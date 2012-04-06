Администрация Измайловского парка планирует за 4 миллиона рублей построить новую танцевальную площадку. Занятия современными и классическими танцами начнутся в середине мая и будут проходить под живую музыку 3 раза в неделю, а по ночам обещают устраивать дискотеки. Бесплатные мастер-классы смогут посетить все желающие, вести их будут профессиональные педагоги. На это администрация парка готова потратить еще 2 миллиона.

На открытой площадке парка «Фили» с 26 мая также стартуют еженедельные мастер-классы с профессиональными танцорами. Каждый такой урок обойдется парку в 50 тысяч рублей. Уже первого мая танцевальный сезон откроется в ЦПКиО — парк давно стал центром притяжения столичных танцоров, а прошлым летом для сальсы и хастла здесь оборудовали площадку на центральной аллее.

Наконец своя танцевальная площадка будет и в парке «Музеон» у ЦДХ, который этим летом ждет масштабная реконструкция. Танцевать здесь будут на набережной.