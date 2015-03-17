В отреставрированном «Ленинград Центре» на Потёмкинской улице, 4а в пятницу, 20 марта, откроется читальный зал «Все свои». Он проработает в течение двух месяцев.

В читальном зале будут проходить мастер-классы и лекции, детские занятия и перформансы, а также выставка произведений современных художников. В создании проекта приняли участие книжный магазин «Порядок слов», журнал «Сеанс», «Благотворительный университет», творческая мануфактура «ПТХ» и фонд «БЭЛА», участники «Лаборатории медиапоэзии», коллектив «Вокруг да около» и другие. Авторы дизайна читального зала — архитектурное бюро KIDZ.

Pop-up пространство оборудовано доступом к Wi-Fi и кофейней. Журнальный отдел наполнен зарубежной периодикой из киоска Lebigmag.

Первым участником нового проекта станет художник Олег Кулик. 20 марта состоится премьера перформанса Кулика совместно с бизнесменом и филантропом Дмитрием Волковым «Строгое доказательство существования внешнего мира». Начало мероприятия в 19:00, вход свободный.