Skookiny Deti, «Раздор» и «Пульсация» в «Мизантропе» И тюменский гость Артур Архипов в «Мелодии»
Каждую пятницу промо-бюро «Теснота» выпускает авторский гид по выходным на The Village Екатеринбург. Это вечеринки, которые Саша Елсаков и Слава Душин посетят сами и советуют горожанам.
С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса.
«Шалом Шанхай»
Когда
20:00
Где
ул. 8 Марта, 4
Сколько
бесплатно
Дядя Витя, дружелюбный сосед, пешим ходом отправится пятничным вечером в «Шалом Шанхай» с копной флешек на связке ключей. Отправьтесь с ним в музыкальное приключение от нежного изи лисенинга до хай энерджи, а потом резко в кровать под уютное одеяло.
«Самоцвет»
Когда
20:00
Где
ул. Малышева, 29а
Сколько
бесплатно
Саша Пичи, знаток чиллового хопчика, забойного рэпчика и урбан-электроники с бенефисом на втором этаже «Самоцвета». На подхвате Слава Душин с новинками и такой, и сякой музыки.
«Мизантроп»
Когда
20:00
Где
ул. Воеводина, 6
Сколько
бесплатно
На один вечер «Мизантроп» превращается в Syndrome. В пятницу тут только концерты заметных екатеринбургских групп: Skookiny Deti, «Раздор» и «Пульсация». Если первые две выступают относительно часто, то третья редко, не пропустите.
«Мелодия»
Когда
21:00
Где
ул. Первомайская, 36
Сколько
бесплатно
Уральская Лана Дель Рэй Полина Новгородцева (послушайте ее свежий релиз) на пару с Никитой Бобунцом ставят барный рок, рюмочное инди для всех, кто предпочитает запивать радость и горесть под душевные мотивы знакомых мелодий.
Пятница
17
декабря
«Мизантроп»
Когда
20:00
Где
ул. Воеводина, 6
Сколько
бесплатно
Диджейский сабантуй по поводу или без повода — не важно, важно, что в субботу «Мизантроп» заряжает на танцы знатная братия в лице Комарского, Муас, Душина, Фрилансера, Пака, а также московского гастролера, представителя лейбла Get Busy Dj XNX, любителя брутального саунда, хоть в ломаном, хоть в прямом варианте бочки. Готовьтесь к бубосу.
«Шалом Шанхай»
Когда
21:00
Где
ул. 8 Марта, 4
Сколько
бесплатно
Это что за господин в диджейке? А, это же Андрэ, занятный малый с хорошим музыкальным вкусом и манерами.
«Мелодия»
Когда
21:00
Где
ул. Первомайская, 36
Сколько
бесплатно
И вновь крутится винил и нет пути домой. За вертушками тюменский гость Артур Архипов, выбирает музыку не без помощи Полины Левиной. Музыкальный ассортимент под стать ассортименту настоек — богатый, разнообразный, не без приятных неожиданностей и экспериментов.
«Самоцвет»
Когда
21:00
Где
ул. Малышева, 29а
Сколько
бесплатно
Тандемом врываются в музыку Дима Джаст и Ульяна Яковлева. Тратьте время взвешенно — настойка, дистиллят, коктейль, танец, и пора на боковую.
Суббота
18
декабря
Фотографии: Алексей Пономарчук