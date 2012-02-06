Заметно расширился и список маршрутов — теперь их больше 30. Из-за холодной погоды сейчас преобладают экскурсии с посещением памятников архитектуры, но к весне появятся и пешеходные прогулки. Среди ожидаемых тем: «Исторические стили в архитектуре Москвы», «Федор Шехтель и московский модерн», «Архитектура авангарда и ар-деко», «Архитектура Замоскворечья» и другие. Летом ведомство собирается организовать ночные экскурсии на велосипедах.

Первая экскурсия после перерыва состоится 15 февраля и будет посвящена конструктивизму — группа посетит один из главных московских памятников того времени — «Клуб имени Зуева». Напомним, что всего за два месяца работы на экскурсиях «Выход в город» побывали 20 тысяч человек. Москомнаследие не ожидало такой популярности проекта, однако перебоев в работе у ведомства не было.