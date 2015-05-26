Накануне вечером болельщики «Зенита» организовали перформанс в честь 90-летия ФК «Зенит». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Перформансу предшествовал праздник в честь «Зенита» на Стрелке Васильевского острова. После праздника около 23:00 на Биржевом и Дворцовом мостах, Петропавловской крепости и Васильевском острове две тысячи болельщиков выстроились в линию вдоль Невы и после запуска сигнальной ракеты одновременно подняли вверх файеры.