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Выходные в городе17 декабря 2021

Skookiny Deti, «Раздор» и «Пульсация» в «Мизантропе» И тюменский гость Артур Архипов в «Мелодии»

Skookiny Deti, «Раздор» и «Пульсация» в «Мизантропе»
АвторАлександр Елсаков, Вячеслав Душин

Каждую пятницу промо-бюро «Теснота» выпускает авторский гид по выходным на The Village Екатеринбург. Это вечеринки, которые Саша Елсаков и Слава Душин посетят сами и советуют горожанам.

С 25 октября в связи с указом правительства Свердловской области посещать все мероприятия можно только по QR-кодам и медицинским документам, подтверждающим прививку от коронавируса.

«Самоцвет»

«Шалом Шанхай»

Когда

20:00

Где

ул. 8 Марта, 4

Сколько

бесплатно

Дядя Витя, дружелюбный сосед, пешим ходом отправится пятничным вечером в «Шалом Шанхай» с копной флешек на связке ключей. Отправьтесь с ним в музыкальное приключение от нежного изи лисенинга до хай энерджи, а потом резко в кровать под уютное одеяло.

«Самоцвет»

Когда

20:00

Где

ул. Малышева, 29а

Сколько

бесплатно

Саша Пичи, знаток чиллового хопчика, забойного рэпчика и урбан-электроники с бенефисом на втором этаже «Самоцвета». На подхвате Слава Душин с новинками и такой, и сякой музыки.

«Мизантроп»

Когда

20:00

Где

ул. Воеводина, 6

Сколько

бесплатно

На один вечер «Мизантроп» превращается в Syndrome. В пятницу тут только концерты заметных екатеринбургских групп: Skookiny Deti, «Раздор» и «Пульсация». Если первые две выступают относительно часто, то третья редко, не пропустите.

«Мелодия»

Когда

21:00

Где

ул. Первомайская, 36

Сколько

бесплатно

Уральская Лана Дель Рэй Полина Новгородцева (послушайте ее свежий релиз) на пару с Никитой Бобунцом ставят барный рок, рюмочное инди для всех, кто предпочитает запивать радость и горесть под душевные мотивы знакомых мелодий.

Пятница

17

декабря

«Шалом Шанхай»

«Мизантроп»

Когда

20:00

Где

ул. Воеводина, 6

Сколько

бесплатно

Диджейский сабантуй по поводу или без повода — не важно, важно, что в субботу «Мизантроп» заряжает на танцы знатная братия в лице Комарского, Муас, Душина, Фрилансера, Пака, а также московского гастролера, представителя лейбла Get Busy Dj XNX, любителя брутального саунда, хоть в ломаном, хоть в прямом варианте бочки. Готовьтесь к бубосу.

«Шалом Шанхай»

Когда

21:00

Где

ул. 8 Марта, 4

Сколько

бесплатно

Это что за господин в диджейке? А, это же Андрэ, занятный малый с хорошим музыкальным вкусом и манерами.

«Мелодия»

Когда

21:00

Где

ул. Первомайская, 36

Сколько

бесплатно

И вновь крутится винил и нет пути домой. За вертушками тюменский гость Артур Архипов, выбирает музыку не без помощи Полины Левиной. Музыкальный ассортимент под стать ассортименту настоек — богатый, разнообразный, не без приятных неожиданностей и экспериментов.

«Самоцвет»

Когда

21:00

Где

ул. Малышева, 29а

Сколько

бесплатно

Тандемом врываются в музыку Дима Джаст и Ульяна Яковлева. Тратьте время взвешенно — настойка, дистиллят, коктейль, танец, и пора на боковую.

Суббота

18

декабря

Фотографии: Алексей Пономарчук

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