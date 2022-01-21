6 главных событий выходных в Краснодаре Большой парад оркестров, иллюзионное шоу и кулинария
«Снег, снег, снег» — пропоем в эти выходные. В них же отправимся на мероприятия, которые, подобрала для вас редакция The Village Юг. Побываем в Италии, не выезжая за пределы Краснодара, и не один раз сходим в театр. Зимняя забава только начинается.
Пятница
21 января
Кулинарный мастер-класс «Итальянский вечер»
Когда
21 января, 19:00
Где
Кулинарная студия «Вилка», ул. Буденного, 129
Сколько
3500 рублей
Умеете готовить тартар из лосося с авокадо и папайей? А дорадо запеченная с каперсами и вялеными томатами? Приходите в «Вилку», вас точно этому научат. И не только этому, еще на одном дыхании будете стряпать панкейки с тропическим муссом и спелым манго.
Лучшие песни русского рока в исполнении группы Rivival
Когда
21 января, 20:00
Где
The Rock Bar, ул. Горького, 104
Сколько
300 рублей
The Rock Bar — ведущая площадка, где постоянно звучит всеми любимая музыка. Золотая подборка хитов рок-стиля, два часа неповторимых треков, в которых каждый непременно найдет что-то свое, уникальная атмосфера и многое другое только в пятницу вечером.
Суббота
22 января
Большой парад оркестров
Когда
22 января, 15:00
Где
Музыкальный театр «Премьера», ул. Красная, 44
Сколько
от 500 рублей
22 января на сцене музыкального театра состоится концерт «Большой парад оркестров», в котором примут участие духовые оркестры Краснодара. Для зрителей прозвучат произведения Валерия Халилова — популярные военные песни разных лет. Программа станет частью II Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, который пройдет в 34 городах России от Камчатки до Калининграда.
Спектакль «Фантазии Фарятьева»
Когда
22 января, 19:30
Где
«Театр Мой», ул. Зиповская, 5В, литер Х, 4 этаж
Сколько
1000 рублей
Спектакль «Фантазии Фарятьева» поставлен по пьесе Аллы Соколовой, главный вопрос которой: «Каждый человек когда-нибудь остается один. В чем же будет твое убежище, если ты ни во что не веришь?». Это психологическая трагикомедия о том, как родные люди любят и пытаются сделать счастливыми друг друга.
Воскресенье
23 января
Спектакль «Proгон»
Когда
23 января, 20:30
Где
«Один театр», ул. Коммунаров 268, литер В
Сколько
от 600 рублей
Спектакль «Proгон» — история о непостоянности любви и дружбы, о сложности человеческих взаимоотношений, о предательстве. Непростая история, но очень интересная — экзистенциально-психоделический экзерсис, осложненный любовными многоугольниками.
Иллюзионное шоу
Когда
23 января, 17:00
Где
Черный театр Dream, ул. Уральская, 79/1
Сколько
900 рублей
В предстояще воскресенье состоится иллюзионное шоу Сергея Янпольского. Появление волшебника прямо из загадочного, светящегося куба, оживающие предметы, их удивительные исчезновения и внезапные появления из воздуха заставят зрителей поверить, что чудеса существуют.