 19:30

Где

Wine Station, ул. Горького, 77

Сколько

1800 рублей

Подробнее

В Wine Station пройдет долгожданная дегустация виноградных элей от Ильи Защук — новинки и уже полюбившиеся всем грейп эли. Гостей ждут потрясающие эли под легкие закуски и увлекательное общение с единомышленниками.

Суббота

22 января

@prof_vidor

Квартет Дмитрия Сабурова при участии Armir Lee

Когда

22 января, 19:00

Где

bbSea Jazz Club, ул. Черноморская, 5

Сколько

от 1500 рублей

Подробнее

Четверо талантливых музыкантов объединились в уникальный квартет. Вечером 22 января в сопровождении специального иностранного гостя Armir Lee они представят программу, посвященную самым популярным и неизвестным джазовым стандартам. Произведения удивят зрителей авторскими аранжировками, в которых каждый из мастеров сможет продемонстрировать свои таланты.

@chaif_band

Концерт группы «Чайф»

Когда

22 января, 20:00

Где

Red Arena, ул. Эстонская, 51

Сколько

от 3000 рублей

Подробнее

Легендарная группа «Чайф» сыграет 22 января на сцене Red Arena. Зрители услышат любимые хиты, знакомые многим поколениям, и песни, написанные совсем недавно. Заряд позитивной энергии и отличное музыкальное настроение всем присутствующим гарантированы.

Воскресенье

23 января

sochi-rdk.com

Спектакль «В чужом пиру похмелье»

Когда

23 января, 19:00

Где

Районный дом культуры, ул. Горького, 85

Сколько

450 рублей

Подробнее

Театр «Замок на песке» приглашает зрителей на премьерный спектакль «В чужом пиру похмелье» — постановку по одноименной пьесе Александра Островского. Комедия способна и рассмешить, и задуматься. Артисты попробуют донести до публики основные идеи спектакля: социальное неравенство, самодурство, вечный конфликт отцов и детей, тему маленького человека.

ВКонтакте: Владимир Королевский

Концерт органной музыки

Когда

23 января, 17:00

Где

Зал органной и камерной музыки, Курортный проспект, 32

Сколько

от 500 рублей

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Программа вечера в Сочи «Старые мастера и новые классики» даст возможность слушателям по достоинству оценить музыку молодых композиторов, звучащую в одном концерте с произведениями известных органных мастеров.

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