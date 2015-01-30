В павильоне № 5 выставочного комплекса «Ленэкспо» 11 марта откроют военно-историческую трёхмерную панораму «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев».

Панорама посвящена событиям 1945 года в Берлине у стен Рейхстага и позволяет узнать о малоизвестных фактах подвигов первых знаменосцев Советской армии. Пространство выставочного зала разделят на несколько зон — по этапам битвы за Берлин. Часть фасада Рейхстага выполнена в натуральную величину с архитектурными элементами: это разрушенный барельеф с пулевыми попаданиями и расписанные советскими солдатами колонны. Зрители (в том числе маломобильные) смогут двигаться по траншеям среди скульптур советских и немецких солдат. Экспонаты можно будет трогать руками. Кроме того, в панораму включены кадры кинохроники, рассказы участников штурма, а также недавно опубликованные наградные листы из архива Министерства обороны РФ.

Стоимость взрослого билета — 150 рублей, льготного — 50 рублей, людей с инвалидностью, блокадников и ветеранов ВОВ, а также детей до шести лет пустят бесплатно.

Проект реализуют на средства президентского гранта. Проект является продолжением первой в России трёхмерной панорамы «Прорыв» в городе Кировске.