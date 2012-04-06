В столичных парках будут танцевать Власти Москвы решили возродить советскую традицию танцев на открытом воздухе: к маю танцевальные площадки оборудуют как минимум в трех парках.
В московских парках возобновят традицию танцевальных вечеров. К парку Горького, где летними вечерами пары танцуют на набережной, прибавится «Фили», парк «Музеон» и «Измайлово», об этом сообщает газета «Известия».
Администрация Измайловского парка планирует за 4 миллиона рублей построить новую танцевальную площадку. Занятия современными и классическими танцами начнутся в середине мая и будут проходить под живую музыку 3 раза в неделю, а по ночам обещают устраивать дискотеки. Бесплатные мастер-классы смогут посетить все желающие, вести их будут профессиональные педагоги. На это администрация парка готова потратить еще 2 миллиона.
На открытой площадке парка «Фили» с 26 мая также стартуют еженедельные мастер-классы с профессиональными танцорами. Каждый такой урок обойдется парку в 50 тысяч рублей. Уже первого мая танцевальный сезон откроется в ЦПКиО — парк давно стал центром притяжения столичных танцоров, а прошлым летом для сальсы и хастла здесь оборудовали площадку на центральной аллее.
Наконец своя танцевальная площадка будет и в парке «Музеон» у ЦДХ, который этим летом ждет масштабная реконструкция. Танцевать здесь будут на набережной.
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Как пояснил «Известиям» председатель комиссии Мосгордумы по культуре Евгений Герасимов, к столичному правительству часто обращаются танцоры с просьбой предоставить им площадки на открытом воздухе. И не исключено, что в скором времени свой танцпол появится в каждой зоне отдыха.
Комментарии
Сначала пусть хоть пилят на позитивных вещах, а потом, надеюсь, от этой привычки их отучат.
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