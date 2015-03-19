На Васильевском острове проведут экскурсию по местам Балабанова В Петербурге в апреле пройдут I Балабановские чтения
В Петербурге в апреле пройдут I Балабановские чтения. Программа включает рестроспективу любимых фильмов режиссёра, экскурсию, научно-практическую конференцию и другие события, сообщили The Village организаторы чтений.
Мини-ретроспектива любимых фильмов Алексея Балабанова пройдёт 16–18 апреля в кинотеатре «Аврора». Зрителям покажут три картины: «Андрей Рублёв» Андрея Тарковского (фильм представит киновед Любовь Аркус), «Голод» (1966) Хеннинга Карлсона (фильм представит кинокритик Мария Кувшинова), «За стеклом» Аугусто Вильяронга (фильм представит автор книги об Алексее Балабанове Хесус Паласиос).
18 апреля параллельно в Петербурге на Новой сцене Александринского театра и в московском «Электротеатре» пройдёт научно-практическая конференция, посвящённая ранее неисследованным аспектам творчества Балабанова. В библиотеке имени Маяковского пройдёт выставка-инсталляция «Балабанов: перекрёстки»; также в рамках чтений проведут экскурсию «Васильевский остров Алексея Балабанова» (даты событий пока неизвестны).