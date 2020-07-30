Выходные в Иркутске: Первые концерты и немного онлайна Хулиганский концерт от «Бакшиш», презентация нового альбома Luysi Mard и онлайн-киноквиз
Танцы под хулиганские напевы «Бакшиш»
Когда
21:00
Где
«Сморреброд»
Сколько
Бесплатно
Открывает новый посткарантинный культурный сезон в Иркутске живой концерт местной кавер-группы «Бакшиш». Будет хулигански громко, душевно и танцевально. Считаем, не стоит пропускать.
Рок-каверы от Extrovert
Когда
00:00
Где
«Рок-н-Ролл паб»
Сколько
200 рублей
Старые добрые тяжелые каверы от Extrovert прозвучат в эту пятницу в «Рок-н-Ролл пабе». Организаторы обещают, что коллектив будет жечь сердца роком и плавить тоску. Иркутян приглашают в паб танцевать и веселиться впервые за пять месяцев.
Онлайн-киноквиз с Юрием Яшниковым
Когда
16:00
Где
Онлайн
Сколько
Бесплатно
Для тех, кто продолжает соблюдать режим самоизоляции, в Иркутске пройдет очередное онлайн-событие: иркутский кинорежиссер Юрий Яшников проведет киноквиз. Участников ждут 30 вопросов, посвященных зарубежному кинематографу.
Пятница
31
Новая скульптура Даши Намдакова в Иркутске
Когда
С 11:00-20:00
Где
Галерея Бронштейна
Сколько
50-150 рублей
Коллекцию галереи Виктора Бронштейна пополнила скульптура Даши Намдакова «Ожидание». С 27 июля ее можно увидеть в составе основной экспозиции музея. Как рассказывают в галерее, на первый взгляд скульптура, покрытая темно-коричневой патиной, похожа на кость или обломок старого дерева. Но если присмотреться, постепенно замысел автора раскрывается — работа напоминает фигуру беременной женщины, которая лежит и смотрит в небо.
«Синий бит» и The Plungers
Когда
20:00
Где
Edison Craft Bar
Сколько
Бесплатно
На открытии Edison Craft Bar выступят сразу два местных коллектива, это рэп-рок-фанк-шансон банда «Синий бит» и ска-панки The Plungers. Гостей ждут импровизации на темы из зала, веселые и не очень песни о несчастной любви, котиках и бешеные танцы.
Суббота
1
Презентация нового альбома от Luysi Mard
Когда
20:00
Где
Edison Craft Bar
Сколько
Бесплатно
Молодой иркутской группе Luysi Mard карантин явно пошел на пользу: на первом концерте сезона они представят новый (второй) альбом «Карфаген». Коллектив, по собственному признанию, пишет песни на русском и французском языках в стиле Duende songs. Duende — с англ. «загадочная способность произведения искусства тронуть человеческую душу». По факту это лиричные баллады в богатом инструментальном сопровождении: скрипка, бас-гитара, фортепиано, ударные. Кажется, намечается душевный воскресный вечер.
Воскресенье
2
Обложка: unsplash.com