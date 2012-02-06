Записаться на экскурсии Москомнаследия можно через интернет Проект «Выход в город» перезапустили после Нового года — теперь на экскурсии можно записаться через интернет, а число доступных тем заметно выросло.
Созданный в конце прошлого года проект Москомнаследия «Выход в город» стартует в обновленном виде. Одно из главных новшеств — возможность записи через интернет. Теперь на сайте проекта можно посмотреть расписание всех экскурсий, наличие свободных мест в ту или иную группу и записаться на удобное время. Как и прежде, все экскурсии остаются бесплатными.
Заметно расширился и список маршрутов — теперь их больше 30. Из-за холодной погоды сейчас преобладают экскурсии с посещением памятников архитектуры, но к весне появятся и пешеходные прогулки. Среди ожидаемых тем: «Исторические стили в архитектуре Москвы», «Федор Шехтель и московский модерн», «Архитектура авангарда и ар-деко», «Архитектура Замоскворечья» и другие. Летом ведомство собирается организовать ночные экскурсии на велосипедах.
Первая экскурсия после перерыва состоится 15 февраля и будет посвящена конструктивизму — группа посетит один из главных московских памятников того времени — «Клуб имени Зуева». Напомним, что всего за два месяца работы на экскурсиях «Выход в город» побывали 20 тысяч человек. Москомнаследие не ожидало такой популярности проекта, однако перебоев в работе у ведомства не было.
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Николай Переслегин, советник главы Москомнаследия: «Большой наплыв желающих до Нового года был, конечно, для нас сложным периодом, но и воодушевил нас. Основная наша аудитория — это все-таки „люди из интернета“, которым интересна Москва и ее памятники. Цельный и интересный рассказ о городе для нас кажется важным моментом в деле сохранения культурного наследия. Если мы хотим создать гуманное пространство и гуманную среду, то какой-то нестандартный профессиональный рассказ об архитектуре и городе — это самое важное».
Комментарии
Интересно,а по какому телефону можно записаться и есть ли сайт?Спасибо.
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