Музей кино получил новую площадку С первого мая в здании кинотеатра Моссовета можно будет посмотреть классику мирового и советского кинематографа всего за 100 рублей.
Музей кино, лишившийся собственного здания семь лет назад и с тех пор кочевавший по разным площадкам, с мая будет проводить показы в здании бывшего кинотеатра Моссовета, у метро «Преображенская площадь». Об этом «РИА Новости» рассказал замдиректора музея Максим Павлов.
Музею кино отдадут малый зал, рассчитанный на 102 места. Фильмы будут показывать ежедневно в 19:30, кроме понедельника, а по субботам запланирован второй сеанс в 17:00. Билеты будут стоить 100 рублей на любое время.
По словам Максима Павлова, бывший кинотеатр Моссовета превратили в общественный центр Восточного округа, и там осталось только два кинозала. В малом за полтора месяца восстановили кинопроекцию, при этом там осталось dolby-оборудование, которое позволит показывать не только советские кинохиты, но и современные фильмы.
Скорее всего, у Музея кино будет две подпрограммы: «Кинокалендарь», посвященный памятным датам в истории кинематографа, и «Уик-энд с Музеем кино», где собираются показывать «лучшие фильмы всех времен и народов». В остальное время здесь будут идти новинки проката или картины, только сошедшие с широких экранов. Откроется площадка юбилейной программой, посвященной 95-летию знаменитого советского мультипликатора Федора Хитрука, постановщика таких мультфильмов, как «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», серий о Винни-Пухе.
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Напомним, что до 2005 года Музей кино располагался в здании киноцентра на Красной Пресне, однако потом вынужден был покинуть помещение. Одно время музей устраивал показы в «Салюте», но из-за низкого спроса руководство кинотеатра от них отказалось. Периодически показы проводят в ЦДХ, «Художественном», «Пионере», «35 мм» и на других площадках. Власти уверяют, что продолжают поиски собственного помещения для Музея кино. Одно время его хотели разместить на ВВЦ или в кинотеатре «Ударник». Свою помощь предлагала и директор Пушкинского музея Ирина Антонова, но лишь после реконструкции, которая должна завершиться в 2018 году.
Комментарии
Была там недавно. Подборка фильмов замечательная, вот только условия, мягко говоря, некомфортные: в зале пахнет сыростью, иногда отчетливо слышен шум поездов в метро, а экран очень маленький, поэтому лучше садиться на первые ряды. В общем, кто хочет посмотреть хороший фильм в кино без притязаний на удобство и эстетику - Welcome!
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