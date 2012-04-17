Музею кино отдадут малый зал, рассчитанный на 102 места. Фильмы будут показывать ежедневно в 19:30, кроме понедельника, а по субботам запланирован второй сеанс в 17:00. Билеты будут стоить 100 рублей на любое время.

По словам Максима Павлова, бывший кинотеатр Моссовета превратили в общественный центр Восточного округа, и там осталось только два кинозала. В малом за полтора месяца восстановили кинопроекцию, при этом там осталось dolby-оборудование, которое позволит показывать не только советские кинохиты, но и современные фильмы.

Скорее всего, у Музея кино будет две подпрограммы: «Кинокалендарь», посвященный памятным датам в истории кинематографа, и «Уик-энд с Музеем кино», где собираются показывать «лучшие фильмы всех времен и народов». В остальное время здесь будут идти новинки проката или картины, только сошедшие с широких экранов. Откроется площадка юбилейной программой, посвященной 95-летию знаменитого советского мультипликатора Федора Хитрука, постановщика таких мультфильмов, как «Топтыжка», «Каникулы Бонифация», серий о Винни-Пухе.