Вели Гранё (р. 1960) — документалист, посвятивший свое творчество маргиналам — людям, чьи убеждения подсказали им собственный путь в жизни, независимый от социальных норм. На выставке Гранё представит четыре видеоинсталляции. Фильм Meet You in Finland, Angel (2003, 30 минут) рассказывает о паре из Хельсинки, которая верит, что их дочь живет на планете Сириус; A Strange Message from Another Star (1998–2002, 30 минут) — о разработчике шаттлов, в 15 лет твердо решившем построить космический корабль и перебраться на другую планету, Purification (2004) — об изобретателе Войто Коскенваара, придумавшем прибор для очищения всего на свете; а Tangible Cosmologies (2004) — о коллекционерах пивных банок, объектов, связанных с Диснеем, бутылок и телевизоров.