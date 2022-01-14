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Выходные в городе14 января 2022

Поработали и хватит: Теперь выбираем, где проведем выходные

Поработали и хватит: Теперь выбираем, где проведем выходные
АвторАлександр Елсаков, Вячеслав Душин

Каждую пятницу промо-бюро «Теснота» выпускает авторский гид по выходным на The Village Екатеринбург. Это вечеринки, которые Саша Елсаков и Слава Душин посетят сами и советуют горожанам.

«Самоцвет»

«Куб»

Когда

21:00

Где

ул. 8 Марта, 13

Сколько

бесплатно

В «Кубе» собираются приближенные к заведению диггеры-селекторы, маргинальные музыканты и сооснователи лейблов в рамках сходки «Радиодетали». С перепаянными джеками на наушниках сыграют uttarobopha, Eshhh, Fratah Free — он же «Аромат глаз», — Chupa, One Leg Dancer, IJIJ от «Лейбла» и feel_set, организатор фестиваля «Мирнойз».

«Самоцвет»

Когда

22:00

Где

ул. Малышева, 29а

Сколько

бесплатно

Пока в городе гостит Аня Картузова, прибывшая из Петербурга, но имеющая родственную связь с Екатеринбургом, было бы несправедливо не позвать ее сыграть диджей-сет. По краям от ее прайм-таймого выступления — влюбившая в себя гостей бара DJ Fake Nice и спокойный как удав Антон Эль с реликтами из всех стран мира.

«Мелодия»

Когда

23:00

Где

ул. Первомайская, 36

Сколько

бесплатно

Отметив Старый Новый год, проводив первую рабочую неделю, люди стремятся в «Мелодию» зализать раны и напомнить организму, что умеренное употребление алкоголя ему не повредит. Те, кому спиртные напитки не так важны, как музыка, обратят внимание на сет игривой и шальной Тины. Разогревайтесь и вперед к ночным приключениям.

«Мизантроп»

Когда

23:00

Где

ул. Воеводина, 6

Сколько

бесплатно

Британская пацанская электроника в новом сезоне сериала «Happy Days» зазвучит из-под флешек Саши Галкаева, DJ Pak, Саши Комарского и Serjz. Алкогольный Альбион, второе дыхание в файв-оу-клок, бэйслайн джанки в декорациях екатеринбургского подвальчика.

«Шалом Шанхай»

Когда

23:00

Где

ул. 8 Марта, 4

Сколько

бесплатно

Андрэ и Жирков который год неразлучны на серии вечеринок «Дискосвиньи». Так и вы не дайте им разлучиться в эту ночь, пока они отбросили свои гетто и бэйс треки в сторону ради диско, хауса и прочих традиционных дискотечных треков второй половины 20 века.

Пятница

14

января

«Шалом Шанхай»

«Мизантроп»

Когда

23:00

Где

ул. Воеводина, 6

Сколько

бесплатно

Гетто рэп-кобылку вновь запрягут в баре «Мизантроп», а мы понадеемся, что бедная лошадка еще не подыхает от того, как ее загоняли. Коневодами на пацанской джигитовке назначены Тата Аджи, Краймтайм, Слоба и Сетка.

«Куб»

Когда

23:00

Где

ул. 8 Марта, 13

Сколько

бесплатно

Прошел год с технического открытия «Куба». Спешим поздравить и позвать вас присоединиться к поздравлениям и танцам по случаю события. Лайнап широк, а значит, и музыке быть разной, выбирайте любимцев и пляшите с удовольствием — Руслан Комадей, Даниил Грехов, Коля Bigmamma, Eshhh и Морская ракушка, Друг диллер, Bootyfree и сооснователь клуба Семен Комлев.

«Самоцвет»

Когда

23:00

Где

ул. Малышева, 29а

Сколько

бесплатно

В «Самоцвете» тоже трясут стариной, аккурат после окончания собрания кружка скретчеров «Кто пилит» — на него приглашают всех интересующихся аж с 15:00, Паша Вайд и Антон Эльфильтр собираются крутить пластинки. Без пилки в ночном слоте тоже не обойтись.

«Шалом Шанхай»

Когда

23:00

Где

ул. 8 Марта, 4

Сколько

бесплатно

В «Шалом Шанхае» даже не думают немного отойти от каникул и решают поддать газку. В Никите Зимберге просыпается его новое диджейское альтер-эго Казино Экзотика, Ксюша Марджела готовится и играть, и плясать, а московский гость и главарь «Симача» Оранж готов делать вид, что праздник еще не завершился. Попсилово, гремелово, выпендреж.

Суббота

15

января

Фотографии: обложка  — Никита Дубинский, 1, 2 — Алексей Пономарчук

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