3 февраля в Государственном музейно-выставочном центре «Росфото» открывается выставка «Арктическая истерия». 16 финских художников покажут свои работы о взаимодействии человека с реальной и воображаемой природной средой. «Арктическая история» — термин из области психопатологии. Так называют экстатическое состояние, распространенное у традиционных северных народов и считающееся признаком, выявляющим шамана. Характерное для медиумов обостренное восприятие стало общим языком для всех участников выставки, независимо от того, рассказывают они об окружающей среде или о потустороннем мире. Нашумевшую выставку «Гаража» о моде советских неформалов привезли в «Этажи»

ВЕЛИ ГРАНЁ

Вели Гранё (р. 1960) — документалист, посвятивший свое творчество маргиналам — людям, чьи убеждения подсказали им собственный путь в жизни, независимый от социальных норм. На выставке Гранё представит четыре видеоинсталляции. Фильм Meet You in Finland, Angel (2003, 30 минут) рассказывает о паре из Хельсинки, которая верит, что их дочь живет на планете Сириус; A Strange Message from Another Star (1998–2002, 30 минут) — о разработчике шаттлов, в 15 лет твердо решившем построить космический корабль и перебраться на другую планету, Purification (2004) — об изобретателе Войто Коскенваара, придумавшем прибор для очищения всего на свете; а Tangible Cosmologies (2004) — о коллекционерах пивных банок, объектов, связанных с Диснеем, бутылок и телевизоров. Планы на зиму: Выставки, фестивали, концерты, кино (Часть 2)

ИЛЬККА ХАЛСО





Илькка Халсо (р. 1965) называет себя «художником от науки»: в своих работах он исследует амбивалентные отношения человека и природы, проявления естественной жизни, видимые невооруженным глазом. «Что происходит? Природа эвакуирована до лучших времен или превращена в товар и абсурдно каталогизирована? Я смотрю в будущее и не рад тому, что вижу», — говорит художник о цивилизации. На его фотографиях природные объекты выхвачены из контекста и помещены в промышленную среду, превращаясь таким образом в объекты человеческой деятельности.



ПЕТРИ СИРВИЁ





Петри Сирвиё (р. 1962) — дирижер «Мужского хора крикунов» — ансамбля, исполняющего финские патриотические песни в крике. На выставку Сирвиё привез проект хора Sorry Speech. В видеоинсталляции певцы выкрикивают текст речи 2008 года австралийского премьер-министра, в которой он приносит извинения аборигенам за притеснения. Это ясное и прямое политическое высказывание облечено в лаконичную форму, которая вступает в визуальное противоречие с природным укладом жизни традиционных племен — истинных героев инсталляции.

ПЕККА ЮЛЬХЯ

Пекка Юльхя (р. 1955) называет себя скульптором, но его работы — скорее объекты дизайна или стрит-арта. Экспонаты на выставке — чучела животных в непривычных для них ситуациях. Кролик-дворецкий с подносом для визитных карточек (Trembling and Honouring, 2005–2011) и хоровод зайцев-сектантов (It is Not Too Late, 2009) вызывают ироничную усмешку, напоминая о проекте Crappy Taxidermy, но в контексте выставки заставляют всерьез задуматься об ответственности человека перед миром природы, который он методично толкает к катастрофе.



РЕЙЙО КЕЛА







Реййо Кела (р. 1952) — выдающийся финский хореограф. Он вывел танец за привычные рамки и соединил его с жанрами инсталляции и изобразительного искусства. Представленный на выставке фильм «365 дней — видеодневник Реййо Келы» (2006, 18 минут) — это результат годичного эксперимента автора. Кела исполнял на камеру по одному танцевальному движению каждый день, и в результате монтажа получилась связная пластическая история года из жизни автора.



ТЕЯ МАКИПЯЯ







Тея Макипяя (р. 1972) передает реальность таким образом, что зритель оказывается вырванным из собственной зоны комфорта и воспринимает происходящее в непривычном свете — «жутко громко и запредельно близко». В работе «Петтери» (2008) с помощью камеры, прикрепленной к рогам оленя, зритель смотрит на окружающий мир и повседневную деятельность жителя лапландских лесов буквально его глазами. Проект «10 заповедей XXI века» — это запись указаний, переведенных с финского на другие языки, исполнение которых должно предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу.





Также в проекте «Арктическая истерия» участвуют:

Яри Силомяки — «Дневник наблюдений за погодой» (серия фотографий);

Анни Рапинойя — «Гардероб природы» (инсталляция);

Салла Тюккя — «Мощь» (короткометражный фильм); Эркки Курениемми, Мика Таанила (экспериментальные короткометражные фильмы);

Телерво Каллейнен, Оливер Кохта Каллейнен — I Love My Job (серия короткометражных фильмов);

Pink Twins (аудиовизуальные инсталляции).

Выставка «Арктическая истерия»

Государственный музейно-выставочный центр «Росфото»

ул. Большая Морская, 35

3 февраля — 1 апреля

Пн.-Вс.: 11:00–19:00

Вход: 100 рублей

www.rosphoto.org



