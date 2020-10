Каждые выходные The Village собирает самые интересные, популярные, смешные и странные материалы за неделю в русском и зарубежном интернете для тех, у кого нет времени на чтение в будни. В этом выпуске — прощальная речь Обамы и скандальная пресс-конференция Трампа, новые клипы Sia и The Weeknd, стихи Пушкина под Linkin Park и многое другое.

В начале года «Коммерсантъ» подводит итоги нескольких лет работы над большой и важной темой — деятельности российских психоневрологических интернатов. В этом тексте издание вспоминает свои самые важные публикации, описывающие ужасы закрытых медицинских учреждений, и рассказывает, что удалось изменить благодаря совместным усилиям журналистов, волонтеров и чиновников.

На «Медузе» вышло расследование специального корреспондента Ивана Голунова о расходах московского бюджета на новогоднее оформление города в 2016 году. Оказалось, что в этот раз траты на праздничную иллюминацию, световые инсталляции и прочие украшения увеличились больше чем в десять раз и составили почти 7 миллиардов рублей.

Помимо поражающих цифр, в статье приводятся и другие интересные факты. Например, елки на городских площадях в спонсорском режиме установили малоизвестные компании, большинство из которых до этого участвовало в благоустройстве московских улиц. Не обошлось и без братьев Ротенбергов. Компания «Форум», связанная с ними, получила контракт на изготовление и установку «бокалов» на Тверской улице всего за два дня до назначенного срока исполнения.

Издание BuzzFeed опубликовало отчет ФБР об избранном президенте США Дональде Трампе. В нем говорится, что Кремль давно пытался наладить с ним связь, чтобы посеять раздор в западном мире, и что кандидат от республиканцев знал о российских хакерских атаках по внедрению кода для слежки за штабом демократов. Кроме того, там упоминается об оргиях, в которых будущий президент якобы участвовал во время поездок в Россию. Документ опирается на анонимные источники, и BuzzFeed подчеркивает, что не может его верифицировать.

И в продолжение темы американской политики. Теперь уже бывший президент США Барак Обама выступил с прощальной речью — подвел итоги своего пребывания на посту главы страны и дал ей напутствие на будущее. А избранный американский лидер Дональд Трамп дал первую пресс-конференцию в новой должности, на которой, в частности, разругался с BuzzFeed и CNN и признал, что за хакерскими атаками на демократов могла стоять Россия. Главное и о том, и о другом событии собрала в своих материалах все та же «Медуза».

«Если вы когда-нибудь испытывали сочувствие к девушкам-моделям, которым не положено есть, уставать и стареть, вы просто никогда не ­задумывались о судьбе собак шоу-класса», — журналист Нина Назарова написала для GQ текст о мире профессиональных выставок корги, любимой породы британской королевы Елизаветы, вице-премьера Игоря Шувалова и тысяч россиян. Из него можно узнать о том, сколько стоит сделать собаку чемпионом России по красоте, что такое корги-спекуляция и зачем заводчики фотошопят носы и припудривают лапы своим питомцам.

После премьеры фильма «Изгой-один» и спин-оффа «Звездных войн», персонажи которого охотятся за чертежами «Звезды смерти», журнал Wired показал схемы космической станции-убийцы инженерам и архитекторам. Издание института «Стрелка» Strelka Magazine публикует основные тезисы статьи.

По словам профессионалов, оружие, символизировавшее в киносаге мощь Империи, — не слишком удачный проект. «Звезда смерти» загрязняет космос, мостов и коридоров в ней так много, что контролировать происходящее на станции слишком сложно, а персоналу не хватает общественных пространств, которые помогли бы справиться с психологическим напряжением. Впрочем, все это неудивительно, учитывая, что создатель «Звезды смерти» Гален Эрсо на самом деле сочувствовал повстанцам и сознательно портил проект.

