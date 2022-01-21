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Выходные в городе21 января 2022

6 главных событий выходных в Краснодаре Большой парад оркестров, иллюзионное шоу и кулинария

6 главных событий выходных в Краснодаре
АвторМария Нечаева

«Снег, снег, снег» — пропоем в эти выходные. В них же отправимся на мероприятия, которые, подобрала для вас редакция The Village Юг. Побываем в Италии, не выезжая за пределы Краснодара, и не один раз сходим в театр. Зимняя забава только начинается.

Пятница

21 января

@vilka_krasnodar

Кулинарный мастер-класс «Итальянский вечер»

Когда

21 января, 19:00

Где

Кулинарная студия «Вилка», ул. Буденного, 129

Сколько

3500 рублей

Подробнее

Умеете готовить тартар из лосося с авокадо и папайей? А дорадо запеченная с каперсами и вялеными томатами? Приходите в «Вилку», вас точно этому научат. И не только этому, еще на одном дыхании будете стряпать панкейки с тропическим муссом и спелым манго.

@revival_krd_band

Лучшие песни русского рока в исполнении группы Rivival

Когда

21 января, 20:00

Где

The Rock Bar, ул. Горького, 104

Сколько

300 рублей

Подробнее

The Rock Bar — ведущая площадка, где постоянно звучит всеми любимая музыка. Золотая подборка хитов рок-стиля, два часа неповторимых треков, в которых каждый непременно найдет что-то свое, уникальная атмосфера и многое другое только в пятницу вечером.

Суббота

22 января

@muzteatrkrd_official

Большой парад оркестров

Когда

22 января, 15:00

Где

Музыкальный театр «Премьера», ул. Красная, 44

Сколько

от 500 рублей

Подробнее

22 января на сцене музыкального театра состоится концерт «Большой парад оркестров», в котором примут участие духовые оркестры Краснодара. Для зрителей прозвучат произведения Валерия Халилова — популярные военные песни разных лет. Программа станет частью II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, который пройдет в 34 городах России от Камчатки до Калининграда.

@teatr_moi

Спектакль «Фантазии Фарятьева»

Когда

22 января, 19:30

Где

«Театр Мой», ул. Зиповская, 5В, литер Х, 4 этаж

Сколько

1000 рублей

Подробнее

Спектакль «Фантазии Фарятьева» поставлен по пьесе Аллы Соколовой, главный вопрос которой: «Каждый человек когда-нибудь остается один. В чем же будет твое убежище, если ты ни во что не веришь?». Это психологическая трагикомедия о том, как родные люди любят и пытаются сделать счастливыми друг друга.

Воскресенье

23 января

@odinteatr

Спектакль «Proгон»

Когда

23 января, 20:30

Где

«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В

Сколько

от 600 рублей

Подробнее

Спектакль «Proгон» — история о непостоянности любви и дружбы, о сложности человеческих взаимоотношений, о предательстве. Непростая история, но очень интересная — экзистенциально-психоделический экзерсис, осложненный любовными многоугольниками.

@dreamblacktheatre

Иллюзионное шоу

Когда

23 января, 17:00

Где

Черный театр Dream, ул. Уральская, 79/1

Сколько

900 рублей

Подробнее

В предстояще воскресенье состоится иллюзионное шоу Сергея Янпольского. Появление волшебника прямо из загадочного, светящегося куба, оживающие предметы, их удивительные исчезновения и внезапные появления из воздуха заставят зрителей поверить, что чудеса существуют.

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