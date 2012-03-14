Накануне в Московском музее современного искусства открылась выставка «Двойная перспектива: Современное искусство Японии». Для удобства зрителей проект разделили на две части: «Реальный мир/Повседневность» представлена в здании музея в Ермолаевском переулке, а «Воображаемый мир/Фантазии» — на Гоголевском бульваре. В первой части авторы обращаются к реальной мировой истории XX века, чтобы изобразить настоящее время. Во второй — наоборот, к собственному воображению.

Ёсинори Нива называет себя самым молодым художником и считает большой честью участвовать в этой коллективной выставке. Именно это приглашение к сотрудничеству и привело его впервые в Москву летом прошлого года. Основное направление, в котором работает художник, — создание перформансов, основанных на парадоксе, и их видеодокументация. Ёсинори Нива рассказал The Village о том впечатлении, какое Москва производит на японца, и о том, что Ленин жив даже в современной России.

О ЛЕНИНЕ

Мой проект, который представлен на выставке «Двойная перспектива», называется «Разыскивается Владимир Ленин» (2012). Он включает около 150 экспонатов. Я их нашел в квартирах москвичей. Вместе со мной путешествовала камера, поэтому есть еще видеофильм о том, как все происходило. В Москве я пробыл с 10 января по 4 февраля. Напечатал листовки и раздавал их везде: на улице, в метро… Публиковал объявления в газетах и в интернете.

«Художник Ёсинори Нива разыскивает в домах москвичей любые сохранившиеся с советских времен предметы, связанные с личностью Владимира Ленина. Если Вы готовы поделиться предметами из собственной "коллекции" или у Вас есть какая-либо информация, пожалуйста, свяжитесь со мной».

Люди реагировали по-разному. Кто-то злился, кто-то звал в гости. Откликнулось даже несколько людей предпенсионного возраста. Одним из них был двойник Ленина с Красной площади. Первым делом он подарил свои собственные фотографии, где он изображает Ленина. Еще принес вещи, которые он подобрал, когда их выбросил бывший музей В. И. Ленина, теперь — Музей истории России. У меня есть список всех объектов! Мы договорились с владельцами, что по окончании выставки я верну им вещи. Под стеклом находятся особо ценные экспонаты, к которым просили относиться крайне осторожно: это то, что осталось от бабушек и дедушек и уже нигде не найти.

Сейчас — то время, когда в Москве и вообще в России Ленин находится на грани забвения

Для меня очень важно, что я сделал проект, возможный только сейчас и здесь. Безусловно, Советский Союз распался, Ленин давным-давно скончался. Но на самом деле Ленин ходит повсюду. Сейчас — то время, когда в Москве и вообще России Ленин находится на грани забвения. Даже Мавзолей время от времени собираются убирать! Никаких теплых чувств к Ленину не испытываю, но интересуюсь коммунизмом. Нет, я ни в коем случае не поддерживаю коммунизм! Просто я живу в стране, где нет коммунизма, а чтобы познать самих себя, нужно познать другой мир, где есть что-то, чего нет у нас.

О ПЕРФОРМАНСАХ

Один из самых важных для меня проектов — «Переведение лужи А в лужу Б» (2004), который я осуществил в Берлине, перенося в буквальном смысле лужу из Восточного Берлина в Западный. Ртом. Я выбрал лужу как объект потому, что она возникает где угодно, без всякого на то влияния. Сами лужи были первыми попавшимися. Другой проект — «Переписка с бандитами» (2010) в Хельсинки: в конце рабочего дня я с помощью огромного прожектора спроектировал на какой-то банк изображение «Воры, пришло время грабить». Не знаю, откликнулись ли воры. Из банка жалоб не поступало.

Проект «Подбрасывание в воздух социалистов в Румынии» (2010) заключался в том, чтобы соединить два разных взгляда на мир. В Румынии в 1989 году произошла революция, был свергнут социалистический строй. Поэтому люди, которые родились после 1990 года, обладают абсолютно иной системой ценностей. Я хотел свести два оторванных друг от друга поколения: молодежь, не знающую ничего о социализме, с представителями коммунистической партии. Так, я отправился в главный штаб коммунистической партии и предложил им организовать подбрасывание на руках их главы. Подбрасывать должна была молодежь, то есть те люди, которые революции не делали и не знали.



Глава компартии Румынии отказал мне, коммунисты из подпольного движения — тоже, в конце концов, отказали. Наконец, мы договорились с третьим типом румынских коммунистов, с одним эссеистом и критиком коммунистических взглядов. В итоге я действительно свел два поколения. У них даже возникла небольшая ссора, потому что коммунисты пытались навязать молодым людям свою систему ценностей. А те отвечали, мол, нам это не нужно.









О ПОЛИТИКЕ

Я занимался проектом «Разыскивается Владимир Ленин» как раз перед выборами президента. Мне говорили: не о Ленине же сейчас говорить!

Думаю, митинги в России — это то, что необходимо делать в сложившейся ситуации. Вся история с несправедливыми выборами требует оппозиционного движения. Естественно, остается открытый вопрос: как поступать дальше?﻿

В Японии тоже есть митинги. Но на другую тему. Например, в прошлом году, когда произошло землетрясение и взорвалась атомная станция, было огромное протестное движение. Люди всерьез считали, что нужно запретить использование мирного атома. Я в этом не участвовал. Но создал перформанс: тоже вышел на улицу и — пошел против толпы. Атом сам по себе — не политика, но те, кто управляет им, — политики. Против конкретного политика демонстрацию в Японии устроить довольно трудно. Потому что прежде чем у кого-либо появится такая идея, этот политик уйдет сам, он просто исчезнет.





О МОСКВЕ И РОССИИ

Впервые в Москве я оказался в прошлом августе. Это была попытка подготовиться к этой выставке. Я просто посмотрел Кремль, немного сам город. В Москве все так огромно! Совершенно отличающееся от других стран метро. Гигантское, красивое. На мой взгляд, после распада СССР страна не очень изменилась. Разумеется, прежде не получилось бы сделать такую выставку, как сейчас. Но есть моменты в личностных установках, в человеческих взаимоотношениях, в отношении к тому же Ленину… Есть такие вещи и понятия, которые передались из Союза и стали своего рода наследием. Кроме Ленина, это касается многого. Допустим, области труда. Как бы ни пытались люди действовать эффективно, никакой эффективности в работе не получается.





О СЕБЕ

Я дышу жизнью как она есть на данный момент. У меня нет ориентиров в традиционной культуре. В повседневной жизни столько всего непонятного, что ничего не остается, кроме как постоянно получать из нее огромную дозу вдохновения!

В современном мире можно говорить о только единой культуре, мировой. Потому что слишком много общего в современном искусстве разных стран. Одним словом, сейчас в культуре — транснациональность. Поэтому нельзя говорить, что моя работа представляет искусство какой-то определенной страны, в данном случае Японии.

Внедрение в общественное пространство — как характеризуют мои работы в пресс-релизах — считаю очень подходящим определением. И еще раскрою один секрет. Другим важным моментом в моих работах является попытка сделать то, что я в принципе понять не могу. Обращаться к тому, что для меня заведомо непонятно. Например, я заранее знал, что возникнет вопрос, почему именно японец делает в Москве проект о Ленине.

Важным моментом в моих работах является попытка сделать то, что я в принципе понять не могу

Вот скажите, какие ощущения вызывает у вас японец, ищущий Ленина в Москве? Правильный ответ — нет никакой необходимости давать объяснение. Смысл в том, чтобы за счет определенного, узконаправленного действия становилась понятна более широкая сфера, в данном случае — общество.