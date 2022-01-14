Поработали и хватит: Теперь выбираем, где проведем выходные

«Самоцвет»

Когда 22:00 Где ул. Малышева, 29а Сколько бесплатно

Пока в городе гостит Аня Картузова, прибывшая из Петербурга, но имеющая родственную связь с Екатеринбургом, было бы несправедливо не позвать ее сыграть диджей-сет. По краям от ее прайм-таймого выступления — влюбившая в себя гостей бара DJ Fake Nice и спокойный как удав Антон Эль с реликтами из всех стран мира.