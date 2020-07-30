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Выходные в городе30 июля 2020

Выходные в Иркутске: Первые концерты и немного онлайна Хулиганский концерт от «Бакшиш», презентация нового альбома Luysi Mard и онлайн-киноквиз

АвторЕкатерина Зырянова
Extrovert. Фотография: Ольга Зима

Танцы под хулиганские напевы «Бакшиш»

Когда

21:00

Где

«Сморреброд»

Сколько

Бесплатно

Instagram

Открывает новый посткарантинный культурный сезон в Иркутске живой концерт местной кавер-группы «Бакшиш». Будет хулигански громко, душевно и танцевально. Считаем, не стоит пропускать. 

Рок-каверы от Extrovert

Когда

00:00

Где

«Рок-н-Ролл паб»

Сколько

200 рублей

VK

Старые добрые тяжелые каверы от Extrovert прозвучат в эту пятницу в «Рок-н-Ролл пабе». Организаторы обещают, что коллектив будет жечь сердца роком и плавить тоску. Иркутян приглашают в паб танцевать и веселиться впервые за пять месяцев. 

Онлайн-киноквиз с Юрием Яшниковым

Когда

16:00

Где

Онлайн

Сколько

Бесплатно

VK

Для тех, кто продолжает соблюдать режим самоизоляции, в Иркутске пройдет очередное онлайн-событие: иркутский кинорежиссер Юрий Яшников проведет киноквиз. Участников ждут 30 вопросов, посвященных зарубежному кинематографу. 

Пятница

31

Скульптура «Ожидание». Фотография: Галерея Бронштейна 

Новая скульптура Даши Намдакова в Иркутске

Когда

С 11:00-20:00

Где

Галерея Бронштейна

Сколько

50-150 рублей

VBGallery

Коллекцию галереи Виктора Бронштейна пополнила скульптура Даши Намдакова «Ожидание». С 27 июля ее можно увидеть в составе основной экспозиции музея. Как рассказывают в галерее, на первый взгляд скульптура, покрытая темно-коричневой патиной, похожа на кость или обломок старого дерева. Но если присмотреться, постепенно замысел автора раскрывается — работа напоминает фигуру беременной женщины, которая лежит и смотрит в небо.

«Синий бит» и The Plungers

Когда

20:00

Где

Edison Craft Bar

Сколько

Бесплатно

Instagram

На открытии Edison Craft Bar выступят сразу два местных коллектива, это рэп-рок-фанк-шансон банда «Синий бит» и ска-панки The Plungers. Гостей ждут импровизации на темы из зала, веселые и не очень песни о несчастной любви, котиках и бешеные танцы. 

Суббота

1

Luysi Mard. Фотография: Luysi Mard

Презентация нового альбома от Luysi Mard

Когда

20:00

Где

Edison Craft Bar

Сколько

Бесплатно

EdisonBar

Молодой иркутской группе Luysi Mard карантин явно пошел на пользу: на первом концерте сезона они представят новый (второй) альбом «Карфаген». Коллектив, по собственному признанию, пишет песни на русском и французском языках в стиле Duende songs. Duende — с англ. «загадочная способность произведения искусства тронуть человеческую душу». По факту это лиричные баллады в богатом инструментальном сопровождении: скрипка, бас-гитара, фортепиано, ударные. Кажется, намечается душевный воскресный вечер. 

Воскресенье

2

Обложка: unsplash.com

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