В ночь с 8 на 9 января в Лос-Анджелесе вручили награды «Золотого глобуса» — премии иностранной прессы, по результатам которой в том числе принято предсказывать номинантов на «Оскар». В этом году церемонию вел Джимми Фэллон, а запомнилась она в первую очередь триумфом мюзикла «Ла-Ла Ленд» (семь побед в семи номинациях, в том числе за лучшую режиссуру, мужскую и женскую роль, сценарий и музыку), победой традиционно обделяемой наградами Изабель Юппер в номинации «Лучшая женская роль в драме» за фильм «Она», а также пронзительной речью Мерил Стрип.

Получая премию за вклад в киноиндустрию, титулованная актриса сказала, что главную и одновременно худшую роль 2016 года для нее исполнил не актер, а реальный человек — новый президент США Дональд Трамп. Стрип вспомнила о том, как Трамп во время публичного выступления передразнил журналиста с инвалидностью. И, по словам актрисы, это разбило ей сердце.

Показ новой коллекции Гоши Рубчинского

Главный российский экспортный дизайнер представил свою новую коллекцию: модели агентства Lumpen, одетые в новинки от Рубчинского, прошлись толпой в Областном центре культуры молодежи в Калининграде. В это раз Рубчинский исследовал образ российского футбольного болельщика — отсюда и обилие шарфов, теплых шапок и тренировочных штанов. Причем вместе с «фанатами» по подиуму вышагивали модели, чья одежда явно отсылала к униформе российских полицейских. Эту коллекцию дизайнер выпустил совместно с adidas Football к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году. Именно поэтому на большинстве вещей можно увидеть логотип спортивной марки.

Трейлер последнего сезона сериала «Девочки»

Популярный сериал о жизни четырех подруг из Нью-Йорка, который телеканал HBO снимал с 2012 года, подходит к концу. Героини Лены Данэм, Эллисон Уильямс, Джемаймы Керк и Зоси Мамет все еще пытаются повзрослеть и разобраться в запутанных отношениях. Из трейлера, в частности, выясняется, что Ханна теперь хочет «писать истории, которые помогут другим чувствовать себя не такими одинокими», как она сама, — об этом выйдет колонка героини в газете, и ее прочитают друзья и родные Ханны.

На этой неделе Москва буквально утопала в облаках. Это редкое погодное явление, которое возникает при резкой смене температуры, — например, когда теплый циклон приходит на смену 20-градусным морозам (как это и произошло в столице в начале января). Заметить его с земли практически невозможно, а вот жителям последних этажей высоток и работникам Сити повезло больше.

Стихи Пушкина под музыку Linkin Park

Сценарист и драматург Евгений Казачков попытался переосмыслить творчество Александра Сергеевича Пушкина. На своей странице в Facebook он выложил видео, в котором зачитывает стихи поэта под одну из самых известных песен группы Linkin Park — «Numb». Вышло на удивление гармонично.

Новый клип Sia

Австралийская певица Sia выпустила клип на песню «Move Your Body» c альбома «This is Acting», вышедшего в январе 2016 года. В новом клипе танцует не Мэдди Зиглер, которую можно увидеть во многих работах Sia, а восьмилетняя Лилиана Кетчмен, чье лицо спрятано под маской.

Действие ролика происходит в 1987 году: родители с дочерью приходят в фотоателье для того, чтобы сняться в рекламе сотового телефона. Пока взрослые с удовольствием позируют, девочке удается сбежать и нарядиться в маску и черно-белый парик, уже ставший неотъемлемой частью клипов австралийской поп-дивы. Под слова песни о том, что язык тела — это поэзия, девочка танцует и вовлекает в свою забаву посторонних людей.

Новый клип The Weeknd

Тем временем канадский мастер романтических хип-хоп-баллад выпустил клип на трек «Party Monster» с нового альбома. В ролике певец ездит на спортивной машине, отдыхает в клубе с красивыми девушками, а в конце оказывается очень пьяным в мрачном номере отеля. Видео снято в стилистике низкобюджетного эротического хоррора и получилось любопытным за счет смешения тенденций из Tumblr с характерной атмосферой b-movie 90-х годов, снятого где-нибудь в Западном Техасе.

Текст: Аня Чесова, Аня Соколова, Настя Курганская, Антон Хитров, Таня Решетник, Кристина Сафонова, Наташа Федоренко